Pluspetrol pidió ingresar al RIGI para invertir USD 12.000 millones en un megaproyecto en Vaca Muerta

La petrolera anunció que invertirá USD 12.000 millones en los próximos 25 años, si se aprueba su ingreso al RIGI. REUTERS/Agustin Marcarian/

La empresa Pluspetrol anunció la presentación de una solicitud para adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), comprometiendo una inversión estimada de USD 12.000 millones en el bloque Bajo del Choique – La Invernada, ubicado en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. La iniciativa, desarrollada en conjunto con Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), contempla un ambicioso plan de producción y desarrollo energético en la región norte de la provincia.

Según informó la firma petrolera, el proyecto prevé alcanzar un nivel de producción de 100.000 barriles diarios de petróleo mediante la construcción de cuatro plantas de procesamiento, ductos de evacuación y la perforación de más de 600 pozos a lo largo de 25 años. “El proyecto buscará así alcanzar un nivel de producción de 100.000 bbl/d mediante la construcción de 4 plantas de procesamiento, ductos de evacuación y perforación de más de 600 pozos en un plazo de 25 años”, señaló la compañía.

La iniciativa se desarrollará en dos etapas. La primera fase estará enfocada en la zona sur del área, donde se construirán dos plantas e infraestructura asociada, con el objetivo de lograr una producción de 50.000 barriles diarios y 6 millones de metros cúbicos de gas por día. La segunda etapa impulsará la zona norte, replicando inversiones en activos y alcanzando una producción máxima de 100.000 barriles diarios y 12 millones de metros cúbicos de gas diarios.

“En la segunda etapa se impulsará la zona norte, que contará con similares inversiones en activos y producción esperada, permitiendo alcanzar niveles de 100.000 bbl/día y 12 MMSm³/día de gas en su punto máximo de producción”, detalló el comunicado oficial de la compañía.

El avance de VMOS en Río Negro.

Pluspetrol destacó que, a través de “inversiones realizadas de manera eficiente y responsable”, esta estrategia contribuirá y potenciará el crecimiento energético sostenible, con impacto favorable en lo económico y social. La empresa afirmó que el proyecto beneficiará tanto a la comunidad como a la cadena de valor de Rincón de Los Sauces y toda la región norte de Neuquén.

La presentación de esta solicitud ante el RIGI representa “un hito importante en el crecimiento de Pluspetrol, ya que le permitirá multiplicar su producción, consolidándola como uno de los productores de petróleo y gas más importantes del país”, subrayó la compañía.

Pluspetrol en Vaca Muerta

A fines de 2024, la compañía concretó la compra de activos clave en Vaca Muerta, marcando la salida de ExxonMobil del sector petrolero argentino. El acuerdo, que superó los 1.700 millones de dólares, otorgó a Pluspetrol el control del 70% de ExxonMobil Exploration Argentina, mientras que Qatar Energy mantuvo el 30% restante.

Soldadura del oleoducto de VMOS en Vaca Muerta.

La operación abarcó siete bloques ubicados en Vaca Muerta, una zona relevante por sus reservas de shale oil: incorporando importantes activos en Vaca Muerta: Bajo del Choique-La Invernada, Los Toldos I Sur, Los Toldos II Oeste y Pampa de las Yeguas, además de participación en el oleoducto Oldelval. De ellos sobresale Bajo del Choique, considerado un área estratégica para el desarrollo de hidrocarburos no convencionales.

Al mismo tiempo, Pluspetrol forma parte de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), un proyecto que también integran YPF, Pan American Energy (PAE), Pampa Energía, Vista, Chevron, Tecpetrol, Shell y GyP con una inversión inicial de USD 3.000 millones cuyo objetivo es construir un oleoducto de casi 600 kilómetros de longitud. Este ducto conectará la zona productiva de Neuquén con la costa atlántica de la provincia de Río Negro y contemplará una terminal de exportación de “clase mundial”.

La iniciativa prevé una puesta en marcha temprana en el tercer trimestre del 2026, que habilitará la evacuación de 190.000 barriles diarios. La segunda fase está prevista para mediados de 2027, lo que permitirá ampliar hasta 390.000 barriles diarios. En el tercer tramo, las compañías esperan trasladar hasta 550.000 barriles de crudo por día, con ampliaciones de hasta 690.000.