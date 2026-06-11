El riesgo país cae con fuerza y se acerca a los 450 puntos tras la mejora en la calificación de la deuda argentina

Los bonos de la deuda argentina iniciaron la jornada en EEUU con subas en su cotización que generó una fuerte caída en el riesgo país. El indicador elaborado por JP Morgan se desplomó más de 10% y se ubicó en 450 puntos básicos sobre las 10 hora argentina. En el cierre de la jornada de ayer, el riesgo país había quedado en 503 unidades.

La disparada de los bonos se produjo después de que la agencia financiera Standard & Poor’s elevara la calificación de la deuda argentina en moneda extranjera largo plazo de CCC+ a B-, debido al avance del programa de austeridad fiscal y el aumento de compra de divisas por parte del Banco Central, entre otros factores. La decisión sigue a la mejora anunciada por Fitch Ratings a principios de mayo.

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De esta forma, el riesgo país llegó a su nivel más bajo en los últimos ocho años. Durante la presidencia de Javier Milei, el registro más reducido de este indicador se había dado en enero pasado, con 481 puntos básicos.

Los títulos de la deuda argentina en dólares arrancaron con números al alza en sus operaciones en Wall Street. El bono Global 29 (GD29) registró una variación positiva del 1,18% en su precio, mientras que el Global 30 (GD30) subió 1,27%. El Global 35 (GD35) mostró un incremento de 2,57%, seguido muy de cerca por el Global 38 (GD38), que avanzó 2,58%. El mayor aumento correspondió al Global 41 (GD41), con una mejora del 2,91%, y el Global 46 (GD46) también tuvo una suba destacada de 2,50%.

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En su informe, S&P fundamentó la perspectiva estable en la expectativa de que el Gobierno mantenga el ajuste fiscal y que “el Banco Central aumentará sus reservas internacionales, sosteniendo el crecimiento económico y reduciendo la inflación”. La firma remarcó una menor vulnerabilidad económica y una mejora gradual en la liquidez externa, mientras el gobierno logra fondos emitiendo bonos en dólares, utilizando garantías de organismos oficiales y acuerdos con bancos globales.

S&P advirtió que aún persisten desafíos y que “es probable que persistan tensiones en los próximos 12 a 18 meses que podrían afectar la estabilidad económica”, aunque considera que el gobierno podrá enfrentarlos “sin caer en default ni en un canje de deuda estresado, según nuestras definiciones”.

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El economista Fernando Marull, titular de la consultora FMyA, destacó que las tres calificadoras -Fitch Ratings, S&P y Moody’s-, “ya van dos y eso es positivo para que le dé un empujón a los bonos y que baje un poco más el riesgo país. Con esto, se puede acercar a 450 puntos básicos”, había anticipado ayer el analista en diálogo con Infobae.

“S&P era la más reacia y se convenció. La pregunta es por qué se convenció de mejorar la nota. Un poco por la compra de reservas, los nuevos préstamos que están cubriendo los bonares que está colocando el Tesoro”, opinó Marull.

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También consideró que otro factor para mejorar la nota fue la perspectiva de los nuevos financiamientos que aparezcan del Tesoro Nacional para cubrir parte de los vencimientos de 2026 y 2027. “Además, los equilibrios macro que vienen reconociendo, pero más porque les gusta cómo se descomprimió el tema de la acumulación de dólares y el nuevo financiamiento. Así que es muy positivo”, señaló.

En la misma lína, el director de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, señaló que “las calificadoras a veces llegan un poco tarde, tanto para revisar al alza como para revisar a la baja, pero el hecho de que se den estas revisiones consolidan lo que pueda estar pasando”.

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“El proceso de baja del riesgo país va más allá de lo que diga la calificadora. Tiene que ver con la política fiscal y la mejora en la política macroeconómica en general. Desde el punto de vista financiero me parece que este año ya arrancó mejor, sobre todo por el tema de la compra de reservas, y de alguna forma es como que las calificadoras ahora lo ven y validan la mejora”, afirmó Tiscornia.