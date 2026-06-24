Economía

¿Baja la nafta?: termina el mecanismo que amortiguó los precios desde la guerra y crece la expectativa por los surtidores

El esquema de amortiguación que YPF puso en marcha en abril vence a fines de junio y, por primera vez desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, en el sector energético admiten que hay margen real para una baja en el surtidor

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El buffer de precios que YPF puso en marcha en abril vence a fines de junio
El buffer de precios que YPF puso en marcha en abril vence a fines de junio

El precio de la nafta en la Argentina podría bajar por primera vez desde el inicio del conflicto en Medio Oriente. Con el buffer de precios de YPF próximo a vencer a fines de junio, fuentes del sector energético afirman que existe margen real para una reducción en el surtidor, dado que el valor que hoy paga el consumidor supera al que efectivamente cotiza el crudo en el mercado internacional.

El mecanismo de amortiguación, iniciado por YPF —con más del 55% del mercado de combustibles— y luego replicado por el resto de las petroleras, fue diseñado para evitar que la volatilidad del barril Brent durante el conflicto entre Estados Unidos e Irán se trasladara de forma directa a los surtidores e impactara fuertemente sobre el índice de inflación. El sistema se puso en marcha el 1° de abril y se prorrogó el pasado 14 de mayo por 45 días adicionales, período que vence a fines de este mes.

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De esta forma, el buffer de precios logró que el valor de la nafta súper se mantuviera en torno a los $2000 entre abril y junio. Sin embargo, tal como habían anunciado las petroleras al activar el mecanismo, cuando el precio del Brent comenzara a bajar, el valor del combustible en el surtidor no bajaría de inmediato: primero debían recuperarse las ganancias resignadas durante los meses de conflicto.

Luego del anuncio de un principio de acuerdo entre Washington y Teherán, se desencadenó una caída casi inmediata del Brent: el barril cedió más del 5% y se ubicó en torno a los USD 82, su valor más bajo en tres meses. Hoy, ronda los USD 73, mientras que la posible reapertura del estrecho de Ormuz —por donde circulaba el 20% del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado antes del conflicto— y el cese del fuego entre los implicados del conflicto, son los factores detrás de esa corrección.

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Vista de una estación de servicio YPF con cartel de precios de combustible, un SUV rojo en movimiento y un camión blanco estacionado bajo la marquesina en un día soleado
Desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, el precio de la nafta en Argentina acumuló una suba del 24,3% en dólares

Ese movimiento del Brent es el que abre la puerta a una eventual baja en el surtidor. Fuentes de la industria señalaron que el precio interno que se refleja hoy en los surtidores corresponde a una cotización del crudo más alta que los USD 73 actuales. Entonces, una vez que la cadena de refinación logre recuperar -en lo que llamaron las cuentas compensadoras- el margen resignado durante los meses de conflicto, la baja en el precio internacional del petróleo podría aprovecharse para reducir valores al público sin afectar la cadena de refinación.

Una estimación de Empiria —elaborada en base a datos del Indec— analiza la relación entre el precio mayorista de los combustibles y el del crudo entre marzo de 2023 y abril de 2026. Sobre una base de 100 puntos, llegó a un índice de 131 en enero de 2026, y cayó hasta 100 en abril, lo que indica que el diferencial -o margen- se fue reduciendo. En mayo, esa caída se detuvo: naftas y crudo subieron a un ritmo similar en pesos, lo que estabilizó el margen de refinación.

infografia

“Hacia adelante, si el crudo internacional corrige a la baja tras un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, la mejora del margen podría venir más por una caída del costo del crudo que por nuevos aumentos de combustibles”, comentó Santiago Capdevila, analista económico enfocado en energía de la consultora Empiria.

Por su parte, Daniel Dreizzen, director de Aleph Energy, advirtió que aun con la caída del crudo los valores en surtidor no bajarán en el corto plazo, y estimó un plazo mínimo de dos meses. La velocidad del ajuste dependerá de en qué nivel se estabilice el Brent: si lo hace cerca de los USD 70, el período de compensación se acortaría; si se consolida en torno a los USD 80 o USD 90, se extendería.

Por el momento, el sector opera sin cambios. La estabilidad en el precio del crudo se percibe en la industria como una ventana para evaluar el paso siguiente sin presión. “Si hay mucha volatilidad en el precio, todo se complica”, resumió una fuente sectorial. Cualquier movimiento, hacia arriba o hacia abajo, queda supeditado a que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán se sostenga en el tiempo.

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