Economía

“Big Bang desregulador”: el Gobierno simplifica la emisión de instrumentos financieros para las empresas

Muchos trámites de aprobación previa para colocar acciones, fideicomisos, ON o fondos comunes serán autorizados en forma automática, explicó la CNV

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Billetes de diferentes denominaciones de pesos argentinos y dólares estadounidenses esparcidos sobre una mesa de madera, ilustrando el contraste entre ambas monedas.
Diversos billetes de pesos argentinos y dólares estadounidenses dispuestos sobre una mesa de madera, representando el contraste y el intercambio entre estas dos monedas en el contexto económico actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno lanzó un plan para simplificar al extremo la emisión de Obligaciones Negociables, acciones, fideicomisos, Fondos Comunes de Inversión y otros instrumentos financieros, con el objetivo de acortar tiempos, suprimir trámites e incentivar el crecimiento del mercado de capitales.

En lo que consideró “un Big Bang desregulador”, la Comisión Nacional de Valores (CNV) lanzó una serie de normas que reemplazan los mecanismos de aprobación para la emisión de esos instrumentos por sistemas de autorizaicón automática. “El objetivo es agilizar los trámites para cumplir con dos objetivos: que se simplifique el acceso al mercado de capitales y que exista total seguridad para los inversores. Que todo sea más facil, pero con menos tiempo”, explicaron en la CNV.

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En la actualidad, el trámite para obtener la autorización para la colocación de cualquiera de esos instrumentos podía demorarse varios meses. “Había regulaciones en exceso, que demoraban los tiempos a tal punto que en muchos casos hacían perder oportunidades de salida al mercado. Eso hacía que algunos colocadores prefieran salir en mercados externos en lugar de hacerlo del país”, explicaron en la CNV

El plan se instrumentó con 6 resoluciones de la CNV que no entrarán en vigencia de inmediato, ya que a partir de hoy salen a consulta pública hasta el 27 de mayo. En base a los comentarios u obsrevaciones que se reciban, se determinará la fecha final de inicio del nuevo sistema.

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Comisión Nacional de Valores (Reuters)
Comisión Nacional de Valores (Reuters)

El presidente de la CNV, Roberto Silva, señaló: “Proponemos una desregulación muy profunda, transformando una gran parte de los procedimientos de autorización previa en esquemas de autorización automática de oferta pública. Este cambio marca un verdadero ‘Big Bang’ en el mercado de capitales argentino”. Así como el término remite al origen del universo, en la jerga financiera evoca la histórica desregulación del mercado bursátil de Londres que tuvo lugar en 1986.

En esa misma línea, explicaron en la CNV, el sistema de aprobación previa se reemplaza por un modelo basado en la presentación de información: ya no se pide autorización previa para emitir, simplemente se informa y se obtiene la autorización automática de oferta pública. Tampoco habrá revisiones aprobatorias ex post, sin perjuicio de las facultades de fiscalización de la CNV.

En ese plano, Silva señaló que gran parte de los técnicos de la CNV que hoy están dedicados a los trámites de aprobación para la emisión de instrumentos volcarán su tarea a la fiscalización.

La decisión de la CNV encaja con la llegada del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) previsto en la reforma laboral, que obligará a cada empleador del país a depositar en un fondo específico un porcentaje de la masa salarial para enfrentar el pago de indemnizaciones.

En base a esa reforma, cada empresa deberá crear un FAL para depositar ese dinero (que antes iba a la Anses) en el mercado de capitales. Si miles de grandes empresas comienzan a gestionar su FAL con pedidos de autorización y trámites extensos, podrían generarse demoras.

El paquete de medidas que lanzó la CNV incluye las siguientes disposiciones:

- Se crea un nuevo Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Mediano Impacto Ampliado para la emisión de acciones u ON hasta 100 millones de UVAs ($190.000 millones). Permite a las Emisoras acceder a montos superiores sin necesidad de revisión previa, aunque con la obligación de cumplir un régimen informativo posterior.

- Se incorpora también un nuevo Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática de Valores Negociables Fiduciarios por Mediano Impacto Ampliado, en términos similares a los contemplados para las emisoras.

- Se dispone la autorización automática de los trámites de constitución y modificación de todos los fondos comunes de inversión (FCI) Abiertos. Para los FCI Cerrados -incluidos los Inmobiliarios- y en línea con lo establecido para Emisoras y FF, se crea un régimen de autorización automática si están destinados a inversores calificados o cuyo monto de emisión no supere cierto límite máximo.

- Se amplía la consideración de “inversor calificado”, que hasta ahora requería tener disponibilidades por 350.000 UVAs. Con el nuevo sistema, ese límite se reducirá a 200.000 UVAs.

- Se incorpora la posibilidad de emisión a las PyME CNV Garantizadas y a las Emisoras de ON totalmente garantizadas por Entidades de Garantía, admitiendo que estas dirijan sus ofertas a inversores calificados y minoristas.

- Se modifica el Régimen de Fideicomisos Financieros con Autorización Automática de Emisiones Frecuentes al disminuir los requisitos de acceso, que pasan de 7 a 5 series emitidas, con la condición adicional de que de esas 5, al menos 2 hayan sido en los últimos 12 meses.

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