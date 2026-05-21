Desayunar y almorzar fuera de casa: cuánto necesita hoy un trabajador para cubrir sus comidas en el AMBA

Frente al aumento de precios, crece la tendencia a llevar viandas al trabajo o evitar comer fuera para reducir el gasto diario en el AMBA

El costo de alimentarse fuera de casa, tanto en delivery como en locales, se disparó. En los principales barrios y zonas del AMBA, el gasto mensual puede superar el límite de ingresos de la mitad de la población asalariada.

Un relevamiento realizado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina detalla que los empleados enfrentan precios que oscilan entre $7.500 y más de $27.900, dependiendo de la ubicación y la elección del menú.

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De acuerdo con la periodista de Infobae en Vivo Al Amanecer, Belén Escobar, “el precio más barato se encuentra generalmente en barrios como Once, donde un menú simple (pizza, fainá y gaseosa) tiene un valor de $7.500 a $8.500″.

El costo de desayunar y almorzar fuera de casa en el AMBA supera el ingreso de la mitad de los trabajadores

Por el contrario, los menús ejecutivos en sitios céntricos y demandados “pueden escalar a $21.000, $22.000 o hasta $27.900 por opciones más elaboradas, como sorrentinos de merluza, bondiola y comida sin TACC", indicó Escobar.

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Diferencias de precios según horarios y zonas

El primer gasto se da en el desayuno. Según los relevamientos compartidos por Escobar, en Adrogué, el combo de café con dos tostadas asciende a $7.800; en Florida, el consumo sube: porciones de budín y café llegan a $8.000. En San Cristóbal, una de las opciones más accesibles, se consigue café con leche y dos medialunas especialidad por $3.500.

Al sumar desayuno, almuerzo y eventualmente una merienda comprada fuera, el resultado se vuelve difícil de afrontar. La periodista remarcó: “Si lo hicieras todos los días, aproximadamente una referencia, $150.000 para empezar a hablar, un poquito más, un poquito menos, un precio de referencia”.

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Las diferencias de precios también se amplifican entre barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. En Ramos Mejía y Lomas de Zamora, se puede encontrar un menú por $8.500, mientras que en San Nicolás el valor se eleva a $25.000. En Monserrat se registra el valor más alto, con menús entre $25.500 y $27.900.

Frente al aumento de precios, crece la tendencia a llevar viandas al trabajo o evitar comer fuera para reducir el gasto diario en el AMBA

El impacto salarial y el dilema entre tupper, delivery o comer afuera

Un dato estructural subraya la dificultad: los últimos registros del INDEC indican que la mitad de los trabajadores percibe menos de $800.000 al mes. Sobre este punto, Escobar señaló: “Si vos tenés que comer todos los días afuera un menú ejecutivo promedio, sería más de $300.000 por mes almorzar todos los días afuera de tu casa”.

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El informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, citado por Escobar, respalda el crecimiento de personas que optan por no comer en el trabajo para evitar gastos innecesarios. La disparidad de precios y las estrategias para enfrentarla persisten, marcando la rutina de quienes trabajan fuera del hogar en el AMBA.

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