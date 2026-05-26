Kazajistán se propone como mediador en el conflicto de Medio Oriente: su ventaja respecto a otros países

ARCHIVO: El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, asiste al desfile militar del Día de la Victoria en Moscú, el sábado 9 de mayo de 2026, durante las celebraciones del 81.º aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. (Reuters)

El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, expresó la disposición de su país para desempeñar un papel central en la resolución del conflicto nuclear en Medio Oriente, al recibir en Astaná al director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi. La reunión se produjo en un contexto marcado por tensiones geopolíticas crecientes y desafíos al régimen internacional de no proliferación, informaron fuentes oficiales kazajas.

Durante el encuentro, Tokayev subrayó la importancia de mantener la estabilidad regional ante la presión que enfrenta la arquitectura global de control nuclear. El mandatario kazajo reafirmó que Kazajistán está dispuesto a colaborar, como gesto de buena voluntad, en la búsqueda de una solución diplomática para el programa nuclear iraní, siempre que se alcancen los acuerdos internacionales pertinentes.

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En palabras del presidente, “Kazajistán, como país comprometido con la paz y la seguridad, valora profundamente su relación de larga data con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en la promoción del uso pacífico de la energía atómica, así como en la vigilancia y la seguridad nuclear”. En ese sentido, Tokayev destacó la experiencia kazaja en el desmantelamiento de arsenales y el manejo responsable de materiales nucleares tras la independencia de la república en 1991.

La visita de Grossi a Kazajistán se produce en un momento de alta tensión en Medio Oriente, con negociaciones bloqueadas en torno al programa nuclear iraní y renovados llamados de la comunidad internacional para evitar una escalada regional. El director general del OIEA dialogó con las autoridades kazajas sobre los riesgos que supone la erosión del régimen de no proliferación y el impacto de los conflictos actuales en la seguridad global.

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El presidente de Kazajistán, Qasym-Jomart Toqayev, y Rafael Grossi, director general de la IAEA

Fuentes oficiales de Kazajistán recalcaron que el país mantiene una política de neutralidad activa y busca posicionarse como interlocutor confiable entre las potencias occidentales, Irán y otros actores regionales. Además, Astana sostiene una alianza estratégica con el OIEA, colaborando en proyectos de almacenamiento y control de material nuclear.

La propuesta de Tokayev de facilitar un espacio de mediación sobre el programa nuclear iraní refuerza la aspiración de Kazajistán de consolidarse como un actor relevante en Asia Central y en los foros multilaterales dedicados a la seguridad internacional.

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Kazajstáneselprincipalproductordeuranioenelmundo.LasminasdeuraniomásgrandesestánahíbajolaégidadeRusia. Analistas internacionales creen que podría ser ese país de Asia Central un garante del uranio iraní, sin la participación activa de las grandes potencias. Además, esa nación forma parte de los Acuerdos de Abraham, lo que podría ofrecer cierta tranquilidad a los Estados Unidos e Israel.

Diferencias

Las profundas diferencias respecto al destino final del proyecto nuclear iraní complican las negociaciones entre Estados Unidos y el régimen chiíta para terminar con la guerra en Medio Oriente. Donald Trump exige que Irán desmantele su iniciativa destinada a fabricar la bomba atómica, y propone distintos mecanismos para alcanzar ese objetivo estratégico: destrucción del uranio enriquecido o su traslado a un tercer país que sería garante del acuerdo bilateral.

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Mojtaba Khamenei -líder religioso iraní- sólo ofreció frenar los procesos de enriquecimiento por un tiempo a negociar, y permitir a continuación el control de la ONU sobre los depósitos de uranio que se encuentran escondidos bajo las montañas.

“Irán necesita entablar negociaciones serias sobre tres temas: su promesa de no poseer armas nucleares, restricciones a largo plazo sobre su capacidad de enriquecimiento y qué hacer con el uranio altamente enriquecido“, precisó el secretario de Estado, Marco Rubio.

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