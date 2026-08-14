Economía
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Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 14 de agosto

El billete al público continúa ofrecido a $1.515 en el Banco Nación. El dólar blue alcanza los $1.540. El BCRA compró ayer USD 56 millones en el mercado

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13:05 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido este viernes sin variantes a $1.515 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.515,66 para la venta y $1.464,59 para la compra.

13:05 hsHoy

A cuánto puede llegar el dólar en septiembre sin intervención del Gobierno según la nueva banda cambiaria

La inflación de julio, del 2,11%, definió el nuevo límite máximo que podrá alcanzar la cotización mayorista antes de que el Banco Central esté obligado a intervenir en el mercado de cambios

El techo de la banda cambiaria pasará de 1.879,97 a 1.919,63 pesos hacia el cierre de septiembre. (Reuters)
El techo de la banda cambiaria pasará de 1.879,97 a 1.919,63 pesos hacia el cierre de septiembre. (Reuters)

La inflación de julio estableció el nuevo techo de la banda cambiaria que regirá durante septiembre, el límite superior que el dólar mayorista no debería superar sin que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) esté obligado a intervenir en el mercado de cambios.

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13:05 hsHoy

Créditos en dólares, más reservas y alianzas políticas: el cambio de estrategia del Gobierno con la mira puesta en 2027

La administración libertaria apuesta a medidas financieras y acuerdos políticos para reforzar la estabilidad y mejorar las expectativas ante el próximo ciclo electoral

A tres meses de sus elecciones, Brasil muestra un espejo de lo que puede suceder en la Argentina en 2027. (REUTERS/Willy Kurniawan)
A tres meses de sus elecciones, Brasil muestra un espejo de lo que puede suceder en la Argentina en 2027. (REUTERS/Willy Kurniawan)

El cambio de estrategia del Gobierno pensando en 2027 sigue avanzando. El primer paso consistió en un intento de conformar una alianza con el Pro. El segundo fue el anuncio de la compra de reservas por USD 10.000 millones extra hasta antes de las elecciones de 2027. El tercero se concretó ayer, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, amplió los créditos en dólares para empresas que no generan divisas.

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13:04 hsHoy

Dolarizar no es porfía: es entender la realidad Argentina

Aunque el cambio de régimen sea una opción inferior en teoría, el uso recurrente de la política monetaria ante shocks terminó erosionando credibilidad e inflación, sin estabilizar

Javier Milei habló de dolarización de la economía en la campaña que lo llevó a la presidencia
Javier Milei habló de dolarización de la economía en la campaña que lo llevó a la presidencia

Cada vez que se plantea la dolarización en Argentina, la respuesta automática de buena parte de la profesión económica es la misma: “es subóptimo”. Y tienen razón. En el vacío, en un manual de macroeconomía, ceder la política monetaria propia es resignar un instrumento de ajuste frente a shocks asimétricos. Ningún libro de texto recomienda dolarizar como primera opción. El problema es que Argentina no vive en el vacío de un manual. Vive en un país con un historial específico, medible y reiterado de mal uso de ese instrumento.

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13:03 hsHoy

La fuerte oferta en el mercado de cambios mantuvo al dólar mayorista alejado de los 1.500 pesos

El tipo de cambio oficial cerró a 1.492 pesos, con más de USD 600 millones negociados en el segmento de contado. Al público finalizó sin variantes, a $1.515 para la venta en el Banco Nación

El dólar mayorista sube 37 pesos o 2,5% en 2026.
El dólar mayorista sube 37 pesos o 2,5% en 2026.

El mercado de cambios exhibió nuevamente alto volumen de USD 618,4 millones en el segmento de contado, con un tipo de cambio estabilizado debajo de los 1.500 pesos. El dólar mayorista avanzó solo 50 centavos, a $1.492, para mantener en agosto una exigua alza de siete pesos o 0,5%, otra vez detrás del ritmo inflacionario.

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13:03 hsHoy

El BCRA compró USD 56 millones

El Banco Central compró el jueves USD 56 millones en el mercado, el 9,1% de la oferta de contado, mientras que las reservas internacionales brutas restaron USD 80 millones, a USD 49.546 millones, frente a una caída de 1,4% en la cotización del oro, a USD 4.406,10 la onza.

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