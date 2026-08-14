Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 14 de agosto

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Desde noviembre de 2023 se perdieron casi 340.000 empleos asalariados registrados El trabajo formal continuó en declive en mayo y junio. Las expectativas para los próximos meses son levemente optimistas

La inflación volvió a subir y crece la presión sobre restaurantes y hoteles: “El margen del negocio no te permite tomar crédito” El dueño de 24 locales gastronómicos y un hotel en Mar del Plata advirtió por la caída del consumo, el aumento de los costos y las dificultades para trasladar las subas a los precios

Esta es la propiedad residencial en venta más cara del país: los detalles de lujo de este penthouse de Puerto Madero y cuánto cuesta La unidad, ubicada en los pisos 52 y 53 del edificio de Carlos Ott, es la oferta residencial más costosa hoy en Argentina

Cuánto cuesta construir una vivienda de 100 m2 y qué cantidad de años de un salario promedio se necesita para pagarla El valor del metro cuadrado en la provincia de Buenos Aires supera los $2,2 millones y acumula un aumento del 14,61% en el año, aunque se mantiene por debajo del índice de inflación general