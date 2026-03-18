La Argentina e India avanzan en el impulso de su intercambio comercial que hoy llega a USD 7.000 millones por año

(Grosby)

En un escenario global incierto ante la escalada bélica en Medio Oriente, la Argentina e India impulsan la ampliación del acuerdo comercial vigente con el Mercosur, firmado en 2004, llevando de 450 a 3.000 la cantidad de productos con preferencias arancelarias.

Se trata de una oportunidad enorme en términos de exportaciones, considerando que el mercado indio reúne a más de 1.470 millones de personas y que el comercio bilateral ya se aproxima a los USD 7.000 millones anuales.

Durante la Cumbre Empresarial India Argentina, realizada en la Bolsa de Cereales, el embajador Ajaneesh Kumar remarcó la importancia de dicho pacto para dinamizar las relaciones económicas, a la vez que mencionó algunos puntos clave en los que hay que trabajar conjuntamente para potenciar la alianza estratégica entre ambos países.

El embajador de la India en Argentina, Ajaneesh Kumar

En primer lugar, destacó la necesidad de expandir el acceso al mercado, lo que permitiría diversificar el comercio y fortalecer las cadenas de suministro. En la misma línea, el diplomático cree que es fundamental abordar las barreras no arancelarias para evitar obstáculos administrativos y normativos en el intercambio.

“También deberíamos garantizar que las medidas de defensa comercial, incluidas las acciones antidumping, se apliquen de forma transparente, previsible y justa, de modo que no se conviertan en barreras involuntarias”, señaló Kumar.

Al mismo tiempo, propuso avanzar en la agilización de los trámites de visado, a fin de promover los viajes y la actividad empresarial, e invitó a la creación de más espacios de diálogo, reuniones de negocios y eventos.

Por otro lado, en un marco de déficit de infraestructura, el embajador abrió la puerta a una mayor cooperación en este ámbito, al subrayar la vasta experiencia de la India en el desarrollo de obras y soluciones aplicadas a operaciones mineras, proyectos energéticos, puertos y maquinaria pesada, sectores especialmente relevantes para Argentina.

A su turno, Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, resaltó: “La India se encamina a convertirse este año en la cuarta economía del mundo, superando a Japón, y las proyecciones indican que hacia 2030 dejará atrás a Alemania, para ubicarse como la tercera potencia global. Si se analiza la evolución del PBI dentro del G20, muestra en los últimos tres años el mayor dinamismo, con un promedio de crecimiento cercano al 7%”.

“Por eso, más que una política de Estado, debemos avanzar hacia una estrategia empresarial que entienda que apostar por este mercado es apostar por el futuro”, agregó.

Recordó que el 85% de las exportaciones locales a India corresponden a la industria aceitera, lo que implica que uno de cada dos aceites importados que llegaron a la mesa de las familias de ese país fue de origen argentino.

El 85% de las exportaciones locales a India corresponden a la industria aceitera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Idígoras enfatizó que un acuerdo comercial Mercosur- India más amplio elevaría significativamente las ventas de alimentos y las inversiones.

El secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería, Fernando Brun, sostuvo que “la Argentina se encuentra en un escenario internacional que obliga a replantear alianzas” y a dejar de pensar “solo en complementariedad, para avanzar hacia la integración de cadenas de valor”.

Esto, dijo el diplomático, requiere negociaciones y una profundización de los acuerdos comerciales, ya sea a nivel bilateral o a través del Mercosur.

En ese camino, “se presenta una oportunidad única con la India: pasar de un pacto limitado a uno mucho más ambicioso, que contemple no menos de 3.000 posiciones arancelarias”, detalló Brun.

En diálogo con Infobae, aludió a las actuales problemáticas para diversificar la oferta exportable, al solamente poder colocar dos nuevos productos por año en el mercado indio, dado los tiempos y complejidades existentes para su ingreso.

Contó que se mantienen conversaciones con las provincias para identificar aquellas economías regionales que requieren más apoyo, con la intención de incorporarlas a una eventual nueva canasta de preferencias arancelarias, que podría definirse este año. Ese enfoque estará contemplado asimismo en las negociaciones en marcha para rubricar nuevos acuerdos comerciales con Vietnam, Panamá y Japón.

Brun: “La Argentina se encuentra en un escenario internacional que obliga a replantear alianzas” (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su discurso, Brun afirmó que “la transformación de la Argentina pasa por convertir sus recursos en motores del crecimiento. Para ello, se requieren pilares sólidos que abarcan la macroeconomía, las políticas regulatorias y la apertura de mercados, pero también la ejecución de proyectos logísticos vinculados a rutas, ferrocarriles, la hidrovía y los puertos. Esa es la agenda que el país tiene con la India”.

Por último, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, manifestó: “El mundo atraviesa una reconfiguración profunda de sus cadenas de valor en energía, alimentos y tecnología; y los países que sepan anticiparse a ese proceso y construir alianzas serán los que lideren la próxima etapa. En este contexto, la India ha definido una estrategia clara para asegurarse minerales críticos fundamentales”.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir

Cabe mencionar que JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) y KABIL (Khanij Bidesh India Ltd) firmaron en 2020 un Memorándum de Entendimiento que incluye la exploración y producción de minerales, así como el desarrollo científico y tecnológico en el sector.

En suma, el mandatario provincial señaló que mantiene contacto con otras empresas indias interesadas en concretar nuevos proyectos mineros en Jujuy, que, aparte de litio, produce cobre, plata, oro y zinc, y tiene un gran potencial en tierras raras.

En otro orden de cosas, Sadir anunció que están explorando la posibilidad de avanzar en acuerdos para la importación de medicamentos desde la India, “siguiendo las experiencias exitosas de otras provincias”.

“Es una alternativa que puede contribuir a mejorar el acceso y la sostenibilidad de nuestro sistema de salud pública, a través de la incorporación de insumos de calidad a costos competitivos”, apuntó.