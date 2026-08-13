Siguen los cambios en el convulsionado mercado de autos local: hay nuevos modelos entre los SUV más baratos

El ranking de los 10 SUV más accesibles cambió completamente en los últimos tres meses.

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Con la entrada en escena de tres nuevos modelos asiáticos que no estaban en julio el cambio que se produjo este mes en el ranking de los diez autos 0 km más accesibles del mercado, terminó de alterar completamente la composición de los últimos años en Argentina. Pero no es el único que cambió.

Si bien es una buena noticia para los usuarios, porque el auto más económico cuesta ahora USD 16.900, o su equivalente de $25.600.000, la distancia entre los vehículos de pasajeros y los SUV más accesibles ahora se volvió a ampliar.

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Pero los cambios no se produjeron solo entre los autos compactos, los más pequeños del mercado, porque aunque el último SUV que formó parte del Top 10 fue el Citroën Basalt y ya había desaparecido en abril, las entradas de nuevos jugadores también cambiaron el orden de los SUV de menor precio.

Los 10 SUV más baratos en agosto

Kaiyi X3, un SUV recién llegado al mercado, es el modelo más accesible de esta categoría

1. Kaiyi X3: USD 22.000 o $33.330.000

Probablemente sea la más inesperada novedad, porque aún con los modelos Sense que lanzó Volkswagen en julio para liderar el mercado de los B-SUV, este vehículo importado por el Grupo Empresario Prieto (GEP), quedó posicionado como el más económico de todos.

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Se trata de un SUV con motor naftero de 1.5 litros y 114 CV, que tiene tracción delantera y caja automática CVT. Al ser un modelo que está publicado en dólares, un eventual aumento de la cotización oficial de la divisa modificará su precio en pesos.

El Volkswagen Nivus tiene ahora una versión base que le permite pelear por el primer puesto entre los SUV más económicos

2. Volkswagen Nivus Sense: $34.286.650

Este modelo representa el movimiento que ideó Volkswagen en el mercado argentino el mes pasado. Se trata de una nueva versión de entrada a la gama, con caja manual y un menor equipamiento que la anterior, que se mantiene como Trendline y cuesta $16 millones más, lo que automáticamente sacaría a Nivus del ranking.

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Una extraña diferencia de precio que busca posicionar a los autos Volkswagen, generalmente de los más caros del mercado, en una franja de precios muy inferior, al menos con una versión de entrada.

Chery Tiggo 2, la otra opción asiática entre los SUV más accesibles.

3. Chery Tiggo 2: USD 23.000 o $34.845.000

Este es el mismo caso del Kaiyi. Un B-SUV que trae el Grupo Corven, y que está basado en una carrocería compacta similar, y también impulsada por un motor naftero aspirado de 1.5 litros de 116 CV.

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La versión de acceso tiene caja manual y hay otro modelo de mayor precio que se ofrece con caja automática CVT.

El Citroën Basalt era hasta abril el SUV más accesible del mercado.

4. Citroën Basalt: $35.630.000

El modelo que lideró durante más de un año el ranking de los SUV más accesibles, pasó en un par de meses del primero al cuarto puesto, mostrando la “volatilidad” del mercado, fuertemente condicionado por las bajas ventas y las ofertas o versiones más básicas que permitan vender a precios más bajos.

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El Basalt es el modelo intermedio del proyecto CCubo de Citroën a nivel regional, que tiene por debajo el C3 y por encima el Aircross. La versión de acceso de Basalt tiene motor 1.6 aspirado y caja manual de 5 velocidades. Es, también, el SUV Coupé más económico del mercado.

Nissan Kait, hereda al Kicks con aspecto más moderno y precio más competitivo (Nissan Argentina)

5. Nissan Kait: $36,5 millones

Con la salida del mercado del Kick Play en abril, el Nissan Kait se convirtió en el modelo SUV de acceso de la marca japonesa en Argentina. El Kait respeta la misma identidad del modelo previo pero con una actualización estética que lo puso “otra vez en carrera” con los nuevos rivales del segmento.

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El motor es el mismo 1.6 aspirado de 120 CV de potencia y caja automática tipo CVT. El Sense, el más accesible, cuesta $5 millones menos que el modelo siguiente de la gama.

Chevrolet Spark EUV, el SUV eléctrico más barato del mercado (General Motors)

6. Chevrolet Spark EUV: $37.149.900

Este auto eléctrico de General Motors muestra la variedad de modelos SUV que se ofrecen en el mercado, y replica el cambio de paradigma de la movilidad a partir del programa del Gobierno para promover el uso de híbridos y eléctricos.

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El Spark es el SUV a batería más accesible en Argentina en agosto, se vende con una sola versión, y está por debajo de otros modelos de la marca como el nuevo Sonic y la tradicional Tracker.

El VW Tera es todavía uno de los 10 SUV más accesibles en Argentina

7. Volkswagen Tera: $37.865.250

Cuando se lanzó en julio de 2025, el Tera era el auto más barato de Volkswagen en el mercado.

Se posicionó por debajo del Polo como una estrategia de la marca por vender más SUV que unidades del vehículo que hasta entonces era el de entrada a la gama de productos. Tera se vende en cuatro versiones, y viene importado de Brasil.

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La versión Sense también permitió que el VW T-Cross entrara al ranking

8. Volkswagen T-Cross Sense: $39.060.350

La misma política aplicada con la gama Nivus se replicó también en el T-Cross, el B-SUV original de Volkswagen en esta categoría, nacido en 2021, cuando pocos fabricantes apostaban por este segmento inferior.

El T-Cross Sense también tiene un precio muy alejado del resto de las versiones del modelo, $16 millones más debajo del Trendline. Tiene equipamiento básico y caja de cambios manual de 5 velocidades.

Chevrolet Sonic, la nueva propuesta de General Motors en la categoría

9. Chevrolet Sonic: $39.158.900

Es la apuesta de General Motors en esta categoría, posicionado por debajo del Tracker, histórico modelo de Chevrolet entre los SUV más populares del mercado argentino.

Se fabrica en Brasil y es parte de un subsegmento entre los modelos compactos. Se lanzó en junio y se vende en 2 versiones, ambas con alto equipamiento, muy superior al de algunos de sus competidores más cercanos en precio.

El Renault kardian volvió a entrar en el Top 10 de los SUV más accesibles

10. Renault Kardian: $39.280.000

El ranking de los 10 SUV compactos más accesibles se cierra con otro modelo que bajó de precio para competir mejor. El Renault Kardian nació a fines de 2023 y llegó a Argentina en el segundo semestre de 2024.

Tuvo una gama de 8 versiones distintas, que ahora se convirtieron en 5 en los últimos meses, aunque la de entrada a la gama sigue teniendo motor atmosférico de 1.6 litros y caja manual de velocidades.

A modo de referencia, los siguientes SUV de la lista, que la amplían a los 15 más económicos son el Chevrolet Tracker ($40.540.000), Fiat Pulse ($40.920.000), Citroën Aircross ($40.960.000), Toyota Yaris Cross ($41.464.000) y el MG ZS Hybrid ($41.662.500).