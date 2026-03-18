Auge de compras online en el exterior: desde el sector prevén que podrían duplicarse en un año

El comercio electrónico registró un aumento significativo en Argentina durante el último año. Siete de cada diez argentinos que adquirieron productos fuera del país lo hicieron por primera vez en los últimos seis meses. Actualmente, las compras externas representan el 5% del total del mercado online. Gustavo Sambucetti, director de la Cámara de Comercio Electrónico, analizó en Infobae en Vivo el impacto del crecimiento y aseguró que podría duplicarse el próximo año.

“El comercio electrónico dentro de la Argentina creció un 55% en 2025. Según datos del INDEC, las compras en el exterior 270% crecieron, con lo cual vienen ganando participación”, precisó Sambucetti. El director de la Cámara de Comercio Electrónico aclaró que, aunque el crecimiento resulta acelerado, el volumen de las compras exteriores todavía se mantiene bajo respecto al total.

De acuerdo con Sambucetti, “las compras en el exterior es 900 millones de dólares y el mercado total local es de 23 mil millones de dólares, con lo cual por el momento es un 5% de todo lo que se vende online”. El directivo remarcó que el fenómeno se concentra en categorías como indumentaria, tecnología de menor porte y cosmética.

El auge de la financiación y el límite de las cuotas

El acceso a la financiación sigue siendo un factor decisivo para los consumidores. Sambucetti destacó: “El comercio electrónico está muy vinculado al tema cuotas, porque el 75% de las compras se hacen con tarjeta de crédito y dentro de ese 75%, el 80% de los consumidores dice que la financiación es relevante o muy relevante al momento de comprar.”

El comercio electrónico en Argentina crece un 55% en 2025 mientras las compras online en el exterior aumentan un 270%

Las estadísticas muestran que el 78% de las ventas se concreta en tres o más cuotas. Sambucetti explicó: “Lo que era más de seis cuotas, se desplazó hacia menos de seis cuotas. La oferta de cuotas también fue menor en 2025”. El directivo atribuyó la reducción a la suba de tasas de interés, que elevó el costo para los comercios y limitó la cantidad de cuotas ofrecidas a los compradores.

Entre otras cosas, el especialista señaló que “la tasa de interés en el 2025, sobre todo en la segunda mitad del año, estuvo muy alta. El costo para el comercio de vender en cuotas era muy alto y no era posible trasladárselo al consumidor porque le impactaba en el precio”.

Dinámica de precios y comportamiento de los usuarios

El debate sobre los precios dinámicos en plataformas digitales ganó relevancia. Sambucetti aclaró: “No acostumbramos a hablar de temas puntuales de una empresa, pero los que tienen la posibilidad de cambiar el precio son los vendedores dentro de la plataforma. Ellos cuentan con herramientas, casi diría en tiempo real, como para ver qué oferta está performando mejor, está vendiendo más, y en función de eso van cambiando las ofertas, pero que no tiene que ver con el consumidor”.

El director subrayó: “No tiene que ver con quién entra la cuenta, sino que es una dinámica propia que no la maneja la plataforma, sino que la maneja el vendedor con herramientas de información que le proporciona la plataforma en cuanto a cómo está vendiendo cada oferta”. Sambucetti detalló que los precios se definen por la oferta y la demanda, y no por el perfil del usuario.

Al mismo tiempo, aseguró que el fenómeno de los precios variables responde a ajustes comerciales y promociones, no a una segmentación por tipo de comprador.

Las compras internacionales concentran solo el 5% del mercado online argentino, según datos de la Cámara de Comercio Electrónico - crédito Pixabay

Perfil de los compradores y límites de las estadísticas

Sambucetti aclaró que el relevamiento del sector se enfoca en consumidores finales. “Las preguntas las hacemos al consumidor final, con lo cual la respuesta, estos porcentajes son de consumidor final”. El directivo explicó que las cifras del INDEC reflejan compras puerta a puerta por courier, bajo el régimen que permite hasta cinco transacciones por año y hasta tres mil dólares por operación.

"Los 900 millones que reporta el INDEC son de todo lo que es compra vía courier puerta a puerta, con lo cual entra dentro de los parámetros estos de tres mil hasta tres mil dólares por transacción, cinco transacciones en el año.”

Sambucetti diferenció este circuito de la importación a gran escala: “Una empresa que se trae un contenedor de una compra exterior, ya entra en otro mecanismo, probablemente esté dentro de los 23 mil millones que compramos online en cualquiera de las plataformas, pero no de esta estadística global, que es más de personas físicas, usuarios comunes”.

Perspectivas para el comercio electrónico argentino

Sambucetti proyectó que la participación de las compras en el exterior podría duplicarse el próximo año. “Vemos que esta foto va a ir evolucionando y por ahí ese cinco por ciento el año que viene es diez”. El directivo consideró que el sector seguirá creciendo, impulsado por la búsqueda de precios, la variedad de ofertas y la facilidad para operar en plataformas internacionales.

El comercio electrónico mantiene un ritmo acelerado en el país, con usuarios cada vez más habituados a comprar por canales digitales y a explorar alternativas fuera del mercado local. El análisis del director de la Cámara de Comercio Electrónico muestra que la dinámica de cuotas, los cambios en la oferta y la tecnología de plataformas seguirán siendo ejes del consumo online en la Argentina.

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