Economía

Tras mejorar la calificación de Argentina, Moody’s alertó por el riesgo del regreso de un “gobierno intervencionista” en 2027

La deuda quedó con “perspectiva positiva”, mejorando incluso lo que habían dispuesto otras dos agencias en el último mes. Pronóstico de elevado crecimiento, por encima del esperado por el mercado

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Moody's advirtió que las elecciones presidenciales pueden generar tensiones económicas y cambiarias. (REUTERS/Andrew Kelly)
Moody's advirtió que las elecciones presidenciales pueden generar tensiones económicas y cambiarias. (REUTERS/Andrew Kelly)

Moody’s fue la tercera calificadora que se sumó a la mejora de la nota de la deuda argentina. Pero la espera vino con un condimento inesperado y favorable al Gobierno: dejó la perspectiva como positiva, dejando abierta así la posibilidad de una suba adicional entre los próximos 6 a 24 meses. En cambio, Standard and Poor’s y Fitch la habían mantenido “estable”.

En las consideraciones de la mejora de la nota, Moody’s hizo referencia a las reformas estructurales encaradas por el gobierno de Javier Milei, el aumento de las exportaciones y el fortalecimiento de las reservas.

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En ese sentido, se muestra muy optimista respecto a la evolución de la economía para este año, por encima del consenso de mercado. Pronostica un crecimiento de 3,4% en 2026 y de 3,5% para el año próximo.

Bajo esa perspectiva, las políticas implementadas por el Gobierno “están mejorando el entorno empresarial y promoviendo un reequilibrio gradual en la composición de la inversión y la actividad económica hacia un modelo de crecimiento económico impulsado en mayor medida por el sector privado”.

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Con esta mejora de la nota, desde Caa1 a B3, la Argentina se aleja de la posibilidad de un default, al menos en la visión de la calificadora. La agencia consideró que las chances de que el Gobierno incumpla con el pago de la deuda al menos hasta fines del año que viene se redujeron significativamente. La persistencia del superávit fiscal es vista como uno de los principales logros.

Pero Moody’s también reconoce que el ciclo político, y más precisamente las elecciones presidenciales del año próximo, limitan mejoras adicionales de la calificación. De esta manera, la misma agencia pone en duda que se vaya a mejorar la nota en los próximos meses por la cercanía del proceso electoral.

El riesgo político sigue siendo una limitación clave para la calificación”, aseguró el comunicado de Moody’s. La elección de “un gobierno más intervencionista” que revierta parcialmente las reformas recientes supondría el riesgo de que se reintrodujeran distorsiones en la inversión, el comercio, el mercado cambiario y la gestión fiscal.

Es probable -consideraron- que “un cambio de este tipo debilite la confianza de los inversores”. En ese caso, se frenaría los flujos procedentes de inversiones y se afectaría la acumulación de colchones externos: “Esto erosionaría gradualmente las mejoras crediticias alcanzadas durante el actual proceso de ajuste”.

Moody's destacó la acumulación de reservas del BCRA en 2026. (REUTERS/Irina Dambrauskas)
Moody's destacó la acumulación de reservas del BCRA en 2026. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

A pesar de esta fuerte advertencia, también buscó ciertos matices. Si bien persiste la incertidumbre respecto de la orientación de las políticas tras las elecciones generales de 2027, “el rango de posibles resultados en materia de políticas se ha reducido en comparación con ciclos electorales anteriores”.

Según la agencia, hay una “creciente aceptación social de la disciplina fiscal” y hay “mayor apoyo político” a la estabilidad macroeconómica. Las recientes mejoras de la calificación de la deuda argentina gatillaron una significativa mejora del riesgo país, que estuvo a punto de perforar los 400 puntos básicos en las últimas semanas.

Sin embargo, ayer cerró levemente por debajo de los 420 puntos en una jornada de toma de ganancias sobre todo para los bonos largos en dólares. Los analistas indican que las cotizaciones ahora están “lateralizando”, sin variaciones significativas.

Los inversores y Moody’s parecen coincidir en la advertencia respecto a lo que podría suceder en las próximas elecciones presidenciales. Y esto es lo que parece trabar una mejora adicional en la cotización de los bonos y una consiguiente reducción adicional del riesgo país.

El comentario de la calificadora resume bien los temores del mercado. Por un lado, indica que el espacio para probar con políticas alternativas a las actuales es más bien acotado si se busca cuidar el ingreso de dólares y los compromisos de inversión. Pero al mismo tiempo advierte que un gobierno más intervencionista que asuma en 2027 pondría en riesgo los avances logrados.

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