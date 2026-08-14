Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 14 de agosto

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público es ofrecido este viernes sin variantes a $1.515 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.515,66 para la venta y $1.464,59 para la compra.
La inflación de julio estableció el nuevo techo de la banda cambiaria que regirá durante septiembre, el límite superior que el dólar mayorista no debería superar sin que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) esté obligado a intervenir en el mercado de cambios.
El cambio de estrategia del Gobierno pensando en 2027 sigue avanzando. El primer paso consistió en un intento de conformar una alianza con el Pro. El segundo fue el anuncio de la compra de reservas por USD 10.000 millones extra hasta antes de las elecciones de 2027. El tercero se concretó ayer, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, amplió los créditos en dólares para empresas que no generan divisas.
Cada vez que se plantea la dolarización en Argentina, la respuesta automática de buena parte de la profesión económica es la misma: “es subóptimo”. Y tienen razón. En el vacío, en un manual de macroeconomía, ceder la política monetaria propia es resignar un instrumento de ajuste frente a shocks asimétricos. Ningún libro de texto recomienda dolarizar como primera opción. El problema es que Argentina no vive en el vacío de un manual. Vive en un país con un historial específico, medible y reiterado de mal uso de ese instrumento.
El mercado de cambios exhibió nuevamente alto volumen de USD 618,4 millones en el segmento de contado, con un tipo de cambio estabilizado debajo de los 1.500 pesos. El dólar mayorista avanzó solo 50 centavos, a $1.492, para mantener en agosto una exigua alza de siete pesos o 0,5%, otra vez detrás del ritmo inflacionario.
El BCRA compró USD 56 millones
El Banco Central compró el jueves USD 56 millones en el mercado, el 9,1% de la oferta de contado, mientras que las reservas internacionales brutas restaron USD 80 millones, a USD 49.546 millones, frente a una caída de 1,4% en la cotización del oro, a USD 4.406,10 la onza.