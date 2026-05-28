Furor financiero: la Bolsa local volvió a superar una marca clave y una acción argentina tocó su mayor valor en 15 años

Los ADR argentinos destacaron en una sesión anodina en Nueva York. (EFE/SARAH YENESEL)

Las acciones argentinas fueron protagonistas en la última sesión bursátil, con amplias ganancias en la plaza local y el exterior, mientras que los títulos públicos conservaron el buen desempeño ante una nueva colocación de bonos del Tesoro en pesos, con un riesgo país que cedió a los 500 puntos básicos.

Mientras que los principales indicadores de Wall Street negociaron con leves alzas en un rango de 0,1% a 0,4%, en zona de máximos históricos, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 5,1%, en los 3.072.011 puntos. El panel de acciones líderes de la Bolsa porteña superó los 3 millones de puntos nuevamente, por primera vez desde el 8 de abril, y volvió a superar los USD 2.000 medida en dólares.

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Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street lideró Telecom Argentina (+9,7%), escoltado por Banco Supervielle (+9,1%) y Edenor (+7,4%).

Pese a una caída de más de 4% en la cotización internacional del petróleo, con el barril del Brent del Mar del Norte a USD 95 para entregar en julio (-4,6%), el ADR de YPF ascendió un 6,3% y superó los USD 50 por primera vez desde 2011, en los 51,59 dólares.

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La agencia de calificaciones global Fitch subió el martes la nota de riesgo crediticio a largo plazo de la petrolera estatal YPF en moneda extranjera y local a “B-”, desde “CCC+”, con una perspectiva estable.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- terminaron operados con un alza promedio de 0,3%, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU respecto de sus pares emergentes, cedió diez unidades, a 500 puntos básicos, tras operar en un mínimo de 498 puntos durante la sesión.

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Asimismo, el Tesoro argentino efectuó este miércoles su última licitación mensual de bonos de corto plazo en moneda local para cubrir próximos vencimientos de deuda y alargar amortizaciones, bajo el aliciente de un mercado con alto nivel de liquidez.

Al cierre de los negocios en la Bolsa, la Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación adjudicó un total de $12,57 billones habiendo recibido ofertas por un total de $16,14 billones. “Esto significa un rollover de 114,36% sobre los vencimientos del día de la fecha", precisó la cartera económica.

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Alan Versalli, estratega de Cocos, destacó que la colocación de bonos “equivale a una absorción de pesos por parte del tesoro de aproximadamente $1,6 billones. En principio esto no impacta en la liquidez excedente del sistema que se venía manteniendo en torno a los $4 billones. Las tasas a las cuales el tesoro ‘rolleó’ (renovó) en esta oportunidad se mantienen en torno a las evidenciadas en el mercado secundario, sin brindar excesivo premio”.

“Como se podía prever, el instrumento que condensó mayor demanda es la única Lecap, la S15S6, que adjudicó casi $5,2 billones a una Tasa Efectiva Mensual del 1,99%”, continuó Versalli.

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“Este escenario externo de tasas más estables, sumado al renovado aval del Fondo Monetario Internacional y la presentación de iniciativas parlamentarias de peso, le dio un fuerte impulso a los activos argentinos: el S&P Merval anotó un rebote generalizado y el riesgo país comprimió con fuerza, quebrando barreras técnicas clave”, consideró Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

“Con mejores precios en la renta fija, una nueva compra del BCRA y una suba generalizada en acciones, los activos locales extendieron el tono positivo de las últimas ruedas”, sintetizó Cohen Aliados Financieros.

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En términos de actividad, “la economía muestra señales de mayor estabilidad macroeconómica, pero el mercado laboral sigue sin consolidar una recuperación amplia. Mientras sectores vinculados al frente externo exhiben mejores perspectivas, buena parte de las actividades ligadas al consumo interno continúan afectadas por salarios debilitados y menor dinamismo”, explicó Laura Caullo, responsable de la sección Social-Laboral del IERAL de la Fundación Mediterránea.

Desde Balanz Capital también destacaron el impulso de los mercados globales, dado que “la temporada de resultados del primer trimestre de 2026 para las compañías dentro del S&P 500 fue muy sólida, en particular para sectores como los de tecnología y comunicación”.

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“Los muy buenos resultados corporativos se tradujeron en una expectativa de mayor crecimiento en las ganancias del S&P 500, que continúa siendo revisada al alza para 2026. Se espera un crecimiento de las ganancias por acción de 22,9% interanual. El motor de la mejora en las previsiones de ganancias del S&P 500 continúa siendo el sector tecnológico”. añadieron desde Balanz.

Dólar estable

El volumen operado en el segmento de contado de la plaza mayorista registró un marcado recorte de unos USD 256 millones respecto del martes (-37,5%) a USD 427,9 millones, aunque el dólar mayorista se mantuvo estable con equilibrio entre oferta y demanda: ganó solo 1,50 pesos (+0,1%), a $1.412,50, el precio más alto desde el 27 de abril.

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El tipo de cambio mayorista mantiene en mayo una ganancia de 21,50 pesos o 1,5%, mientras que en lo que va de 2026 anota una caída de 42,50 pesos o 2,9%, en contraste con una inflación próxima al 14%, que se traduce en una “apreciación” cambiaria en torno al 17% en lo que va del año.

“El rango de operaciones se movió entre un mínimo de $1.408 y un máximo de $1.413. Dentro de esa banda de apenas cinco pesos, el mercado se mantuvo operando durante todo el día, sin sobresaltos y con un comportamiento mucho más calmo respecto a las ruedas anteriores.”, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El Banco Central fijó un techo para las bandas cambiarias vigentes en los $1.753,55, cifra que dejó al tipo de cambio oficial a 341,05 pesos o 24,1% de ese umbral.

El dólar al público permaneció invariable a $1.430 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.429,90 para la venta y $1.378,43 para la compra.

También terminó sin cambios el dólar blue, a $1.440 para la venta, el precio más alto desde el 25 de febrero, tres meses atrás. Para la compra, las agencias informales tomaron el billete a $1.420, unos 40 pesos o 2,9% más que los $1.380 que pagaban los bancos a sus clientes.

Con negocios por el equivalente a USD 1.880,1 millones, los contratos de dólar futuro tuvieron movimientos mixtos. Las posturas para fin de mes -las más negociadas- avanzaron 1,50 peso o 0,1%, a $1.412,50, idéntico precio del dólar mayorista.

El Banco Central absorbió USD 132 millones con su intervención compradora en el mercado de cambios, donde se quedó con el 30,8% de la oferta. Las reservas internacionales brutas restaron USD 41 millones, a USD 47.867 millones, con la influencia de la baja de 1,2% en la cotización del oro, a USD 4.481 la onza.