Fuerte interna en la Sociedad Rural: el vice de Nicolás Pino lanzó su candidatura y escala la pelea por la reelección

Una de la principales críticas del sector a Pino es su cercanía al presidente Javier Milei (Photo by MARCOS BRINDICCI / AFP)

En medio de una inusual interna con Nicolás Pino, el actual presidente de la mayor entidad del agro, su número 2, Marcos Pereda, finalmente oficializó su candidatura a la presidencia de la Sociedad Rural Argentina (SRA). De esta manera, escala la interna dentro de una de las entidades más influyentes del campo argentino, donde dos sectores enfrentados disputan el control de la institución y la interpretación de las reglas que definen su conducción.

Esta presentación toma relevancia, ya que desde septiembre del año pasado hay un debate en el sector sobre la alternancia institucional y el límite de los mandatos. La postulación de Pereda, actual vicepresidente de la SRA, se da luego de una abierta ruptura con Pino, con quien comparte la conducción desde 2021.

El dirigente, que junto con Pereda Born desplazó al oficialismo histórico en 2020, podría disputar un nuevo mandato pese a la resistencia de un grupo de 78 socios que sostiene que la reelección para un cuarto período sería contraria al estricto límite fijado por el propio presidente en 2023, durante su segundo mandato. Fue el propio Pino quien dispuso el cambio en el estatuto y fijó el límite de tres mandatos consecutivos.

En una carta que envió a los miembros de la entidad, este sector denunció que permitir una nueva postulación sería un “retroceso institucional y una contradicción ética”, aludiendo a que “las reglas pierden toda legitimidad cuando quienes las impulsan deciden no cumplirlas”.

Las elecciones de la Sociedad Rural Argentina (SRA) tendrán lugar el próximo 9 de septiembre. Aunque faltan meses para la elección, la interna ya está en plena ebullición.

La candidatura de Pereda y el quiebre con Pino

La proclamación del espacio “Renovación con Unidad”, el partido con el que se presentará Pereda, se realizó durante la muestra Expoagro y representa el primer movimiento formal hacia la disputa presidencial en la SRA.

Pereda presentó la iniciativa junto a Santos Zuberbühler, un referente de otro espacio interno impulsor de la renovación, y propuso un frente que sintetiza diferentes corrientes y sectores independientes. “Creemos que podemos hacer nuestro aporte y ofrecer una alternativa en términos de representación”, sostuvo Pereda en el acto, a la vez que remarcó que “avanzar hacia un cuarto mandato presidencial consecutivo se aparta del criterio de calidad institucional que inspiró ese proceso”.

Pereda presentó su candidatura en el marco de Expoagro

El dirigente argumentó que “no es una cuestión personal; es la defensa de un principio y de una forma de conducción basada en reglas claras y previsibilidad”.

El trasfondo de esta candidatura está marcado por la ruptura de la fórmula que llevó al poder al actual oficialismo de la SRA. Tras colaborar en una agenda de modernización que incluyó el traslado de la sede histórica y la instrumentación del voto electrónico, las diferencias entre Pino y Pereda se hicieron irreconciliables durante la segunda mitad del mandato, principalmente por diferencias en el posicionamiento frente al Gobierno de Javier Milei.

Mientras Pino mantuvo un perfil dialoguista y una relación cercana con el presidente, Pereda fue referente de los sectores internos que reclamaban una conducción más combativa, especialmente respecto de las retenciones a las exportaciones del campo.

En su presentación, Pereda subrayó que el surgimiento de su candidatura no desconoce los logros recientes de la gestión, pero enfatizó que la SRA “necesita madurez, previsibilidad y unidad, dejando atrás los sectarismos y el internismo permanente”. Por su parte, Zuberbühler expresó que “hay que trabajar todos juntos para defender lo que nos corresponde y ayudar a que los socios tengan más y mejores servicios. Ampliar, profesionalizar y retomar la centralidad de la Rural en la agenda productiva es el norte que nos moviliza”.

La respuesta de Pino

Frente a la candidatura de Pereda, Pino reconoció en sus redes sociales que hasta el momento no definió su candidatura, pero que lo “evaluará en los próximos días y tomará una decisión”.

El referente publicó en su cuenta de X: “Frente a las declaraciones del Vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, les comento que en las numerosas recorridas que realizo me encuentro con muchos socios y productores que me piden que siga al frente de la entidad”. E insistió: “Estamos convencidos de que el camino es seguir hablando, seguir representando la voz de nuestros productores”.

La conducción actual rechazó haber violado el estatuto y sostuvo que el nuevo límite de mandatos fijado por la reforma de marzo de 2023 debe contarse desde su registro ante la Inspección General de Justicia, el 20 de julio de ese año. Bajo ese criterio, el período 2024-2026 sería el primero del nuevo esquema. Si vuelve a ser electo, Pino asumiría así su “segundo mandato” bajo la nueva normativa y no un cuarto consecutivo.

Marcos Pereda y Nicolás Pino

La SRA es el principal espacio de representación de los grandes productores y terratenientes del país, con unos 3.900 socios y una historia vinculada a los apellidos emblemáticos del sector: Martínez de Hoz, Anchorena, Miguens, Blaquier, Frers y Etchevehere, entre otros. Fundada en 1866 con el objetivo de “velar por el patrimonio agropecuario del país”, la entidad integra el llamado Grupo de los Seis, el círculo que reúne a los bancos nacionales (Adeba), la industria (UIA), la Bolsa de Comercio porteña (BCBA), la Cámara de la Construcción (Camarco) y el comercio (CAC), referente del poder económico tradicional argentino.

Pino, de 60 años y miembro de la SRA desde hace más de 30, estableció la reforma que hoy es objeto central de la controversia. En tanto, Pereda Born, descendiente de la familia fundadora de Bunge y Born y presidente del Grupo Bermejo, se posiciona como el representante de una línea más combativa, orientada a profundizar la modernización y el perfil crítico frente al Ejecutivo nacional.