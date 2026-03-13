La canasta básica para jubilados llegó a $1.800.000 y cuadruplicó el haber mínimo

El costo estimado para cubrir las necesidades esenciales de los jubilados supera ampliamente los haberes que perciben

La Canasta Básica de los Jubilados ascendió en marzo a $1.824.682, cifra que incluye gastos de vivienda, medicamentos y manutención, y que expone la distancia entre los ingresos y las necesidades de los adultos mayores. En relación a octubre, subió 20,51%. De esta manera, el costo de vida es cuatro veces mayor al haber mínimo, que alcanza los $450.286 con el bono de $70.000.

El cálculo, realizado por la Defensoría de la Tercera Edad, considera variables como el mantenimiento de un inmueble propio, el pago de alquiler o la vida en pensiones, además de una variedad de medicamentos para diferentes patologías, aplicando el descuento habitual de las obras sociales.

Además, se realiza en los principales centros urbanos del país donde reside la mayor proporción de personas mayores. El relevamiento abarca la Ciudad de Mendoza, Córdoba capital, Rosario, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.

Del total de $1.824.682 que conforman la canasta, $410.640 se destinan a la alimentación, lo que representa el 23%. Los insumos de farmacia y medicamentos alcanzan los $503.600, equivalentes al 28%. En concepto de vivienda, se asignan $360.150, un 20% del total, mientras que el rubro limpieza implica $116.008, es decir, el 6%.

El gasto en insumos de farmacia y medicamentos alcanza los $503.600

El costo estimado para cubrir las necesidades esenciales de los jubilados supera ampliamente los haberes que perciben más de 4 millones de personas, quienes reciben por todo concepto 430.000 pesos mensuales. A su vez, cerca de un millón de personas con discapacidad acceden a ingresos de 328.000 pesos.

Estos montos se ubican muy por debajo tanto del valor de la canasta como del umbral de indigencia que rige en la Ciudad de Buenos Aires, que asciende a 769.000 pesos.

Según el informe, la medición del costo de vida para adultos mayores se publica en un contexto dominado por una triple crisis: alimentaria, sanitaria y habitacional. Esta situación viene identificándose desde el año 2022 como una crisis humanitaria de las personas mayores en el país. Los datos recogidos en la Defensoría reflejan cotidianamente las dificultades para acceder a alimentos, medicamentos y vivienda adecuada.

La brecha entre la Canasta Básica de los Jubilados y los ingresos disponibles obliga a una parte significativa de la población mayor a buscar fuentes de subsistencia alternativas, como actividades laborales más allá de la edad jubilatoria o la solicitud de subsidios, alimentos y fármacos.

La publicación pone en primer plano la problemática de millones de adultos mayores, quienes afrontan diariamente una realidad marcada por la insuficiencia de ingresos frente a los costos de vida.

Desde el Gobierno, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), impulsan descuentos en 7.000 comercios adheridos para jubilados, pensionados y otros titulares de asignaciones.

El programa contempla un esquema de reintegros y descuentos directos que comienza en el 10% para el rubro supermercados. En varias cadenas, este beneficio se aplica sin un tope de devolución, por lo que el ahorro resulta proporcional al monto total de la compra.

Desde el Gobierno, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), impulsan descuentos en 7.000 comercios adheridos para jubilados, pensionados y otros titulares de asignaciones

Además, el organismo informó que en las categorías específicas de perfumería y artículos de limpieza el descuento alcanza el 20%.

Para acceder a estos beneficios, los titulares de Anses deben realizar la compra con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta bancaria en la que perciben sus haberes previsionales o asignaciones sociales.

El sistema funciona de manera automática, ya sea al momento de pagar en la línea de cajas o mediante la acreditación posterior del reintegro en la cuenta del beneficiario.

Más allá de los descuentos generales del programa, existen promociones adicionales que dependen de la entidad financiera en la que el beneficiario cobra sus haberes. Estos funcionan como un complemento y, en algunos casos, pueden sumarse a los reintegros base de Anses.

Banco Nación (BNA): quienes perciben sus haberes en esta entidad cuentan con un reintegro adicional del 5%. La promoción rige para compras realizadas con tarjeta de débito o crédito, siempre que la operación se realice a través de la aplicación BNA+ mediante la modalidad MODO. Las cadenas adheridas son Carrefour, Coto, Josimar, ChangoMás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día. El banco fijó un tope de reintegro semanal de $5.000, equivalente a un máximo mensual de $20.000 por usuario.

Banco Galicia: en el caso de los jubilados y pensionados que cobran en esta entidad, el ahorro puede alcanzar hasta el 25%. Además, el banco ofrece la posibilidad de financiar las compras en tres cuotas sin interés con tarjetas de débito o crédito vinculadas a la cuenta donde se perciben los haberes. Los topes se diferencian por rubro: para compras en supermercados, el límite mensual de devolución es de $20.000, mientras que en farmacias y ópticas el tope se establece en $12.000.

La tasa de errores en SNAP en Florida alcanza el 15,13%, más del doble del umbral federal, lo que impulsa reformas inmediatas en la supervisión de beneficios alimentarios.

Banco Supervielle: la propuesta se concentra en días específicos y distintos rubros. Los martes, los clientes que cobran sus haberes en esta entidad acceden a un 20% de descuento en las cadenas Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás. Los topes de devolución dependen del medio de pago: si la compra se realiza con tarjeta de débito física, el límite es de $25.000; si se utiliza pago con código QR, el tope baja a $15.000. Además, el banco ofrece un 50% de descuento en farmacias adheridas y un 10% de ahorro en la carga de combustibles.

Banco Provincia: para quienes perciben sus haberes a través del Banco Provincia de Buenos Aires, el beneficio se canaliza principalmente mediante la billetera digital Cuenta DNI. A través de esta aplicación, los usuarios acceden a un 5% de descuento en compras realizadas en las cadenas Supermercados Día, Toledo, ChangoMás, Carrefour y Nini.