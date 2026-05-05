Inflación: los detalles de la estrategia del Gobierno con los precios de los servicios públicos que busca consolidar la baja en mayo

El Gobierno aplicó una bonificación adicional del 25% sobre la factura de gas de mayo para usuarios residenciales

Luego de que la inflación marcó 3,4% en marzo y ante la desaceleración que relevan las consultoras para abril, el Gobierno busca asegurar que la tendencia a la baja de los precios continúe durante mayo. Para ello, y en el contexto del conflicto en Oriente Medio, el equipo económico tomó diferentes medidas sobre los servicios públicos de agua, luz y gas, que podrían ayudar a que la variación mensual del índice se aproxime al 2% en lugar del 3 por cient. El contexto incluye una expectativa central: la definición, prevista para la semana próxima, sobre el futuro del precio del combustible en Argentina.

La semana pasada, se corrigió el cronograma de ajustes en las tarifas de AySA. El aumento mensual de las facturas pasó del 4 al 3 por ciento, en una decisión que impactó directamente en los hogares del AMBA. Esta medida, además de modificar el sendero de actualización original, apuntó a contener la presión inflacionaria en momentos de mayor sensibilidad social. Pero la intervención en las tarifas del agua se complementó con una bonificación extra del 25% en la factura de gas para los usuarios residenciales durante mayo, que se conoció este lunes.

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La Secretaría de Energía implementó esta reducción con el argumento de que el invierno incrementa el consumo y podría derivar en una suba significativa en las boletas. El descuento se aplicó sobre los consumos realizados en el mes corriente y busca atenuar el impacto de la suba estacional.

El gráfico de barras de Infobae muestra la evolución mensual de la inflación, culminando en un 3,4% para marzo de 2026, con datos del Indec. (Inflación marzo mensual)

También incluyó bonificaciones en la boleta de la electricidad. Ahora, el sistema otorga subsidios a partir de un bloque de consumo que se amplió de 250 a 300 kilovatios/hora, con una bonificación del 10,5% sobre el precio. Para los usuarios que ya contaban con subsidio, el incremento en la cantidad subsidiada y la bonificación compensan la suba previa del costo de la materia prima, que llegó al 12% o 13%. Según fuentes del sector consultadas por Infobae, la estrategia busca que el gasto mensual de los hogares no registre un salto relevante, considerando que el invierno suele generar picos en el consumo tanto de gas como de electricidad.

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El consumo de los hogares crece de manera significativa con la llegada del invierno. Las zonas más frías del país tienen umbrales de consumo a partir de los cuales los usuarios acceden al subsidio, por lo que, al aumentar la cantidad de metros cúbicos consumidos, la boleta final se incrementa sustancialmente. La bonificación extraordinaria implementada por el Gobierno reduce el monto total de la factura en un período donde la demanda crece. En el caso de la electricidad, la ampliación del bloque subsidiado y la bonificación del 10,5% sobre el precio llevan el gasto de los usuarios con subsidio a un nivel similar al del mes anterior, pese a la suba de la materia prima.

La misma fuente subrayó que la política apunta a que el desembolso mensual de los hogares no registre saltos relevantes, dado que el invierno representa el momento de mayor consumo en ambos servicios.

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Los últimos datos interanuales que informó el INDEC

Para Luis Garay Méndez, el economista de Eco Go, la decisión del Gobierno “ayuda a mantener la inflación por debajo del 3% y acercarla al 2%, que es lo que más está costando”. Garay Mendez advirtió que, aunque estas maniobras contribuyen a moderar el índice de precios en el corto plazo, los aumentos postergados tienden a repercutir en el nivel general con el paso del tiempo. Además, subrayó que el Ejecutivo actualizó un 3% el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), lo que incide de modo positivo en el resultado fiscal, pero también en el propio índice de inflación.

“El Gobierno está en un constante trade off en el cual corrige de a poco los precios relativos al mismo tiempo que intenta desacelerar el índice. Luego de haber pisado tarifas en las elecciones del año pasado y con el impacto del aumento en los precios internacionales del petróleo, todo lo que son precios regulados le está trayendo un buen dolor de cabeza. Por el momento, siguen moviéndolos de a poco para evitar un cimbronazo y las medidas recientes se alinean con el cambio de esquema de subsidios que se pospuso de enero a febrero”, describió el analista.

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Los precio de marzo por categorías

Desde la perspectiva del sector energético, el economista Julián Rojo señaló que estas bonificaciones ya estaban previstas en la regulación cuando se diseñó el esquema transicional de subsidios para este año. En diálogo con Infobae, Rojo afirmó: “En este contexto era esperable que la utilicen porque se conjugan dos cosas: ingresos deprimidos de la sociedad y una presión importante de los costos de generación y abastecimiento de gas y energía eléctrica. Esas dos variables justificarían utilizar las bonificaciones adicionales sobre los precios”.

La reunión de YPF

Pero hay una decisión que aún se debe tomar y que genera expectativa.

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A mitad de mes vence la medida de la petrolera estatal YPF de mantener por 45 días estables los precios de la nafta y el gasoil, evitando trasladar la suba internacional del barril a los surtidores. Esta medida, informada a comienzos de abril, permitió que los valores en las estaciones de servicio de la empresa se mantuvieran sin cambios, contrastando con la tendencia alcista global.

YPF mantiene sin cambios los precios de combustibles mientras el mercado espera la definición del próximo ajuste.

La decisión de YPF de no trasladar el incremento internacional a los precios locales generó expectativas en el mercado, ya que el combustible representa un componente central de la inflación.

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Según pudo saber Infobae, la semana que viene habría reunión directorio de YPF donde se espera que se tome la decisión de si continúa la medida o no. Si bien se trata de una decisión que es independiente de los intereses del Gobierno, es de público conocimiento el impacto que tiene sobre la inflación. Más en una economía donde el costo de los combustibles impacta en los gastos de transporte y logística, y se traslada de manera directa al costo de los bienes y servicios de consumo masivo.

Cuando YPF tomó la decisión de no aplicar aumentos en los surtidores por 45 días, fue el 1° de abril y el precio de los futuros de Brent —que se toma de referencia en Argentina— estaba USD 103. Mientras que en la jornada del lunes 4 de mayo operó en torno a los USD 113, por lo que hay una diferencia de 10 dólares.

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La estrategia oficial se caracteriza por una combinación de ajustes graduales y segmentados, junto con bonificaciones que buscan suavizar el impacto en los hogares con menor capacidad de pago. La llegada del invierno refuerza la presión sobre el consumo energético y exige medidas que amortigüen las subas estacionales. A la espera de la decisión que YPF tomará sobre los combustibles, el equipo económico apuesta a que las intervenciones sobre servicios públicos contribuyan a sostener la desaceleración del índice de precios durante mayo.