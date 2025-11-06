Francia exigió a la Unión Europea sancionar a la plataforma china Shein por incumplir las normas del bloque

Francia exigió a la Unión Europea sancionar a la plataforma china Shein por incumplir normas del bloque (REUTERS/Abdul Saboor)

El ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, instó a la Unión Europea (UE) a adoptar sanciones concretas contra la plataforma digital Shein, argumentando que la empresa china incumple “a todas luces” las normas del bloque. Durante una entrevista concedida a la emisora France Info, Barrot subrayó la necesidad de que la Comisión Europea, tras haber iniciado investigaciones, aplique “medidas drásticas” contra Shein, actualmente con sede en Singapur.

El jefe de la diplomacia francesa celebró la decisión del Ejecutivo nacional de activar un procedimiento de suspensión temporal del sitio en Francia, pero reclamó un enfoque más contundente a escala europea ante la magnitud del fenómeno y la falta de respeto a las reglas comunitarias sobre servicios y contenidos digitales. Según Barrot, la UE ha “dejado prosperar a las grandes plataformas cuyas normas son fijadas por multimillonarios chinos y estadounidenses y que perturban la vida económica, social y democrática de la nación”.

Añadió que, a su juicio, la Comisión debe acompañar las investigaciones en marcha con sanciones firmes y coordinadas, considerando no solo la situación de Shein en Francia, sino también los riesgos asociados a la venta de productos ilegales y la protección de menores en todo el ámbito europeo.

El ministro de Francia para Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot (REUTERS/ARCHIVO)

El gobierno francés activó el miércoles un procedimiento que establece un plazo de 48 horas para que Shein retire de su plataforma todos los productos considerados “prohibidos” por la legislación nacional. En el caso de que la empresa no demuestre que su contenido cumple con la normativa, el Ejecutivo contempla la suspensión temporal del sitio en todo el país. En paralelo, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, interpuso una demanda para bloquear el acceso a la página web, según el Ministerio de Economía.

La decisión coincide con la apertura, ese mismo día, de la primera tienda física permanente de Shein en el mundo, ubicada en los emblemáticos almacenes BHV de París. El acontecimiento atrajo tanto a cientos de potenciales clientes como a manifestantes críticos con el modelo de negocio de la plataforma y sus supuestas prácticas de competencia desleal, impacto ambiental negativo y vulneración de derechos laborales.

La apertura de la primera tienda física permanente de Shein en París genera protestas por competencia desleal y derechos laborales (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La Fiscalía de París abrió recientemente una investigación sobre la venta en Shein de muñecas sexuales con apariencia infantil y mensajes de carácter sexual. Esta pesquisa también abarca a otras plataformas como AliExpress, Temu y Wish, centrándose en la “difusión de mensajes violentos, pornográficos o contrarios a la dignidad accesibles a menores”. La controversia aumentó tras la detención de un hombre en Bouc-Bel-Air, cerca de Marsella, después de interceptarse un envío con una muñeca sexual adquirida en la plataforma.

En declaraciones ofrecidas el jueves, el ministro de Economía, Roland Lescure, consideró que Francia cuenta con “argumentos sólidos” para trasladar a Bruselas el debate sobre la actividad de Shein y solicitar la intervención de la Comisión Europea. Además, la ministra delegada para Asuntos Digitales, Anne Le Henanff, ha contactado ya con las autoridades europeas para impulsar una investigación formal sobre las prácticas de la compañía.

Francia activa un procedimiento para suspender temporalmente la plataforma Shein por venta de productos prohibidos (REUTERS/Abdul Saboor)

En respuesta a las medidas adoptadas, Shein comunicó que toma nota de la decisión del gobierno francés y reiteró que la “seguridad” de sus clientes y la “integridad” de su marketplace continúan siendo sus “prioridades absolutas”. Añadió su disposición a conversar con las autoridades para responder a sus preocupaciones y anunció la suspensión temporal de su marketplace en Francia. Previamente, el país ya había impuesto tres multas a la empresa por un total de 191 millones de euros (219 millones de dólares) por incumplimiento en la gestión de “cookies”, promociones falsas, información engañosa y omisión de declarar microfibras plásticas en productos.

Mientras tanto, directivos de la compañía deberán comparecer el 18 de noviembre ante una comisión parlamentaria francesa que investiga la venta de productos ilícitos. Por otro lado, un grupo de diputados trabaja en una resolución europea para instar tanto a las instituciones comunitarias como al Ejecutivo nacional a adoptar una postura más firme contra la denominada moda rápida, señalando expresamente a Shein. El diputado Antoine Vermorel-Marques (Los Republicanos) anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía de París por la supuesta oferta de armas prohibidas como machetes y puños americanos en la plataforma, recordando que la venta de estos artículos conlleva sanciones penales severas en el país.