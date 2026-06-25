Economía

Mega baterías: el Gobierno avanza con la licitación de centrales de almacenamiento energético para evitar cortes de luz

El proceso Alma SADI generó un interés potencial de inversión cercano a los USD 8.200 millones. La adjudicación de los 700 MW objetivo está prevista para los primeros días de julio

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Las centrales de almacenamiento en baterías permiten responder ante picos de demanda y reducir la probabilidad de cortes en el servicio eléctrico. (Reuters)
Las centrales de almacenamiento en baterías permiten responder ante picos de demanda y reducir la probabilidad de cortes en el servicio eléctrico. (Reuters)

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su plan de modernización del sistema eléctrico mediante la licitación de mega baterías con la apertura de los sobres económicos de la licitación Alma SADI, un proceso que superó ampliamente las expectativas en términos de participación privada y potencia ofertada.

La convocatoria reunió a 37 empresas que presentaron 232 proyectos por un total de 8.230 MW, con un interés potencial de inversión cercano a los 8.200 millones de dólares. La cifra resulta llamativa si se la compara con el objetivo de la licitación: la primera etapa prevé adjudicar 700 MW, equivalentes a unos 700 millones de dólares. Esto significa que las ofertas recibidas superaron en más de 11 veces la potencia licitada.

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El proceso apunta a incorporar centrales de almacenamiento de energía en baterías en nodos críticos de siete regiones del país: NOA, NEA, Centro, Litoral, Cuyo, Pampa y Buenos Aires —excluida el AMBA, que ya cuenta con su propio proceso licitatorio—. El objetivo es fortalecer el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y reducir las interrupciones del servicio eléctrico.

Con los sobres ya abiertos, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) avanzará con la evaluación final de las ofertas. La adjudicación de los 700 MW está prevista para los primeros días de julio (está programado para el día 8 de ese mes).

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Precios por debajo del tope

Uno de los datos que destacó el Gobierno fue el nivel de competitividad de los precios ofertados. Las mejores propuestas por región se ubicaron en torno al 65% del precio máximo establecido en el pliego, lo que indica un margen considerable de competencia entre los participantes.

El plan oficial apunta a modernizar la infraestructura eléctrica luego de dos décadas de inversiones insuficientes para acompañar el crecimiento de la demanda. (EFE)
El plan oficial apunta a modernizar la infraestructura eléctrica luego de dos décadas de inversiones insuficientes para acompañar el crecimiento de la demanda. (EFE)

El comunicado oficial subrayó que el volumen de ofertas —más de 11 veces el objetivo licitado— “confirma el interés del sector privado, nacional e internacional, por invertir en infraestructura energética en la Argentina”.

Los proyectos presentados abarcan prácticamente todo el territorio nacional. La mayor concentración de potencia ofertada se registró en la región del NEA —Chaco y Formosa—, con 1.790 MW distribuidos en 62 proyectos. Le siguieron Buenos Aires con 1.960 MW en 42 proyectos, y el NOA con 1.435 MW en 37 proyectos. El resto de las presentaciones corresponde a las regiones de Litoral, Centro, Cuyo y Pampa.

Qué hace una batería de gran escala

El almacenamiento de energía en baterías de última generación permite al sistema eléctrico responder con rapidez ante variaciones en la demanda, aportar flexibilidad al despacho y sumar reservas para operar con mayor seguridad. En la práctica, se traduce en una menor probabilidad de cortes y una mejora en la calidad del servicio, especialmente en los momentos de mayor consumo.

La licitación Alma SADI no es la primera iniciativa de este tipo que impulsa el Gobierno. El año pasado se llevó adelante el proceso Alma-GBA, orientado al área metropolitana de Buenos Aires, en el que se adjudicaron 713 MW de almacenamiento en nodos críticos del AMBA, superando en más del 40% el objetivo inicial, con una inversión estimada superior a los 540 millones de dólares. Las obras de ese proceso están actualmente en ejecución.

Primer plano de Luis Toto Caputo, un hombre de cabello gris y traje azul, con camisa celeste abierta, gesticulando con ambas manos frente a un fondo azul
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó recientemente el interés del sector privado por invertir en infraestructura energética en el país. (Maximiliano Luna)

Cuando se abrieron los sobres técnicos del Alma SADI, en mayo pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró los resultados en sus redes sociales. “Un éxito absoluto resultó la licitación de baterías para almacenamiento de energía que realizó Cammesa por instrucción de la Secretaría de Energía de la Nación”, escribió en X. Y agregó: “Esta iniciativa, junto con otra similar realizada en el AMBA el año pasado, mejoran la confiabilidad de la red y dan respuesta a los picos de consumo, sobre todo en el verano”.

El plan de fondo

El Gobierno encuadra estas licitaciones dentro de un plan más amplio que lleva adelante desde 2024 para aliviar el sistema eléctrico. El diagnóstico oficial apunta a dos décadas de inversiones insuficientes: según un comunicado oficial, en ese período “no se realizaron las inversiones necesarias para acompañar el crecimiento de la demanda y modernizar la infraestructura”.

El proceso Alma SADI contó con la participación de empresas nacionales e internacionales. Entre las que se presentaron en la etapa técnica de mayo se encontraron MSU Green Energy, Pampa Energía, Genneia, Central Puerto, YPF, Coral, Aluar, AES, 360 Energy Solar, Capex y Unitec Bio, entre otras.

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