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Las acciones tecnológicas lideraron una sesión de pérdidas en Wall Street

El sector tecnológico registró descensos notorios tras la reversión de avances iniciales, mientras inversionistas evaluaban los resultados de empresas clave y ajustaban sus estrategias ante la amenaza de un entorno financiero global más restrictivo

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El sector tecnológico registró descensos notorios tras la reversión de avances iniciales. REUTERS/Jeenah Moon
El sector tecnológico registró descensos notorios tras la reversión de avances iniciales. REUTERS/Jeenah Moon

Wall Street cayó por tercer día consecutivo el martes, presionada por el alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro y la incertidumbre en torno a las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, cuyo conflicto mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz y sostiene los precios del petróleo en niveles elevados.

Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 49,44 puntos, o un 0,66%, para cerrar en 7.353,61 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones retrocedió 322,24 puntos, equivalente a un 0,65%, hasta las 49.363,88 unidades, mientras que el Nasdaq Composite cedió 220,02 puntos, o un 0,83%, a 25.870,71 unidades.

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Los tres índices acumulan pérdidas desde que el S&P 500 marcara su último máximo histórico, en una racha que los estrategas de Barclays Capital atribuyeron al agotamiento natural de un repunte acelerado. “Toda corriente tiene su reflujo”, escribieron Rex Feng, Venu Krishna y otros analistas de la firma en un informe, al señalar que los flujos de capital hacia fondos de acciones estadounidenses habían sido inusualmente elevados y que “el péndulo podría oscilar en sentido contrario”.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años escaló hasta el 4,687%, su nivel más alto desde enero de 2025, antes de moderar el avance y estabilizarse en torno al 4,65%, frente al 4,61% del lunes por la tarde y por debajo del 4% que marcaba antes del inicio del conflicto con Irán. El alza encarece los créditos hipotecarios y los préstamos destinados a la construcción de centros de datos de inteligencia artificial, uno de los motores de crecimiento de la economía estadounidense.

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Los operadores comenzaron a descontar una mayor probabilidad de que la Reserva Federal suba las tasas de interés antes de fin de año. Según la herramienta FedWatch de CME Group, las apuestas por un alza de 25 puntos básicos para diciembre se situaron en el 41,7%, mientras que las de un incremento de 50 puntos básicos subieron al 15,7%, frente al 4,7% de la semana anterior.

Las acciones tecnológicas lideraron una sesión de pérdidas en Wall Street. REUTERS/Brendan McDermid
Las acciones tecnológicas lideraron una sesión de pérdidas en Wall Street. REUTERS/Brendan McDermid

El barril de brent para entrega en julio bajó un 0,73% el martes, hasta cerrar en USD 111,28 en el mercado de futuros del Intercontinental Exchange londinense (ICE), tras dos sesiones consecutivas de ganancias. La caída se produjo después de que el vicepresidente estadounidense JD Vance afirmara en una rueda de prensa en la Casa Blanca que Irán quería alcanzar un acuerdo y que había habido “avances” en las negociaciones para poner fin a la guerra.

“Lo que creo es que los iraníes quieren llegar a un acuerdo; creo que reconocen que un arma nuclear es una línea roja para Estados Unidos”, declaró Vance, quien viajó en abril a Pakistán para participar en conversaciones que concluyeron sin consenso. Pese al retroceso del martes, el crudo sigue muy por encima de los USD 70 por barril que cotizaba antes del inicio del conflicto.

El analista de mercado de StoneX Fawad Razaqzada señaló en su boletín que los inversores esperan “avances tangibles más que meras declaraciones” en las negociaciones entre Washington y Teherán. “La impresión general en el mercado es que la Casa Blanca está intentando ganar tiempo con la esperanza de que Teherán presente condiciones que Trump pueda interpretar finalmente como una victoria política”, aseguró.

Las acciones tecnológicas concentraron parte de las pérdidas del día. El índice de software del S&P 500 revirtió las ganancias iniciales, y el Índice de Semiconductores de Filadelfia registró una caída de más del 3% en algunos momentos de la sesión vespertina. Nvidia cedió un 0,8% y fue uno de los lastres más pesados del índice, dada su elevada ponderación. El mercado aguarda sus resultados trimestrales, previstos para el miércoles, que podrían marcar el rumbo de las tecnológicas en las próximas semanas.

Entre las caídas más pronunciadas del día destacó Akamai Technologies, que se desplomó un 6,3% tras anunciar una emisión de bonos convertibles por USD 2.600 millones. En sentido contrario, Home Depot avanzó un 0,9% al cierre, luego de publicar resultados en los que tanto el beneficio como los ingresos superaron levemente las previsiones. El director ejecutivo Ted Decker indicó que la empresa registró una demanda similar a la del año anterior, “a pesar de una mayor incertidumbre del consumidor y las presiones sobre la asequibilidad de la vivienda”.

Los mercados europeos mostraron movimientos mixtos. El DAX alemán avanzó un 0,4%, mientras que el FTSE 100 de Londres subió un 0,1%, pese a la caída del 2,2% de Standard Chartered. El banco anunció el martes que reducirá más de 7.800 puestos de trabajo como parte de una apuesta por la inteligencia artificial y la automatización de procesos.

En Asia, la caída de las tecnológicas arrastró al Kospi de Corea del Sur un 3,3% a la baja. El precio promedio del galón de gasolina en Estados Unidos subió nuevamente durante la noche del lunes al martes hasta los USD 4,53, según el automóvil club AAA, lo que representa un alza de aproximadamente el 43% frente al mismo período del año anterior.

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