Éxodo en Misiones: más de 40.000 trabajadores migraron hacia Brasil por la crisis de la yerba mate

Durante el último año, 40.000 trabajadores originarios de Misiones obtuvieron el Cadastro de Pessoa Física (CPF), documento que habilita el acceso a servicios y derechos en Brasil. La cifra ilustra el éxodo de mano de obra rural hacia el país vecino en un contexto de crisis que en el sector yerbatero.

La cantidad de inscripciones se multiplicó respecto a años previos: entre 2016 y 2021, el promedio anual no superaba las 8.000, según informó Folha de São Paulo. El CPF es un documento indispensable para quienes buscan formalizar su situación laboral en Brasil, permite acceder a prestaciones como el Sistema Único de Salud (SUS), inscribirse en escuelas, abrir cuentas bancarias y participar en diversas actividades económicas.

Se advierte que dicha cifra oficial representa solo a quienes formalizan su presencia en Brasil. Muchos otros cruzan la frontera de forma irregular para realizar trabajos temporales, lo que sugiere que el flujo migratorio real podría ser aún mayor.

Protesta por el precio de la yerba mate en Misiones

La provincia de Misiones se ubica en la triple frontera con Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, y concentra la mayor producción de yerba mate de la Argentina. EL diario brasileño destacó que el sector se vio impactado por la política de liberalización de precios impulsada por el presidente Javier Milei, quien eliminó el precio mínimo de la yerba mate y recortó facultades regulatorias al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

En ese sentido, Folha precisó que, hasta fines de 2023, un kilo de hoja verde costaba 420 pesos argentinos (aproximadamente 1,57 reales brasileños al cambio actual). Con la desregulación, el precio cayó a 180 pesos —0,67 reales—, mientras los costos de insumos y combustibles aumentaron. Durante marzo de 2024, la cotización subió a 400 pesos, pero en julio de 2025 volvió a retroceder hasta 260 pesos por kilo.

Un trabajador de San Pedro, Misiones, relató al medio brasileño que debería recibir 79 pesos por kilo de yerba mate, pero nadie paga esa suma. Solo ofrecen 40 pesos. El entrevistado afirmó que migró a la localidad de Pinto Bandeira para cosechar uvas, donde percibe 180 reales diarios, equivalentes a $48.775, y donde “trabajan allí unos 500 argentinos. Además del salario, reciben almuerzo, cena y alojamiento”.

Un trabajador de San Pedro, Misiones, relató al medio brasileño que debería recibir 79 pesos por kilo de yerba mate, pero nadie paga esa suma (Imagen Ilustrativa Infobae)

La secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores Rurales (SUOR), Ana Cubilla, señaló que la migración involucra a familias completas que dejan Misiones. En diálogo con Radio Up, dijo que venden sus viviendas en la provincia para establecerse de manera permanente en el país vecino. Allí acceden a empleos en cosechas de uva y manzana, pero también en el comercio y la obra pública.

Consideró también que los empresarios de las principales yerbateras de Corrientes y Misiones deberían actuar con mayor solidaridad con los 13.000 pequeños productores y no aceptar la desregulación dispuesta por decreto.

La situación contrasta con otro números del rubro: en 2025, las exportaciones de yerba mate registraron su mayor volumen histórico. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), el año pasado se enviaron al exterior 57.980.912 kilogramos, cifra que implica un incremento del 32% respecto a 2024 y establece un nuevo máximo para la actividad.

En 2025, las exportaciones de yerba mate registraron su mayor volumen histórico. REUTERS/César Olmedo

Solo durante diciembre, las exportaciones de yerba mate sumaron 4.387.107 kilogramos. Este resultado contribuyó a que el total anual superara ampliamente los 43.807.389 kilogramos exportados en 2024 y quedara por encima de los valores alcanzados en años previos.

En paralelo, si bien el consumo interno todavía no alcanzó los niveles más altos de la serie histórica, el cierre de 2025 mostró una mejora frente a 2024, cuando el total anual había sido de 258.789.745 kilogramos.

En comparación, el mercado interno de 2023 había registrado 285.300.595 kilogramos, mientras que en 2022 se habían contabilizado 275.807.989 kilogramos y en 2021 282.989.915 kilogramos.