Economía

Financial Times resaltó el boom de compras de argentinos ante la apertura de la economía: furor por Apple, Lego y Stanley

La expansión del comercio electrónico internacional y la flexibilización de políticas aduaneras provocan un alza histórica en la adquisición de productos

Guardar
El acceso facilitado a la
El acceso facilitado a la compra online dispara el consumo de marcas internacionales (Apple)

El auge de la demanda de productos importados en Argentina bajo la presidencia de Javier Milei ha desencadenado una transformación profunda en el consumo local, mientras el levantamiento de barreras y la reducción de aranceles conducen a un desplazamiento sin precedentes de bienes extranjeros al país. El significativo incremento de las importaciones de bienes de consumo, que alcanzaron los $11,4 mil millones en 2025, marca un récord anual según datos oficiales citados por Financial Times, en un entorno donde plataformas como Amazon, Shein y Temu emergen como nuevos actores dominantes gracias a los cambios regulatorios adoptados por el gobierno libertario.

La llegada más masiva de productos extranjeros ya impacta el aparato productivo nacional. Según la Federación de Industrias Textiles Argentinas, el sector ha perdido 16.000 puestos de trabajo, lo que representa el 13 % de su fuerza laboral desde la asunción de Milei. La industria textil, históricamente protegida por altos aranceles, solicitó al Congreso la aprobación urgente de normas para limitar la competencia considerada desleal, especialmente por parte de empresas chinas de comercio electrónico.

La publicación original en la
La publicación original en la web del Financial Times

El flujo de mercancías desde el exterior aumentó de manera exponencial. El volumen de bienes adquiridos por argentinos a través de plataformas internacionales creció unas tres veces respecto al año anterior y sumó un récord de $955 millones en 2025, explicó Financial Times. Al mismo tiempo, las importaciones de bienes de consumo provenientes de China se duplicaron, alcanzando $1.900 millones. Influencers argentinos llenan las redes sociales mostrando sus primeras compras de Shein y Temu; incluso una tienda de reventa de Shein abrió sus puertas en Buenos Aires el año pasado.

El contexto de liberalización avanzó con medidas como la elevación del tope para envíos por courier de $1.000 a $3.000 en noviembre de 2024 y la exención, ahora vigente, que permite a cada individuo importar hasta $400 anuales en bienes libres de aranceles. Esto abrió la puerta a una variedad de opciones antes restringidas: desde computadoras Apple hasta termos Stanley. El sitio Tiendamia vende estos termos, emblemáticos para el consumo de mate, a precios hasta 45 % menores que en la tienda local oficial, agregó el medio.

Santiago García Milán, directivo de Tiendamia, indicó a Financial Times: “Las ventas en Argentina aumentaron un 55 % interanual en 2025”. El entorno ha favorecido especialmente a plataformas todavía minoritarias, pero de rápido crecimiento, donde el miedo previo a que los pedidos quedasen retenidos en la aduana se ha desvanecido casi por completo. Así lo detalló Natacha Izquierdo, directora en la consultora económica Abeceb, quien afirmó: “Solía existir un gran riesgo de que tu pedido del exterior quedara atascado en aduana y nunca llegara. Ahora todo fluye y se observa un gran salto, aunque a partir de una base pequeña”.

Lego, Apple, Stanley y otras
Lego, Apple, Stanley y otras empresas experimentan un crecimiento en las ventas online a la Argentina (Reuters)

A pesar de estos incrementos, Natacha Izquierdo remarcó a Financial Times que el nivel general de importaciones argentinas sigue siendo considerablemente inferior al de otros países de la región. El avance de empresas chinas no ha pasado inadvertido para competidores locales. Mercado Libre, el gigante regional fundado por Marcos Galperin, quien es el argentino más rico y uno de los principales aliados de Milei, respondió presentando en agosto una denuncia ante el Ministerio de Economía. Acusó a Temu de realizar “publicidad engañosa” y “prácticas comerciales desleales”. Más tarde, Temu rechazó estas afirmaciones y el caso llegó a la Corte Suprema argentina, que debe pronunciarse al respecto.

Amazon aprovechó el nuevo marco regulatorio e incorporó en 2024 la entrega gratuita desde Estados Unidos a Argentina. En noviembre, sumó el país a su aplicación Amazon Bazaar de compras a “ultra bajo costo”. Frente a los altos costos de producción y los gravámenes internos, los comercios locales han quedado relegados respecto a la variedad y los precios ofrecidos en las plataformas internacionales, de acuerdo con el análisis de Financial Times.

Temas Relacionados

ImportacionesArgentinaJavier MileiAmazonSheinBuenos AiresChinaComercio electrónicoMercado LibreTemuÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Qué dice la carta de despedida que mandó Marco Lavagna a los empleados del Indec

El ex titular del instituto envió una carta a sus compañeros explicando el contexto de su salida

Qué dice la carta de

Cuánto cobran los cocineros en febrero 2026

La remuneración de quienes desempeñan tareas de cocina bajo el régimen de casas particulares continúa sin cambios, mientras se aguarda una nueva actualización que depende de las negociaciones paritarias del sector

Cuánto cobran los cocineros en

Renunció Marco Lavagna a la conducción del Indec

El funcionario presentó su dimisión este lunes, según voceros del organismo. Se da luego de la incorporación de un nuevo índice de inflación que empezará a publicarse este mes

Renunció Marco Lavagna a la

El agro liquidó USD 1.850 millones en enero: 82% más que en igual período de 2025

Las empresas que representan el 48% de los envíos de granos al exterior dijeron que la Argentina “sigue estancada en su producción y crecimiento exportador”

El agro liquidó USD 1.850

Mercados: las acciones y los bonos argentinos operan en baja, en línea con la tendencia de Wall Street

El S&P Merval cae 1,5%, mientras que el tecnológico Nasdaq cede 0,6%. El riesgo país argentino, otra vez cerca de los 500 puntos básicos

Mercados: las acciones y los
DEPORTES
La filosa respuesta de Mercedes

La filosa respuesta de Mercedes por la guerra de motores en la F1 que tiene a Alpine como uno de los involucrados

El caso por trata de personas y explotación laboral que involucra a una figura del fútbol y a su esposa: “Roza la esclavitud moderna”

La brutal patada en la cabeza de un jugador a su rival en un partido de básquet que dio la vuelta al mundo: “Fue impactante”

Le dio un pelotazo en la cara a una asistente, pero su reacción para disculparse causó furor: “Lo más sincero que jamás vi”

Javier Frana analizó la cancha y anticipó una serie exigente ante Corea del Sur por la Copa Davis

TELESHOW
La China Suárez habló de

La China Suárez habló de Mauro Icardi y su convivencia en Turquía:“Nos volvimos un bloque”

La versión del entorno de Martín Demichelis sobre el vínculo con sus hijos: “Alguien está distorsionando la realidad”

Griselda Siciliani y Luciano Castro se separaron a casi un mes de la polémica infidelidad

Cristian U y su nuevo plan de entrenamiento: “Que vengan todos a pasarla bien”

La China Suárez se refirió a su tenso vínculo con Wanda Nara: “No se puede forzar”

INFOBAE AMÉRICA

Imágenes satelitales muestran cómo el

Imágenes satelitales muestran cómo el régimen de Irán reconstruye las plantas nucleares bombardeadas en la Guerra de los 12 días

Luna llena de Nieve: qué días de febrero se podrá ver

China inicia año con masivas derrotas en Latinoamérica

Pagar por la selfie: la Fontana di Trevi comenzó a cobrar entrada para evitar masificación

El régimen de China ejecutó a otros cuatro birmanos acusados de cibercrímenes, asesinatos y tráfico de drogas