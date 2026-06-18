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Los primeros buques de gran calado vuelven a cruzar el estrecho de Ormuz tras 110 días de cierre

El paso marítimo reanudó su actividad después de que Washington y Teherán pactaran un texto temporal para detener los combates, según verificaron este jueves las firmas de rastreo Lloyd’s List Intelligence y Kpler

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Vista aérea del petrolero HELGA atracado en una de las terminales petroleras marinas del sur de Irak, cerca de Basora, mientras se prepara para cargar crudo. Se convierte en el segundo buque en llegar desde el cierre del estrecho de Ormuz, el 24 de abril de 2026. REUTERS/Mohammed Aty
Vista aérea del petrolero HELGA atracado en una de las terminales petroleras marinas del sur de Irak, cerca de Basora, mientras se prepara para cargar crudo. Se convierte en el segundo buque en llegar desde el cierre del estrecho de Ormuz, el 24 de abril de 2026. REUTERS/Mohammed Aty

Los primeros buques comerciales de gran calado cruzaron el estrecho de Ormuz tras 110 días de cierre, luego de que Estados Unidos e Irán firmaran un acuerdo provisional para poner fin a su guerra, según confirmaron este jueves las firmas de rastreo marítimo Lloyd’s List Intelligence y Kpler.

Entre los navíos que realizaron el tránsito figuran tres superpetroleros de Arabia Saudita —clasificados como very large crude carriers (VLCC)— con una carga combinada de seis millones de barriles de crudo, de acuerdo con Kpler. También cruzó el buque metanero Mraikh, el primer carguero francés de gas natural licuado (GNL) en hacerlo desde el inicio del conflicto el 28 de febrero.

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Richard Meade, editor en jefe de Lloyd’s List, señaló en una rueda de prensa que era “la primera vez en 110 días” que embarcaciones de grandes navieras cruzaban el estrecho. Entre las compañías cuyos buques transitaron la vía figuran Grimaldi Group, Cosco, Knutsen y NYK, según la misma fuente.

Kpler registró seis travesías verificadas el miércoles y otras 11 el jueves. A las 14:30 GMT de ese día, la firma contabilizaba ocho buques mercantes en tránsito, cifra que equivale aproximadamente al volumen diario promedio de la semana anterior, pero que se mantiene muy por debajo de los 120 tránsitos diarios registrados antes de la guerra, según Lloyd’s List.

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El canciller italiano Antonio Tajani informó en X que un buque mercante del Grimaldi Group fue uno de los primeros en cruzar tras la firma del acuerdo. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, anunció además que la Marina estadounidense levantó su bloqueo del estrecho para permitir el paso de algunas embarcaciones hacia puertos iraníes.

Buques en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas, tras la firma del Memorando de Entendimiento de Islamabad entre Estados Unidos e Irán, Irán, 18 de junio de 2026. Amirhosein Khorgooi/ISNA/vía WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS
Buques en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas, tras la firma del Memorando de Entendimiento de Islamabad entre Estados Unidos e Irán, Irán, 18 de junio de 2026. Amirhosein Khorgooi/ISNA/vía WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

A pesar del acuerdo, “persisten riesgos significativos de seguridad”, advirtió Jakob Larsen, director de seguridad de la organización naviera BIMCO, en un comunicado. Larsen precisó que la parte central del estrecho está minada y es infranqueable, y alertó que el texto firmado carece de detalles sobre las medidas para despejar los buques atrapados en el Golfo.

Phillip Belcher, director marino de Intertanko —asociación de armadores independientes de todo el mundo—, estimó que la ruta central tiene unas 80 minas pendientes de neutralizar. El tráfico se canaliza por dos rutas alternativas: la septentrional, que discurre por aguas iraníes, y la meridional, que atraviesa aguas omaníes. “Esto es como una autopista donde el carril central está cerrado y se usa el arcén”, señaló Belcher, quien advirtió que la reapertura completa podría tardar semanas o meses.

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La Organización Marítima Internacional (OMI) informó que más de 500 buques comerciales permanecen varados en el Golfo Pérsico, con cerca de 11.000 marinos a bordo, y que unos 20.000 navegantes de la región se han visto afectados por el conflicto en total. Lloyd’s List estimó que unas 550 embarcaciones mercantes deberán prepararse para salir del Golfo: 160 petroleros, 200 graneleros, 60 portacontenedores y 10 transportes de vehículos.

BIMCO indicó que espera la creación próxima de un organismo internacional de coordinación para facilitar los tránsitos. Antes del conflicto, el estrecho canalizaba una quinta parte del crudo mundial, según Lloyd’s List.

(Con información de AFP y AP)

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