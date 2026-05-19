Dólar quieto y tasas de plazo fijo por el suelo: cómo puede ahorrar un minorista

La baja en la tasa de los plazos fijos y la estabilidad cambiaria complican la preservación del poder adquisitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos meses, los ahorristas minoristas argentinos enfrentan un escenario en el que tanto el dólar como los depósitos a plazo fijo dejaron de ser instrumentos efectivos para preservar el poder adquisitivo. La conjunción de un tipo de cambio estable, tasas de interés a la baja y una inflación que sigue avanzando genera la necesidad de repensar estrategias de ahorro.

El análisis de datos de los últimos dos años revela que la tasa nominal anual de los plazos fijos para personas humanas tuvo una fuerte caída. Luego de alcanzar picos cercanos al 49% en septiembre de 2025, descendió hasta ubicarse en torno al 19% en mayo de 2026. Por su parte, la cotización del dólar mayorista pasó de $1.125 en mayo de 2025 a un máximo de $1.487 en octubre de ese año, pero después retrocedió y se estabilizó en valores cercanos a $1.390 en mayo de 2026. Este contexto derivó en rendimientos reales negativos para quienes optaron por estas alternativas, dado que el índice de precios al consumidor (IPC) avanzó más de 32% en el mismo período, con incrementos mensuales constantes de entre 2,5% y 3%.

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Frente a este panorama, la consulta a especialistas ofrece distintas miradas y recomendaciones. Damián Palais, asesor financiero de Cocos, observa que “en la historia argentina, quien compró dólares no perdió”, y considera que, a pesar del peso apreciado y el dólar quieto, la compra de divisas sigue vigente como resguardo. Palais advierte que “el dólar nunca está realmente caro en el país”. Sugiere complementar la tenencia de dólares físicos con inversiones en fondos en dólares de bajo riesgo, como los denominados Dólares Plus o fondos de ahorro en dólares, que suelen rendir alrededor del 3% anual. Recomienda verificar que estos fondos tengan perfil conservador o moderado y que inviertan en colocaciones de corto plazo, para los más conservadores, o en bonos corporativos de empresas con buena calificación crediticia, para aquellos que aspiren a algo más de rendimiento.

El asesor financiero agrega la opción de bonos soberanos como el AO27, que paga renta mensual y puede ofrecer cerca de un 5% anual, aunque señala que “este tipo de instrumentos conlleva riesgo más elevado, sobre todo ligado a cambios políticos”. Para quienes prefieren quedarse en pesos, Palais sugiere fondos de money market o fondos comunes que, aunque rinden menos que los plazos fijos, ofrecen mayor liquidez y, en algunos casos, tasas nominales anuales superiores al 22%. Menciona también que algunos bancos ofrecen plazos fijos UVA con tasas UVA más 2% o 3%, aunque no profundiza en ese producto. “Diversificar y priorizar instrumentos conservadores, revisando siempre el perfil de riesgo del fondo antes de invertir”, concluye.

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Por su parte, Giselle Colasurdo, asesora y youtuber financiera, plantea una estrategia diferente y sugiere priorizar los instrumentos atados a la inflación. “Dado el contexto actual de tasas y dólar bajo, cobraron atractivo los instrumentos atados a la inflación. El mejor vehículo en estos momentos, tanto para el que tiene conocimientos técnicos como el que no, son los fondos atados a la inflación, o inflation linked, que permiten acceder de forma sencilla a una variedad de instrumentos de inversión vinculados a la suba de precios, bajo administración de un profesional, y con acceso al dinero invertido en un plazo corto (24hs hábiles)”, señala Colasurdo.

La especialista amplía: “Si bien el IPC de abril mostró una desaceleración en la suba de precios, el índice CER refleja los movimientos de la inflación con cierto delay, lo que mantiene atractivos a estos instrumentos en las carteras al día de hoy”. Así, Colasurdo resume que los fondos inflation linked aparecen como la alternativa más eficaz para resguardar el valor de los ahorros frente a la inflación, gracias a la gestión profesional y la posibilidad de rescate rápido.

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Los plazos fijos y cajas de ahorro UVA ganan atractivo ante la baja de las tasas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo a las recomendaciones de los expertos, los bancos públicos suman propuestas vinculadas al ajuste por inflación. Banco Provincia relanzó su Cuenta UVA, una caja de ahorros que permite realizar depósitos en pesos y que ajusta el saldo en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), actualizadas por el CER. El dinero depositado se transforma en UVA, y puede retirarse —total o parcialmente— a partir de los 90 días, con una tasa adicional del 0,05% anual. Esta cuenta no tiene comisiones y se opera de forma digital o presencial, permitiendo transferencias y uso de tarjeta de débito. La entidad recomienda realizar depósitos parciales escalonados para optimizar la liquidez después de los 90 días.

La diferencia principal con un plazo fijo UVA radica en la liquidez: el plazo fijo inmoviliza los fondos durante el período pactado, mientras que la Cuenta UVA permite liberar el dinero en forma escalonada después de tres meses. El plazo fijo UVA ofrece una tasa ligeramente superior, de 1% anual, pero requiere constituir una nueva colocación tras cada vencimiento.

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Banco Nación sumó una propuesta propia con su nuevo plazo fijo UVA, que ajusta el capital por inflación y paga intereses mensuales. El producto permite invertir en pesos desde $1.500, por plazos de 90 a 1.095 días, y ofrece una tasa anual del 4,5% sobre el capital actualizado. Cada 30 días, el ahorrista recibe los intereses generados, y al vencimiento accede al capital actualizado según la variación de la UVA. No tiene costos de apertura ni mantenimiento y se contrata de forma digital, eligiendo monto y plazo. La propuesta apunta a quienes buscan una renta periódica y mantener el valor real de sus ahorros en pesos, sin las restricciones de un plazo fijo tradicional.

La oferta de alternativas vinculadas a la inflación se expande, mientras las opciones tradicionales pierden vigencia. Expertos y bancos coinciden en que, en el contexto actual, la protección del poder adquisitivo requiere adaptarse y evaluar nuevos instrumentos.

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