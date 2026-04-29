ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles 29 de abril de 2026

La ANSES abona hoy jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo para titulares con DNI terminados en 6 y 7

Este miércoles 29 de abril de 2026, la ANSES sigue adelante con el pago de sus prestaciones en todo el país. Hoy es el turno de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones que, según la organización habitual por terminación de DNI, pueden acceder a los haberes y ayudas correspondientes. El cronograma busca facilitar el acceso ordenado y seguro a los fondos para cada grupo.

Quiénes cobran hoy, 29 de abril de 2026

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo y tienen DNI terminados en 6 y 7 cobran el 29 de abril. Este pago corresponde a quienes, por sus aportes y trayectoria laboral, alcanzan montos por encima de la base establecida por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

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Prestación por desempleo

El mismo día, los beneficiarios de la Prestación por Desempleo con DNI terminados en 6 y 7 también reciben su pago. Este beneficio está destinado a personas que hayan perdido su empleo formal y cumplen con los requisitos establecidos por ANSES.

El cronograma de pagos de ANSES garantiza el acceso ordenado a jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y prestación por desempleo (REUTERS/Francisco Loureiro)

Asignaciones de pago único

Las asignaciones de pago único —como matrimonio, nacimiento y adopción— tienen un período de cobro que abarca del 13 de abril al 12 de mayo, por lo que quienes aún no hayan percibido el beneficio y tengan trámites aprobados dentro de este plazo, pueden cobrar hoy, sin importar la terminación de DNI.

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Asignación por maternidad

La asignación por maternidad también se paga entre el 14 de abril y el 12 de mayo, garantizando cobertura a quienes cumplen las condiciones para acceder a este derecho.

Asignaciones familiares de pensiones no contributivas

Para las asignaciones familiares de pensiones no contributivas, el calendario habilita el cobro desde el 10 de abril hasta el 12 de mayo para todas las terminaciones de documento. Esto incluye a quienes recibieron la aprobación de ANSES y aún no habían cobrado.

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De cuánto son las jubilaciones en abril 2026

En abril de 2026, los montos de las jubilaciones y pensiones experimentan un nuevo ajuste. Según las resoluciones oficiales, el haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se ubica en $380.319,31, mientras que el máximo alcanza los $2.559.188,80. Estos valores resultan de la aplicación del aumento del 2,9%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) de febrero.

Los beneficiarios de la prestación por desempleo con DNI finalizados en 6 y 7 reciben este miércoles el pago correspondiente de ANSES (ANSES)

Con el bono extraordinario confirmado por el Gobierno, la jubilación mínima asciende a $450.319,31. La Prestación Básica Universal (PBU) se fija en $173.978,72 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $304.255,45. Además, para el período devengado de abril, la base imponible mínima para calcular aportes y contribuciones será de $128.091,45, y la máxima de $4.162.912,57.

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De cuánto son las asignaciones en abril 2026

Las Asignaciones Familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH) también reciben un incremento del 2,9% a partir de abril. Los nuevos montos, ya vigentes este mes, son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.666 por hijo.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $445.003 por hijo.

Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $68.341 por hijo.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (primer rango de ingresos): $222.511 por hijo.

Estos valores se abonan de acuerdo al calendario de ANSES y varían según los ingresos del grupo familiar y la situación particular de cada beneficiario. El ajuste mensual permite que las asignaciones mantengan su poder adquisitivo en línea con la inflación.

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De cuánto serán las jubilaciones de ANSES en mayo 2026

El ajuste previsto para mayo responde a la actualización mensual por inflación. El incremento se fija en 3,4% según el Índice de Precios al Consumidor de marzo, que determina la movilidad de jubilaciones y pensiones.

La jubilación mínima pasa a $393.250. El monto puede alcanzar los $463.250 en caso de sumarse el bono extraordinario.

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En abril de 2026, la jubilación mínima asciende a $450.319,31 con bono extraordinario y la máxima llega a $2.559.188,80 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jubilación máxima, por su parte, aumentará a $2.645.689,40. El nuevo esquema de movilidad, implementado por el Decreto 274/2024, asegura ajustes mensuales para acompañar la inflación y reducir los retrasos que generaba el antiguo sistema trimestral.

En cuanto a otras prestaciones, la PUAM se actualizará a $314.539,28, y con el bono extraordinario podría llegar a $384.539,28. Las pensiones no contributivas alcanzarán $275.221,87, y si se suma el bono, el total será de $345.221,87. La Pensión Madre de 7 Hijos se equipara a la jubilación mínima, con un haber de $393.250 y hasta $463.250 si se incluye el bono. La Asignación Universal por Hijo ascenderá a $141.285,31, y la AUH con Discapacidad a $460.044,10.

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