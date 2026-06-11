Jornada financiera: las acciones argentinas treparon hasta 14% en Wall Street y el riesgo país tocó un mínimo en ocho años

Los activos argentinos fueron protagonistas en la plaza local y el exterior.

Las acciones y los bonos de Argentina finalizaron negociados con muy amplias subas, ante indicadores financieros domésticos alentadores después de que la calificadora Standard & Poor’s Financial Services (S&P) mejoró el rating de los bonos soberanos a “B-” desde “CCC+”. Por lo tanto, según esta definición, los títulos de deuda dejaron de ser de “riesgo sustancial”.

Con este escenario, los bonos en dólares de Argentina -Bonares y Globales- subiron hasta 4%, mientras que el riesgo país de JP Morgan decae debajo de los 450 puntos básicos por primera vez en ocho años. El indicador cedió 59 unidades, a 443 puntos básicos, piso desde el 1 de mayo de 2018 (431 puntos básicos).

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 6,4%, a 3.353.008 puntos, en un nuevo récord histórico nominal, es decir, medido en pesos. El panel de acciones líderes anota una ganancia de 12% en dólares y de 10% en pesos en lo que va de este año. Los ADR en Wall Street treparon hasta 14,3% como en el caso de BBVA.

La disparada de los activos se produjo después de que la agencia financiera Standard & Poor’s elevara la calificación de la deuda argentina en moneda extranjera de largo plazo debido al avance del programa de austeridad fiscal y el aumento de compra de divisas por parte del Banco Central, entre otros factores. La decisión sigue a la mejora anunciada por Fitch Ratings a principios de mayo.

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De esta forma, el riesgo país llegó a su nivel más bajo en los últimos ocho años. Durante la presidencia de Javier Milei, el registro más reducido de este indicador se había dado en enero pasado, con 481 puntos básicos.

En su informe, S&P fundamentó que “la perspectiva estable sobre las calificaciones de largo plazo refleja nuestra expectativa de que el Gobierno continuará con su programa de austeridad fiscal mientras el Banco Central incrementa sus reservas internacionales, sosteniendo el crecimiento económico y reduciendo la inflación. La perspectiva equilibra los riesgos derivados de vulnerabilidades económicas persistentes con los resultados fiscales positivos y otras medidas que mejoran la liquidez del Gobierno”.

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El equipo de Estrategia de Balanz subrayó que la decisión de S&P “se suma a la reciente mejora de parte de Fitch, por lo que Argentina ahora es considerada B- por poseer dicha calificación de parte de dos de las tres agencias más importantes. Esta mejora debería ayudar a comprimir el riesgo país por los flujos de fondos institucionales que ahora podrán invertir en bonos argentinos”.

“El cambio no es cosmético, es la segunda validación formal de que el proceso de corrección macro y recomposición de reservas empieza a ser percibido como sostenible por evaluadores externos. Históricamente, upgrades del soberano generan ventanas de compresión en high yield corporativo argentino, especialmente en emisores exportadores. Es decir, el soberano deja de ser un ancla tan pesada”, explicó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

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“Si bien esta suba en la calificación a B- no habilita aún a que grandes fondos Investment Grade tengan exposición en deuda soberana argentina, sí puede traducirse en flujos marginales positivos provenientes de ciertos mandatos HY (High Yield) que requieren ratings mínimos (de B- para arriba) para tomar exposición al país“, consideró Botto.

S&P advirtió que aún persisten desafíos y que “es probable que persistan tensiones en los próximos 12 a 18 meses que podrían afectar la estabilidad económica”, aunque considera que el gobierno podrá enfrentarlos “sin caer en default ni en un canje de deuda estresado, según nuestras definiciones”.

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Max Capital definió que “esta mejora podría ampliar la base de inversores de Argentina, ya que algunos fondos y cuentas discrecionales administradas tienen límites para su exposición a activos con calificación CCC”.

“Una gran porción de los fondos comunes de inversión globales y carteras institucionales de renta fija exigen estrictamente por estatuto interno que un país soberano cuente con la convalidación de al menos dos de las principales agencias internacionales en la categoría ‘B-’ antes de recibir la autorización legal para comprar sus instrumentos. Al sumarse la nota de S&P a la de Fitch, las puertas institucionales quedaron abiertas para capturar este flujo de capital de portafolio”, refirió Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

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“La decisión estuvo ampliamente en línea con nuestra visión tras la mejora de Fitch el mes pasado, cuando sostuvimos que Fitch había roto el hielo y que era probable que siguieran nuevas mejoras de calificación. En aquel informe destacamos dos factores clave detrás del ciclo de upgrades: mejores perspectivas para la acumulación de reservas y la expectativa de que el Gobierno consiguiera financiamiento suficiente para cubrir los próximos vencimientos de deuda. La decisión de S&P valida ambos puntos”, aportaron los analistas de Adcap Grupo Financiero.

Sofia Bishop, gerente comercial de FCI de Cocos, indicó que S&P “terminó de validar lo que el mercado venía descontando desde mayo: que el orden macro, el superávit fiscal y la acumulación de reservas justifican un re-rating crediticio”.

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“Ahora, los frenos siguen vigentes. Con las tasas en EEUU en máximos -el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años en torno al 4,5%- y los rendimientos en emergentes también altos, el contexto externo limita cuanto puede comprimir el spread argentino. Y a nivel local, el forward implícito entre el AO27 y el AO28 sigue en torno al 13,5%, mostrando que la prima electoral 2027 todavía está plenamente cotizada. El upgrade ayuda a perforar los 500 puntos básicos con más claridad, pero el escalón hacia 350–400 puntos sigue dependiendo del contexto externo y el ruido pre-electoral", agregó Bishop.

En una sesión con un monto operado USD 545,3 millones en el mercado de contado, el dólar mayorista terminó negociado sin variantes a 1.432,50 pesos. El tipo de cambio oficial mantiene una suba de 24,50 pesos o 1,7% en junio, mientras que en lo que va de 2025 cede baja de 22,5 pesos o 1,5 por ciento.

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“Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una baja de 8 pesos, muy lejos de la suba de 32,50 pesos registrada en toda la semana anterior”, detalló Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El Banco Central estableció una banda superior de su esquema cambiario en los $1.779,27, con lo que dejó al dólar mayorista a $346,77 o 2,2% de ese límite de flotación libre.

El dólar al público bajó cinco pesos o 0,3%, a $1.450 para la venta en el Banco Nación, un mínimo desde el 2 de junio. El billete minorista anotó la tercera rueda consecutiva en baja.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.453,60 para la venta y $1.402,20 para la compra.

El dólar blue, en cambio, terminó estable a $1.450 para la venta -ahora igual que el minorista en el Banco Nación-, tras haberse operado a un mínimo de $1.445 por la mañana.