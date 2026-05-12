Caputo y Chevron avanzan en una inversión de USD 10.000 millones para el sector energético

La reunión de ejecutivos de Chevron con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González

Luego del encuentro que mantuvieron en Estados Unidos la semana pasada, este martes el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, se reunieron en Argentina con una delegación de la petrolera norteamericana Chevron. Durante la jornada, los funcionarios dialogaron sobre la inversión de USD 10.000 millones en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) adelantada por la firma energética y discutieron el desafío de acortar la brecha de costos frente a la cuenca estadounidense de Permian.

El intercambio se desarrolló en las oficinas del quinto piso del Ministerio de Economía y se centró en el potencial de crecimiento del sector energético local. Participaron del encuentro Clay Neff, directivo de Chevron, y representantes del área de energía y minería. La reunión puso el foco en las condiciones de eficiencia operativa que la compañía proyecta para el próximo año en Argentina. Los ejecutivos trasladaron su expectativa de lograr avances concretos para reducir el diferencial de costos que separa la operación local de la referencia estadounidense, especialmente en comparación con Permian, uno de los polos productivos más relevantes del hemisferio norte.

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En la misma línea, los funcionarios y la delegación de Chevron analizaron el alcance del proyecto RIGI, que representa un compromiso de inversión superior a los USD 10.000 millones. Esta iniciativa se formalizó días atrás durante el viaje oficial de funcionarios argentinos a Estados Unidos para acompañar al presidente Javier Milei, donde la empresa manifestó su interés en ampliar su presencia y profundizar su estrategia en el país.

“Excelente reunión mantuvimos junto al secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, con Clay Neff y equipo de Chevron en el Ministerio de Economía", escribió Caputo en la red social X. Y agregó: “Nos compartieron que veremos mejoras significativas en cuanto a eficiencia en el próximo año, reduciendo el diferencial de costos que hoy nos existe con la cuenta de Permian. También dialogamos sobre el nuevo proyecto RIGI por más de USD 10.000 millones de dólares que la compañía nos anunció hace pocos días durante nuestro viaje a los Estados Unidos”.

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Acelerar con el RIGI

El equipo económico tiene como objetivo acelerar la aprobación de los proyectos del RIGI. Fue el propio ministro Caputo quien en declaraciones recientes aseguró que pretende que en los próximos 30 días el Comité que evalua los proyecto avance en ese sentido. Es que si bien hasta el momento se llevaron a cabo presentaciones por más de USD 100.000 millones, hasta el momento se aprobaron proyectos por USD 27.200 millones según datos del Banco Central de la República Argentina.

Según el canciller, Pablo Quirno, los tiempos son parte del proceso. Ante la consulta de Infobae sobre las razones detrás de la demora en la aprobación de proyectos, el ministro de Relaciones Exteriores rechazó la existencia de retrasos y explicó: “Ninguna demora. Las empresas presentan los proyectos, y el Comité RIGI los analiza, se realizan pedidos de mayor información si se requirieran y se aprueban (o rechazan) en los tiempos y con los requisitos que exige la ley”.

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Este gráfico presenta la evolución proyectada de los flujos acumulativos del mercado de divisas del Proyecto RIGI en millones de Dólares desde enero de 2025 hasta marzo de 2026, destacando entradas y salidas netas.

“Vamos a acelerarlo más, estamos en proceso de aprobación de varios proyectos más que van a salir en los próximos 30 días, así que eso va a ser un acelerador importante. Y además van a estar entrando varios proyectos más o menos por entre 30.000 y 40.000 millones de dólares adicionales, vamos a estar más cerca de los USD 140.000 millones que de USD 100.000 millones”, expresó Caputo.

Es que el saldo entre los ingresos y salidas de inversiones del RIGI expone una cifra extremadamente baja en comparación con los anuncios que celebra el Gobierno. La última presentación del vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Vladimir Werning, ante inversores en Washington incluyó un gráfico sobre la evolución de los flujos de divisas relacionados con los proyectos aprobados bajo el régimen RIGI. Donde se expuso que el flujo neto acumulado de dólares por esta vía alcanzó USD 762 millones al cierre de marzo de 2026, con un saldo bruto positivo de USD 1.205 millones y egresos brutos por USD 452 millones.

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