Cayó el turismo al exterior: en febrero viajaron casi 200.000 argentinos menos que en igual mes del año pasado

La salida de argentinos al exterior cayó por segundo mes consecutivo en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El turismo emisivo desde Argentina registró en febrero de 2026 una contracción interanual del 10,7%. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el total de residentes que viajaron al extranjero fue de 1.629.200 personas, lo que representa una disminución de 194.600 turistas en comparación con el mismo mes del año anterior.

Esta caída en las salidas de argentinos se produjo en un contexto donde el turismo receptivo —no residentes que ingresaron al país— mostró un comportamiento inverso, con un crecimiento del 8,0% interanual y un total de 534.200 turistas.

Detrás de los resultados, aparece en escena el tipo de cambio. Según las mediciones del Banco Central (BCRA), el índice que mide la evolución del tipo de cambio real multilateral (TCRM) saltó de 81 puntos en febrero de 2025 a 90,1 puntos en igual mes de este año. Eso significa que el dólar está más caro que el año pasado, lo que favorece la llegada de extranjeros (su moneda vale más en nuestro país) y desincentiva la salida de argentinos al exterior (los gastos fuera del país se volvieron más caros).

A pesar de esta dinámica, el escenario general del turismo internacional mantuvo el saldo negativo que caracteriza al sector. El desbalance estructural en el segundo mes del año arrojó un déficit de 1.095.000 personas en el segmento de turistas. Si se suma el comportamiento de los excursionistas (un saldo negativo de 225.700), el déficit total de visitantes internacionales para el país alcanzó las 1.320.600 personas.

Aunque el reporte del Indec no precisa el gasto total de los turistas, la diferencia en la cantidad de personas se traduce lógicamente en un saldo deficitario en la balanza de servicios. Es decir que están entrando menos dólares de los que están saliendo por el turismo. En términos globales (turistas más excursionistas), las salidas de visitantes sumaron 2.172.600, mientras que los ingresos totales fueron de 852.000.

Origen y destinos: el peso de los países limítrofes

El análisis por regiones de residencia habitual muestra que Chile se consolidó como el principal emisor de turistas hacia Argentina, representando el 21,1% del total del turismo receptivo. Le siguieron en importancia los visitantes provenientes de Europa con un 19,5%, Estados Unidos y Canadá con el 13,8%, y Brasil con el 13,0 por ciento.

La evolución de la cantidad de turistas por país de residencia. (Fuente: Indec)

En el caso del turismo emisivo, la concentración en destinos regionales es todavía más marcada. El 82,2% de los turistas argentinos que viajaron al exterior eligieron países limítrofes como destino principal. Brasil encabezó las preferencias con el 36,4% de las salidas, seguido por Uruguay con el 16,5% y Chile con el 15,3%.

Vías de acceso y perfiles de viaje

La vía terrestre fue el principal canal de flujo turístico para ambos segmentos. En el turismo receptivo, el 43,1% de los visitantes ingresó por esta vía, mientras que el 42,5% lo hizo de forma aérea y el 14,4% por vía fluvial o marítima. Para los residentes argentinos, el uso de pasos terrestres fue aún mayor, concentrando el 53,5% de las salidas, frente al 37,1% de la vía aérea y el 9,5% de la fluvial.

En cuanto al perfil de los viajeros que utilizaron los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, se observaron comportamientos diferenciados en los motivos y tipos de alojamiento.

En el turismo receptivo, se encuentra que el 57,8% viajó por vacaciones u ocio, con una estadía promedio de 14 noches. El tipo de alojamiento más utilizado fueron los hoteles (37%), seguidos por casas de familiares o amigos (30,7%) y alquiler de departamentos (28,2%).

En lo que respecta al turismo emisivo, el 80,4% de los residentes salió del país por motivos de vacaciones, con una estadía promedio de 14,2 noches. Casi la mitad de este grupo (48,2%) optó por hoteles, mientras que el 30,9% utilizó alquileres temporarios.

Cómo se movieron los aeropuertos

El movimiento en las principales terminales aéreas del país también reflejó el crecimiento del interés extranjero y la resiliencia del viaje emisivo. En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery, los arribos de no residentes crecieron un 22,3% interanual, sumando 201.200 turistas. Por su parte, el flujo de salida de residentes por estas terminales aumentó un 12,8%, alcanzando los 485.900 personas.

El movimiento en las terminales aéreas de Ezeiza y Aeroparque mostró un incremento del 22,3% en los arribos de extranjeros, mientras que la salida de residentes subió un 12,8% respecto al año anterior. (EFE)

Otras terminales del interior mostraron variaciones significativas. El aeropuerto de Córdoba registró un incremento del 50,5% en el arribo de turistas extranjeros y un salto del 81,5% en las salidas de residentes hacia el exterior. En Mendoza, el crecimiento de los arribos internacionales fue del 7,4%, mientras que las salidas de residentes subieron un 6,2%.

En términos de estacionalidad, el informe del Indec destaca que la cantidad desestacionalizada de turistas no residentes disminuyó un 6,4% respecto a enero de 2026.