Hoy el Indec da a conocer el dato de inflación de julio: qué adelantan las consultoras

Consultoras privadas proyectaron una aceleración de la inflación mensual respecto a junio, con valores entre 1,9% y 2,1%. (Foto: Reuters)

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Este jueves, a las 16 de la tarde, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) va a dar a conocer el dato de inflación de julio, sobre el cual en la mayoría de las consultoras hay consenso de que existió una aceleración respecto a junio; consideran que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el séptimo mes del año se ubicó entre 1,9% y 2,1% con una fuerte presión de los rubros estacionales, como Recreación y cultura, a causa de las vacaciones de invierno.

El mercado y los analistas privados esperan con atención el informe oficial, ya que los principales relevamientos adelantaron que la inflación mensual se ubicó por encima de la marcó de junio (1,9%, Indec). C&T Asesores Económicos, la consultora de Camilo Tiscornia, estimó que la variación de precios fue de 1,9%, mientras que Analytica, EconViews y Eco Go proyectaron un rango entre 2% y 2,1%. El consenso privado coincide en que la inflación de julio mostró una aceleración, principalmente por el impulso de los rubros vinculados a las vacaciones de invierno.

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Según C&T, el rubro de Alimentos y bebidas aumentó 1,6% en julio, por debajo del promedio y del mes anterior, por la baja de las frutas. (Foto: Reuters)

Según el reporte de C&T, la inflación núcleo y el componente estacional resultaron algo mayores que en junio, mientras que los productos regulados mostraron una tendencia a la moderación. Los componentes vinculados al turismo se aceleraron por la influencia de las vacaciones de invierno y el mundial de fútbol, que impactó en los pasajes de avión. Esta dinámica explicó el comportamiento del componente estacional.

En Vivienda, el comportamiento fue similar al de junio, con moderación en gas, agua y expensas, pero una mayor dinámica en electricidad. En Bienes y servicios varios se destacaron los artículos de tocador y el efecto del aumento de cigarrillos registrado en junio. En Salud, tanto medicamentos como prepagas subieron más lentamente, con una menor inflación en las prepagas en los últimos meses. El rubro de Alimentos y bebidas aumentó 1,6%, por debajo del promedio y del mes anterior, por la baja de las frutas. El resto de los rubros evolucionó en torno al 1,4%, en línea con el comportamiento de junio, salvo indumentaria, que descendió por el inicio de las liquidaciones.

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Adelanto de inflación

El Gobierno ya tuvo un anticipo negativo de la inflación. El viernes pasado se conoció que el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) marcó una suba de 2,9% en julio, 1,1 puntos porcentuales (p.p.) más que en junio. Así, la variación interanual fue de 33,2% y el acumulado de siete meses resultó de 19,4%.

El informe del Instituto de Estadistica y Censos porteño (Idecba) atribuyó la mayor parte de la suba a Restaurantes y hoteles, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Recreación y cultura. Estas divisiones aportaron en conjunto 2,11 p.p. al nivel general del IPCBA.

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Las vacaciones de invierno presionaron sobre el rubro de Recreación y cultura en la Ciudad de Buenos Aires. (Foto: Infobae)

El mayor incremento individual correspondió a Restaurantes y hoteles, con un alza promedio de 5,3%, impulsado por subas en tarifas de alojamiento y precios de comidas fuera del hogar. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles incrementó 2,7% y sumó 0,54 p.p. al índice general, debido a aumentos en gastos comunes, alquileres y tarifas de electricidad.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que la manera en que se mide la inflación en CABA es distinta a la Nacional. En la Ciudad, la canasta con la que se mide la variación de precios otorga un mayor pesos a los servicios contra los bienes, y en la Nacional está situación es a la inversa. Por lo que no se puede hacer una correlación directa entre el dato en la capital del país y el que va a dar a conocer hoy el Indec, aunque si expone una tendencia.

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De confirmarse un dato superior del 1,9%, va a implicar una aceleración en la inflación y un nuevo traspié para el Gobierno que luego del pico de 3,4% de inflación en marzo había logrado una desaceleración por tres meses consecutivos. Todavía esta por verse de cuánto fue la variación de precios en el séptimo mes del año, pero hacia adelante queda la duda de si logrará romper con una inflación en torno al 2% antes de que termine el año.

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que realiza el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la mediana de las respuestas arrojó que en julio la inflación se ubicaría en 2% para luego en agosto bajar a 1,8% y se mantendría en el mismo valor en septiembre.

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