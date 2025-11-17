Economía

Quién es “rey del fracking” y amigo de Donald Trump que acaba de desembarcar con su petrolera en Vaca Muerta

El magnate Harold Hamm es el dueño de Continental Resources, la compañía estadounidense que anunció la compra de un área en el yacimiento shale neuquino. Tiene una fortuna personal de USD 16.000 millones

Harold Hamm, fundador de Continental
Harold Hamm, fundador de Continental Resources

Continental Resources, la petrolera del magnate estadounidense Harold Hamm, acaba de desembarcar en Vaca Muerta.

Así lo confirmó esta tarde el ministro de Economía, Luis Caputo en X. “Continental Resources ingresa en Vaca Muerta. Con la adquisición del área Los Toldos II Oeste a Pluspetrol llega a Vaca Muerta uno de los pioneros del desarrollo no convencional en EEUU”, dijo Caputo.

“Excelente noticia para Argentina y que seguramente será imitada por otras compañías petroleras independientes americanas que ven que el potencial del shale en Argentina ahora tiene un marco político y económico que justifica la inversión”, agregó el ministro.

Milei junto a Hamm, otros
Milei junto a Hamm, otros ejecutivos dela petrolera y Daniel González

Hamm, quien es considerado el “rey de fracking” –por la técnica de fractura hidráulica con la que se obtienen los combustibles no convencionales– y se reunió en septiembre con el presidente Javier Milei, adquirió del área Los Toldos II Oeste de Pluspetrol, la empresa argentina que el año pasado se quedó con el negocio de ExxonMobile en el país.

Continental, una compañía con sede en Oklahoma, se adentra en la formación Vaca Muerta, en la Patagonia, justo cuando las perforadoras independientes de EEUU —que impulsaron el auge de la Cuenca Pérmica— buscan aplicar su experiencia en petróleo de esquisto en la segunda economía más grande de Sudamérica. Argentina aspira a producir, hacia finales de la década, un millón de barriles diarios de petróleo de shale y cerca de la mitad de ese volumen en gas natural licuado.

Pluspetrol confirmó en un documento presentado ante las autoridades regulatorias que estaba cediendo el 90% de su tenencia en el campo Los Toldos a Continental.

Quien es Hamm

Hamm se consolidó como figura clave en el desarrollo de la industria petrolera de los Estados Unidos al impulsar técnicas innovadoras de extracción en formaciones no convencionales. Es el fundador y principal accionista de Continental Resources, Hamm visitó Argentina para analizar posibles inversiones en Vaca Muerta.

Donald Trump aplaude a Hamm
Donald Trump aplaude a Hamm en 2017, en un evento en la Andeavor Refinery en Mandan, Dakota de Norte (REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)

De la reunión con Milei, que se realizó en Olivos, participaron también el CEO de la petrolera, Doug Lawler; la Presidenta del Consejo de Administración, Shelly Lambertz; el Director de Operaciones, Aaron Chang; y el Vicepresidente de HSE y Asuntos Gubernamentales y Regulatorios, Blu Hulsey. Del encuentro también participó el Secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González.

Continental Resources se especializa en exploración y producción de petróleo y gas shale, con operaciones concentradas en Dakota del Norte, Montana, Oklahoma, Wyoming y Texas.

Harold Glenn Hamm, nacido en 1945 en Lexington, Oklahoma, es hijo de agricultores y vivió su juventud en un entorno marcado por la precariedad. Comenzó trabajando en estaciones de servicio y refinerías hasta convertirse en wildcatter, es decir, un explorador que perfora en áreas inexploradas. Su salto empresarial inicial llegó tras fundar Shelly Dean Oil Company, antecedente de su actual compañía.

El petrolero en el NYSE
El petrolero en el NYSE de Wall Street, en 2016

Según Forbes, tiene un patrimonio personal actual que ronda los USD 16.000 millones

La proyección pública de Hamm trasciende lo estrictamente corporativo. A lo largo de su carrera, mantuvo una activa participación política, sobre todo a través de su cercanía con el Partido Republicano. Fue asesor en temas energéticos del ex candidato presidencial Mitt Romney y máximo donante de las campañas de Donald Trump en 2016, 2020 y 2024, según recogió The New York Times. En 2016, el empresario denunció ante la Convención Nacional Republicana las políticas energéticas del entonces presidente Barack Obama y se expresó críticamente sobre el acuerdo nuclear con Irán. Su apoyo a Trump incluyó la organización de eventos en la residencia Mar-a-Lago en 2024, orientados a recaudar fondos para la campaña republicana bajo el compromiso de suavizar las regulaciones ambientales en el sector energético.

En la industria hidrocarburífera, Hamm es conocido por su papel pionero en el desarrollo del campo Bakken, una formación que transformó el mapa energético estadounidense. El empresario fundó Continental Resources en 1967, y en 2007 llevó la compañía a cotizar en bolsa para capitalizar el auge del shale oil. Entre sus movimientos más destacados, Hamm recompró en 2022 las acciones públicas de la firma mediante una operación valuada en 4.300 millones de dólares, en un contexto de mayores requerimientos regulatorios en torno a los impactos ambientales.

Hamm enfrentó procesos de divorcio que ocuparon titulares en la prensa de Estados Unidos por los montos involucrados.

Con información de Bloomberg

