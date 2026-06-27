Menos compras de reservas: qué cambia para el Banco Central y cuánto falta para cumplir la meta para el año con el FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que como máximo el Banco Central puede comprar USD 17.000 millones en 2026 (Foto: Reuters)

Luego de cumplir la meta base de compras de USD 10.000 millones pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) bajó el ritmo de adquisición de reservas, lo que coincidió con una suba de la cotización local e internacional del dólar en la última semana que generó especulaciones al respecto.

Esas versiones fueron despejadas por factores estacionales, según los analistas, aunque sí les genera preocupación la meta de acumulación que se fijó para diciembre 2026, punto que se incumplió en acuerdos y por el que históricamente se debió incurrir en waiver (dispensas) con el organismo internacional.

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Durante la segunda revisión del acuerdo, se definió que la meta de acumulación de reservas netas para todo el año es de USD 8.000 millones bajo la metodología del FMI.

Según el informe de la consultora Analytica, el BCRA ya acumuló USD 7.400 millones, pero faltan afrontar vencimientos significativos: el 9 de julio vence USD 4.300 millones con privados, a los que se agregan unos USD 5.200 millones entre el FMI, organismos internacionales y otros compromisos.

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Se definió que la meta de acumulación de reservas netas para todo el año es de USD 8.000 millones bajo la metodología del FMI

La exigencia de la meta se incrementó ante este escenario. Analytica estimó que si se sostiene el ritmo de compras de junio -uno de los registros más bajos del año- el BCRA podría sumar solo USD 6.000 millones adicionales en lo que resta de 2026. A esta cifra se sumaría la emisión de USD 5.000 millones del crédito garantizado, antes de agosto.

Por eso, para acercarse a la meta del año, en la consultora consideran que el Gobierno necesitará fuentes de financiamiento adicionales en dólares y sugirió alternativas como nuevas colocaciones en el mercado local, con instrumentos como los AO27 y AO28, ante la negativa de emitir deuda en los mercados internacionales.

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El Banco Central sumó más de USD 11.000 millones en 2026, con una racha inédita de compras diarias conecutivas (Foto: Reuters)

Qué explican los analistas

El informe de Analytica subrayó que la desaceleración en el ritmo de compras responde a la estacionalidad en la oferta de dólares, un factor que no genera alarma inmediata. La consultora sostuvo que el BCRA debe continuar operando en el mercado de cambios bajo la lógica actual. Las compras del primer semestre superaron ampliamente el ritmo prudencial que se utiliza como referencia base.

De cara a lo que viene, entre los factores que inciden en la dinámica de reservas, Analytica identificó el récord de exportaciones energéticas, el retraso en la liquidación del sector agropecuario y la reactivación de las colocaciones de obligaciones negociables en los últimos meses. Estos elementos, según la consultora, pueden suavizar la caída típica en la oferta de dólares durante el segundo semestre y favorecer la acumulación por encima de lo proyectado previamente.

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Récord de exportaciones energéticas, retraso en la liquidación del agro y la reactivación de las colocaciones de obligaciones negociables, alimentan la oferta de dólares (Analytica)

María Castiglioni, directora de C&T Asesores Económicos, dijoa Infobae que no es un problema la menor compra de reservas que llevó a cabo el BCRA y la suba del dólar de la última semana. “Hay una parte de la liquidación de la cosecha que está demorada, pero hay factores estacionales a fin de junio, con el aguinaldo, hay muchas personas que dolarizan sus carteras, que se suma a los vencimientos de deuda de fin de mes. Y a partir de mayo, de la mano de la salida de cepo para utilidades y dividendos, hay salida de dólares por ese lado”, sostuvo.

¿Una meta mayor?

Sebastián Menescaldi, director de la consultora Eco Go, planteó otro interrogante sobre el computo para la meta de acumulación de reservas con el FMI. Mas allá de que el objetivo de junio se sobrecumplió en más de USD 3.000 millones, existe una normativa del organismo internacional que permite tomar endeudamiento neto o con garantías de organismos internacionales por hasta USD 1.854 millones; cualquier monto superior debe acumularse en reservas, lo que condiciona la dinámica de compras.

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“Hay que ver qué hace con los dólares que consigan, si lo usan para pagar los vencimientos o no, si se la quedan o no, pero eso eventualmente podría generar tener que hacer una compra adicional”, dijo Menescaldi en conversación con Infobae.

El 22 de julio el directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) debate la garantía para la Argentina que será como máximo de USD 300 millones (Foto: Reuters)

Hasta el momento, el ministro de Economía, Luis Caputo, cuenta con las garantías del Banco Mundial por USD 2.000 millones y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 550 millones. Se encuentra a la expectativa de la decisión que tome el directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) el 22 de julio, lo que podría otorgar un respaldo de no más de USD 300 millones.

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Los analistas no dudan de que la entidad que conduce Santiago Bausili va a seguir acumulando reservas, pero sí advierten que habrá mayores dificultades tanto desde el lado de la oferta de dólares -que puede compensarse con la reactivación de las colocaciones de obligaciones negociables (ON) de privados- como desde la demanda, con una postura más tomadora por el lado de las importaciones y de ahorristas, un punto que, estiman, se agravará a medida que se acerquen los tiempos electorales.