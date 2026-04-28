Cayó la frecuencia de colectivos en el AMBA por la suba del gasoil y la falta de subsidios; advierten nuevas reducciones

Las empresas advierten sobre una posible profundización del conflicto si no se resuelve la deuda antes del cuarto día hábil del mes, cuando deben abonar salarios

La frecuencia de los colectivos disminuyó notablemente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el mes de abril. El atraso en los pagos de subsidios y el incremento del precio del gasoil son los principales motivos de la reducción de viajes. Empresarios del transporte advierten que la prestación podría reducirse aún más si la situación persiste. El Gobierno nacional alega que los distritos tienen responsabilidad, mientras que los usuarios sufren esperas que llegaron a duplicarse.

Según Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AETA), “hay una disparada del precio del gasoil. Recordemos que estaba a $1740 hasta el mes de febrero, y durante marzo subió a más de $2100″, dijo en diálogo con Infobae en vivo Al Amanecer.

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La crisis del transporte público en el AMBA se agrava por el aumento del precio del gasoil y la deuda de subsidios (Maximiliano Luna)

De forma continua indicó que el gasoil es el segundo costo operativo de una empresa de transporte. “Todo nuestro ingreso está determinado según el cálculo de costos que hace la Secretaría de Transporte de la Nación. El cálculo que se hizo, que después determina los niveles de tarifa y de subsidios, era con un gasoil a $1740”, explicó.

Entre otros de los motivos, Fusaro mencionó “el atraso sistemático en el pago de las compensaciones o subsidios”. Según precisó, al día de la fecha, hay alrededor de 130 mil millones en subsidios impagos, “por lo cual cuando juntás el stock de deuda más el flujo de fondo que quedó desactualizado producto del aumento del gasoil, a las empresas se les hace virtualmente imposible brindar la totalidad de los servicios”, justificó.

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El retraso en los pagos de subsidios provoca una reducción del 18% en las frecuencias de colectivos en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires Fotografía: Adrián Escandar

El impacto en las frecuencias y los trabajadores

El presidente de AETA detalló que la Ciudad de Buenos Aires paga al día la totalidad de los subsidios. “Ahí no tenemos problema”, destacó. Y explicó que los subsidios se reparten entre Nación y Provincia en un 90%. “La Nación, a su vez, le paga a la Provincia lo que se llaman subsidios para tributo social, que son descuentos adicionales para jubilados, beneficiarios de AUH”, comentó.

Y agregó que “esos subsidios están adeudados desde enero”. De acuerdo con Fusaro, la Nación le debe a la Provincia subsidios para tributo social por más de $50 mil millones. “Cuando juntás todo eso, llegamos a los casi $130 mil millones de subsidios. Eso hace que las empresas, con semejante agujero financiero y el problema del gasoil, no puedan dar todos los servicios”, puntualizó.

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La Ciudad de Buenos Aires cumple con el pago de subsidios, pero la Nación adeuda más de 50 mil millones en subsidios sociales a la provincia Fotografía: Maximiliano Luna

El empresario revela datos surgidos de relevamientos recientes: “Durante la primer quincena de abril, en los días hábiles, las frecuencias en total AMBA están 18% abajo comparadas con abril del año pasado. Ese 18% es un promedio. Después tenés líneas que están hasta un 40% más de reducción de frecuencia y líneas que directamente dejaron de operar".

Según Fusaro, estas disminuciones provocan imágenes de pasajeros acumulándose en las paradas: “Si a ello se suma que hay problemas con los trenes, la presión sobre el sistema de colectivos aumenta en un momento en que se están bajando las frecuencias, con lo cual es la tormenta perfecta”.

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La acumulación de pasajeros en las paradas y la presión extra por problemas en los trenes conforman una 'tormenta perfecta' en el sistema de transporte del AMBA

Riesgo de profundización del conflicto y próximas medidas

Las próximas semanas podrían ser decisivas: “Las empresas siempre van a hacer lo máximo posible, porque la peor situación es dejar el colectivo parado; hay que pagar salarios y no hay ingresos. Cada recurso que entra se destina al pago del servicio. Pero si pasan los días y esto no se resuelve porque no se baja la deuda o no se actualiza el nivel de ingresos, las empresas irán reduciendo cada vez más la frecuencia. No va a ser algo homogéneo”, alertó.

Fusaro anticipó que la situación será más crítica la semana próxima: “El cuarto día hábil de cada mes, que cae jueves, hay que pagar salarios. El salario es la mitad del costo. Si no tenés la plata, lo más probable es que el gremio no tolere la situación y ahí se va a complicar todo. Si siguen sin respuestas hasta el cuarto día hábil, a partir de ese día se va a aplicar seguramente una mayor reducción en la frecuencia”.

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El conflicto en el transporte del AMBA sigue abierto y las próximas jornadas serán determinantes para saber si la falta de pagos y el alza del gasoil derivan en recortes aún mayores en el funcionamiento de los colectivos.

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