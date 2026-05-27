Efecto Medio Oriente: las ventas de combustibles se desplomaron en casi todo el país durante abril

En el caso del gasoil, las ventas descendieron un 4,1% interanual. FOTO: ARCHVO NA-JUAN VARGAS

Luego de un mes con fuertes subas en los precios por el inicio del conflicto en Medio Oriente, las ventas de combustibles cayeron 2,4% interanual en abril y 5,1% frente a marzo. El declive fue generalizado y en algunos casos las bajas alcanzaron los dos dígitos.

Por tipo de combustible, de acuerdo al relevamiento de Politikon Chaco, las ventas de naftas registraron una caída interanual del 1%, impulsada por una disminución del 1,6% en el segmento súper, que no logró ser compensada por el incremento del 0,8% en las naftas premium.

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En el caso del gasoil, las ventas descendieron un 4,1% interanual, debido al retroceso del 10% en el segmento común, mientras que el segmento premium mostró una suba del 5,9%, aunque ese desempeño no alcanzó para revertir la tendencia negativa general del gasoil.

Evolución de las ventas de combustible al público

Por otra parte, solo cuatro provincias registraron aumentos interanuales en las ventas de combustibles al público. San Juan encabezó el listado con un incremento del 4,1%, seguida por Neuquén (3,1%), Tucumán (2,9%) y Catamarca (0,9%). Santa Fe mantuvo sus ventas sin cambios.

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En contraste, los otros diecinueve distritos experimentaron descensos, con las bajas más pronunciadas en Corrientes (10%), Formosa (9,8%) y Santa Cruz (8,9%).

En 21 de las 24 jurisdicciones subnacionales la nafta tuvo predominio en las ventas con picos de concentración en CABA (78% del total) mientras que en Entre Ríos, Mendoza y La Pampa fue el gasoil el combustible predominante.

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Variaciones porcentuales interanuales de ventas de combustibles por provincias

Así, en el primer cuatrimestre de 2026, las ventas de combustibles al público en todo el país descendieron un 1,2% en comparación con el mismo período de 2025. La baja estuvo impulsada principalmente por el gasoil, que retrocedió 2,4%, y en menor medida por la nafta, que disminuyó 0,4%.

Solo cuatro provincias mostraron subas en el acumulado: San Juan (2,1%), Río Negro (2%), Santa Fe (1,8%) y Buenos Aires (0,7%). En el extremo opuesto, Misiones (-7,5%) y Corrientes (-11,6%) presentaron los peores resultados relativos.

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Mapa de ventas de combustibles durante el primer cuatrimestre del año

Por empresas, YPF conservó el liderazgo en el mercado, al concentrar el 56% del total de ventas de combustibles en abril y registrar un aumento interanual del 1,8% en su volumen comercializado. Shell alcanzó una participación del 22,1%, aunque sus ventas retrocedieron 8,6% frente al mismo mes del año anterior.

Axion, de la empresa PAE, explicó el 11,9% de las ventas del mes, con una baja interanual del 3,9%. El resto de las compañías representó el 9,9% del mercado, con una caída conjunta del 8%.

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Cabe mencionar que tras el inicio de la guerra en Medio Oriente, que derivó en un salto del precio del petróleo por encima de los USD 100, YPF implementó un congelamiento en los surtidores por 45 días, medida que ayudó a mitigar la volatilidad y a evitar un traslado de costos inmediato total al consumidor.

Tras un ajuste reciente del 1%, la política fue renovada por otros 45 días. Otras compañías del sector, como Shell, Puma Energy y Axion Energy, adoptarán la misma decisión y mantendrán el esquema de amortiguamiento de precios hasta mediados de julio.

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Aun así, se mantienen elevados en comparación a otros países de la región: según el relevamiento del Instituto Argentina Grande (IAG), un argentino paga actualmente, en promedio, USD 1,44 por cada litro de nafta, mientras que en EEUU, país al que la Argentina exporta parte de su petróleo, el consumidor abona USD 1,19 por litro.

En Brasil, la reacción al shock fue limitada y el precio quedó en USD 1,35 por litro, también quedó por debajo del caso argentino.

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Durante los últimos tres meses, la mayoría de los países incluidos en el estudio registró subas en los precios de la nafta. Argentina se ubicó entre los 42 países con mayores aumentos, sobre un total de 129 analizados.

Según el IAG, el precio local subió 23,1% medido en dólares, cifra que superó los ajustes aplicados por otros exportadores netos de petróleo en la región, como México, donde el alza fue de 10,5%, y Brasil, con una variación de 5,6%. En Colombia, en cambio, se relevó una baja de 0,7%.

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