América Latina

El Banco Central de Brasil volvió a reducir la tasa de interés un 0,25, hasta el 14,50%

Con esta decisión, el organismo refuerza su política de flexibilización monetaria, iniciada en marzo, en la economía más grande de Latinoamérica

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El logotipo del Banco Central de Brasil se ve en su sede en Brasilia (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)
El logotipo del Banco Central de Brasil se ve en su sede en Brasilia (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

El Banco Central de Brasil recortó la tasa básica de interés en 0,25 puntos porcentuales, pasando del 14,75 % al 14,50 % anual, lo que representa la segunda baja en casi dos años. Con esta decisión, el organismo refuerza su política de flexibilización monetaria, iniciada en marzo, en la economía más grande de Latinoamérica, donde los tipos de interés permanecían en niveles máximos en 20 años.

La autoridad monetaria explicó que la reducción forma parte de un “ciclo de calibración”, aunque advirtió un entorno económico caracterizado por “una volatilidad creciente” y una inflación que se aleja de los objetivos oficiales.

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En el comunicado difundido, el Banco Central identificó riesgos como la incertidumbre sobre la duración y el alcance de los conflictos en Medio Oriente, que generan un ambiente incierto e inciden en la cadena global de suministros y en los precios de materias primas.

En el ámbito interno, tanto la inflación general como la subyacente han aumentado recientemente, alejándose de la meta del Banco Central. Las previsiones del mercado para 2026 y 2027 se ubican en 4,9% y 4,0%, respectivamente, ambas por encima del objetivo oficial de 3% anual, con un margen de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales.

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El presidente de Brasil, Lula da Silva (Europa Press/Archivo)
El presidente de Brasil, Lula da Silva (Europa Press/Archivo)

El organismo señaló que el prolongado periodo de tasas contractivas ya produce efectos en la desaceleración económica, lo que permite realizar ajustes moderados en la política de tasas.

Además, advirtió que las próximas decisiones dependerán de “nuevas informaciones” sobre “la profundidad y la extensión” del conflicto en Medio Oriente y “sus efectos directos e indirectos sobre el nivel de precios a lo largo del tiempo”.

La inflación en Brasil subió a 4,14% interanual en marzo, tras el 3,81% de febrero, impulsada principalmente por el aumento en combustibles y alimentos, dos sectores influenciados por la inestabilidad en Medio Oriente.

Este dato ha cobrado relevancia en el contexto del año electoral, con vistas a las presidenciales de octubre, donde el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, busca la reelección frente a Flávio Bolsonaro, senador e hijo del ex presidente Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro ha criticado la gestión económica del gobierno y sostuvo recientemente que, con los actuales niveles de interés, el país está “quebrado” y la inversión productiva es inviable. El candidato derechista, que figura con Lula en empate técnico en las encuestas, prometió una reducción drástica del gasto público para propiciar una caída sostenida de los tipos de interés.

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