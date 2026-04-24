Cuántos dólares consiguió el Gobierno para hacer frente al próximo pago de deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, avanza en las negociaciones para concretar las garantías con el BID y el Banco Mundial.

Mientras avanzan las negociaciones para concretar las garantías con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el ministro de Economía, Luis Caputo, ya consiguió USD 1.400 millones mediante las emisiones del Bonar 2027 y Bonar 2028. Si bien en la última licitación obtuvo USD 500 millones y logró bajar la tasa, la acumulación de dólares permanece limitada: al 20 de abril los depósitos del Tesoro registraron una caída de USD 60 millones, según datos oficiales del Banco Central (BCRA).

En lo que va del año, la Secretaría de Finanzas concretó cuatro licitaciones del Bonar 2027 y dos del Bonar 2028. Con estas operaciones se sumaron USD 997 millones por el Bonar 2027 y USD 434 millones por el Bonar 2028, lo que llevó el total adjudicado a USD 1.400 millones. El objetivo principal de estas emisiones consistió en reforzar los depósitos en moneda extranjera del Tesoro Nacional y afrontar vencimientos de deuda de corto plazo.

Según el último balance diario del BCRA, el 17 de abril los depósitos del Tesoro en moneda extranjera alcanzaban USD 616.739.754 (equivalentes a $838.785 millones al tipo de cambio de $1.360,0307 por dólar) cuando ingresaron los USD 500 millones de la última licitación. Pero tres días después, el 20 de abril, esa cifra se ubicó en USD 556.448.458 ($777.606 millones al tipo de cambio de $1.372,7745). La diferencia implicó una merma de USD 60 millones. Voceros de Economía prefirieron no hacer declaraciones respecto de la merma.

La dinámica muestra que mientras que un goteo permanente de obligaciones del Tesoro hacen que las divisas duramente conseguidas caigan por goteo. Eso vuelve al Gobierno más dependiente de las garantías y los préstamos con bancos internacionales que se puedan conseguir con bancos privados para cubrir el vencimiento de julio por USD 4.200 millones.

Recorte de tasa

Uno de los datos positivos de la última licitación fue que Finanzas logró recortar la tasa en comparación con la anterior. La primera licitación del Bonar 2027 permitió adjudicar USD 250 millones con una tasa de 5,74%, mientras que la segunda ronda sumó el mismo monto, a una tasa de 5,45%. En la tercera licitación, el Tesoro adjudicó USD 247 millones del Bonar 2027 y USD 184 millones del Bonar 2028. Durante la última colocación, se asignaron USD 250 millones a cada bono, con tasas de 5% para el Bonar 2027 y 8,20% para el Bonar 2028.

La Secretaría de Finanzas ya consiguió USD 1.400 millones con las licitaciones de los bonos en dólares.

La consultora LCG analizó la última licitación y remarcó: “La licitación de esta semana fue buena, mostrando buena demanda por parte de inversores, adjudicándose casi $10 billones (vencimientos por $8,2 billones). Los instrumentos en dólares (AO27 y AO28, por USD 493 millones) mostraron una TIR de 5,1% y 8,5%, respectivamente. Estos instrumentos llevan captando unos USD 1.400 millones en el año”. El informe destacó el interés renovado del mercado en las últimas semanas, aunque la evolución de los depósitos oficiales muestra una brecha entre lo adjudicado y lo efectivamente disponible.

Pero la caída de USD 60 millones no es un fenómeno nuevo. La diferencia entre el monto adjudicado con el Bonar 2027 y 2028 y los depósitos en moneda extranjera en el Tesoro reveló que parte de los recursos en moneda extranjera ya se usaron para afrontar pagos de deuda o cubrir otras obligaciones. La estrategia de captar fondos mediante emisiones en el mercado de capitales local permitió obtener recursos frescos, pero la presión de vencimientos y obligaciones financieras impidió que el Estado acumulara reservas de forma sostenida.

Más peso sobre las garantías

De cara al próximo vencimiento de julio, la estrategia financiera de Economía, además de los bonos en dólares y la venta de activos del Estado, implica también la negociación de garantías para obtener préstamos con bancos internacionales. Con respaldo del Banco Mundial por USD 2.000 millones y del BID por USD 550 millones, el ministro Caputo pretende mejorar la percepción de riesgo de los inversores y facilitar el acceso a financiamiento en condiciones más favorables.

Pero con la pérdida de los dólares que se consiguen con los bonos y las privatizaciones y concesiones que se apuntan para el segundo semestre del 2026, dentro del esquema financiero, las garantías provistas por el Banco Mundial y el BID pasarán a jugar un papel relevante para conseguir préstamos bancarios que ayuden a cubrir el vencimiento. Aunque fuentes de Economía comentaron a este medio que los dólares que se perdieron del Bonar 2027 y Bonar 2028 se pretenden recuperar en el resto del año.

Las próximas licitaciones y la llegada de garantías multilaterales seguirán condicionando la capacidad del Tesoro para sumar dólares. La estrategia de financiarse con bonos en moneda extranjera permitió obtener recursos, pero la presión de los compromisos y la utilización inmediata de los fondos limitaron el impacto sobre las reservas netas. El seguimiento de los depósitos oficiales continuará como un indicador clave para medir la efectividad del esquema de financiamiento y la dependencia del equipo económico a los nuevos préstamos con bancos internacionales.