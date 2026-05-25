Coincidencia de las consultoras: mejoraron algunos indicadores, pero sigue la incertidumbre por la elección de 2027

FILE PHOTO: The Wall Street entrance to the New York Stock Exchange (NYSE) is seen in New York City, U.S., November 15, 2022. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

La semana finalizó con datos favorables al Gobierno y, aunque las acciones no prolongaron su euforia de dos ruedas, el riesgo país siguió bajando.

Lo más importante es que dos de los tres indicadores le dieron respaldo a un Gobierno que estaba perdido en sus internas. La economía creció y también lo hizo el índice de confianza del consumidor. Falta un indicador clave, el Índice de Confianza en el Gobierno, que se conocerá en los primeros días de junio y que tuvo una fuerte caída de 12,1% en su edición anterior (ver gráfico, más abajo).

PUBLICIDAD

El índice de inflación de 2,6% contrastó con el mayorista, de 5,2%, en línea con mediciones en el resto del mundo. Por caso, en Estados Unidos dio 1,4% contra 0,6% del índice minorista. Otro dato positivo fue la aprobación del FMI a un desembolso de USD 1.000 millones para la Argentina.

En ese contexto, las principales consultoras hicieron sus estimaciones sobre lo que vendrá.

PUBLICIDAD

Para FMyA, la consultora que dirige Fernando Marull, “se descuenta que lo peor ya pasó: la inflación aumentó las tasas en EEUU y el mercado ya descuenta una suba de las tasas de la Reserva Federal (FED). Brasil trajo noticias malas: cae Bolsonaro en las encuestas y aumentó la incertidumbre. Por ahora, el mercado sintió el golpe, pero sin pánico. Lo cual es positivo porque refleja que en Brasil hay más un trade de fundamentals que solo un trade electoral. La Argentina sigue igual: si el petróleo sube, suben petroleras, bajan bancos y bonos soberanos. Si el petróleo baja, al revés (baja YPF, suben bancos y bonos soberanos)”.

Además, agrega el informe “después de varias semanas de mixtas a negativas empezaron a llegar mejores noticias para el Gobierno. Se confirmó el rebote de la actividad en marzo; en abril, la baja de la inflación permitió que los salarios repunten después de 7 meses de caída; el sector externo vino firme y los datos fiscales (de abril) no mostraron mucho deterioro, a pesar de la baja en la recaudación. Para mayo, esperamos que la mejora continúe, impulsada por otra baja de la inflación (dio 0,3% en la tercera semana y proyectamos 2% en el mes). Hay calma financiera y seguimos esperando mejoras en la actividad en el segundo trimestre. El jueves, bajaron retenciones a la soja desde enero 2027; Esto debería aumentar la liquidación ahora (porque baja la incertidumbre). El Costo Fiscal de la medida es de USD 700 millones (0,1%PBI en 2027)”.

PUBLICIDAD

Sigue el carry trade

La consultora de Marull indica que el mercado de pesos “sigue líquido y con el dólar anclado continúa el carry trade, tanto en plazos fijos, como Lecaps y Bonos CER. Por su lado, los bonos soberanos y el riesgo país (520 puntos básicos) vienen al ritmo del contexto Global; no tanto local, que viene bastante bien; con el BCRA comprando reservas todos los días más el Tesoro que se sigue financiando con Bonar y privatizaciones. Todavía falta el anuncio de las garantías de Organismos Internacionales. Como esperábamos, el FMI desembolsará USD 1.000 millones que sumarán a las reservas. Se viene el pago de Bopreal por USD 1.000 millones el 30 de mayo”.

Sobre el indicador clave que resta. FMyA opina que esta semana la encuesta de Confianza del Consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella de mayo tuvo un leve crecimiento. “Esto confirma que en mayo (o junio) el apoyo al Gobierno (el Índice de Confianza del Gobierno, que en abril bajo a 40%) debería estabilizarse, al menos. En este contexto, el riesgo político sigue bastante tranquilo a pesar del caso Adorni y las Internas entre las manos derechas de Milei (Caputo Junior vs Menem)”.

PUBLICIDAD

El círculo del carry trade sigue funcionando (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para EconViews que dirige Miguel Kiguel “luego de varias semanas en las que los indicadores económicos se venían deteriorando, una serie de noticias y datos recientes generan optimismo. El último número de actividad económica muestra un rebote de 3,5% en marzo, las exportaciones rompieron récords con el agro y la energía volando, la confianza del consumidor dejó de caer y tuvo una pequeña suba, el empleo privado dio señales de vida después de ocho meses de caídas y se aprobó la segunda revisión del acuerdo con el FMI. Además, la inflación de abril mostró la primera desaceleración en diez meses y todo indica que en mayo seguirá aflojando”.

La consultora agrega que “los próximos meses van a decir si esto es el arranque de algo o simplemente un rebote. En términos de inflación hay buenas chances de que la tendencia a la baja continúe. Para la actividad hay más dudas porque los datos preliminares de abril no son tan buenos. Por ahora, cautela optimista. Donde sí reina el optimismo es en el frente externo. El Banco Central sigue comprando dólares a un ritmo muy importante (USD 9.000 millones en el año) mientras el tipo de cambio sigue firme cerca de $1.400. Esta dinámica era impensada hace solo algunos meses cuando el Tesoro de Estados Unidos tuvo que intervenir directamente para evitar una devaluación. En nuestra visión, sería saludable que el tipo de cambio real no se aprecie tanto y no llegar al (ya de por sí movido) año electoral con un atraso tan fuerte. El riesgo viene principalmente por las presiones que puede generar una dolarización financiera como la que sufrimos en 2025. Pero el Gobierno se siente cómodo con el dólar donde está y, por ahora, los flujos le están jugando a favor”.

PUBLICIDAD

Según EconViews, “mientras la economía empieza a salir de la neblina, la política sigue en un universo diferente. La interna del Gobierno está cada vez más tensa y hay una sensación de falta de norte o liderazgo. El Adornigate domina la agenda desde hace dos meses y ahora se sumaron los enfrentamientos públicos entre el ala de Karina Milei y Santiago Caputo. No luce tan preocupante todavía porque el calendario da un margen de 17 meses hasta las elecciones, y porque la oposición no tiene nada con que ilusionar. El problema es que esto eventualmente puede afectar la confianza del mercado en las expectativas electorales y en la economía. Por lo pronto, ya aparecieron rumores de que Mauricio Macri estaría pensando en una candidatura y la senadora (hasta ahora oficialista) Patricia Bullrich comenzó a distanciarse poco a poco del oficialismo. La aparición de una tercera alternativa afín a Milei, pero más moderada, será uno de los temas a monitorear en el próximo año y medio”.

Baja de retenciones al campo

Sobre el anuncio de baja de retenciones el informe consideró que lo más importante “es que transmite la sensación de un Gobierno que avanza y que vuelve a hablar de economía y no de escándalos, como durante buena parte la primera mitad del mandato. El verdadero desafío para los próximos meses será mantener el control de la agenda pública, consolidar el sendero de recuperación y lograr que la mejora macroeconómica empiece a derramar de forma efectiva en los ingresos de la calle. Sin esta última pata, difícilmente se sostenga la imagen presidencial y el éxito del programa estará en riesgo”.

PUBLICIDAD

Con el anuncio de baja de retenciones el gobierno busca dar mayor impulso a la inversión y las exportaciones del campo

En tanto F2, que dirige Andrés Reschini, señaló que el humor en Wall Street “sigue atado a la evolución de las negociaciones entre EEUU e Irán. El acercamiento de posiciones sumado al optimismo en el sector de Inteligencia Artificial ha dado impulso a los principales índices accionarios, pero el crudo WTI sigue cerca de USD 100 y el índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan ha arrojado la lectura más baja desde 1978 cuando la serie comienza a mostrar datos mensuales. Por lo tanto, se hace imprescindible que la guerra llegue a su fin y los precios de la energía retrocedan”.

La consultora indica que el peso argentino “en lo que va de mayo ha seguido un camino muy similar al del real de Brasil y eso suaviza la apreciación del tipo de cambio real. Mientras tanto, el BCRA pisó el acelerador con las compras de divisas y en la semana acumularon un saldo de USD 914 millones. Pero la acumulación de reservas se ve ralentizada por las necesidades del Tesoro que el 18 de mayo realizó una compra de unos USD 1.700 millones a la autoridad monetaria y de los 8.383 millones que había comprado a ese día, el 64% fue vendido al Tesoro en lo que va de 2026. Así, las reservas netas con mayores vencimientos dentro de los próximos 12 meses vuelven a terreno negativo indicando que la necesidad de divisas del BCRA / Tesoro sigue siendo un punto débil”.

PUBLICIDAD

El informe coincide en que el frente cambiarlo “luce calmo: el dato de la posición vendida a fin de abril del BCRA en futuros fue de -2.127 millones, una reducción incluso mayor a la que esperábamos y, a juzgar por el acentuado desarme que ha sufrido la posición mayo, la reducción del short de la autoridad monetaria sería aún más acelerada a fin de este mes. El mayor dinamismo en el tramo largo que veníamos señalando se frenó en las últimas ruedas y, si bien el costo de cobertura de este con relación al corto sigue alto, ha recortado la distancia”.

Hoy, además de ser feriado en la Argentina, también será feriado en EEUU (Memorial Day, como cada último lunes de mayo). Los mercados emergentes no tendrán esa referencia. Luego vendrá una semana intensa, con centro de la tención en los bonos del Tesoro.

PUBLICIDAD