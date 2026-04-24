Cayó hasta 40% la circulación de colectivos en el AMBA por el aumento del combustible, según un informe de la UBA

Según el estudio, para normalizar la circulación de colectivos sería necesario incrementar los subsidios en aproximadamente $17.500 millones mensuales. (NA)

La oferta de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registra una notable contracción en medio del aumento del costo del combustible. De acuerdo con un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), actualmente circulan 30% menos unidades en comparación con los niveles habituales, con un impacto más marcado en los servicios interjurisdiccionales.

El dato surge del Reporte de Tarifas y Subsidios Nº 37 elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que analiza la evolución reciente del sistema de transporte público de pasajeros. Según el estudio, “la oferta de vehículos del autotransporte público de pasajeros del AMBA se contrajo un 30% respecto al nivel operativo regular”, aunque en algunos segmentos la caída es mayor.

En particular, el informe detalla que la reducción alcanza el 40% en los servicios que dependen del Estado nacional y de la Provincia de Buenos Aires. En contraste, los colectivos con recorrido exclusivo dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentan una baja menor, del 5%, lo que modera parcialmente el promedio general.

El impacto del combustible y la reducción de la flota

El trabajo atribuye este fenómeno a una combinación de factores. Por un lado, señala el impacto del aumento del combustible, vinculado a la guerra en Irán. “El abrupto incremento en el costo del combustible motivó una contracción de la oferta en calle del autotransporte público de pasajeros del AMBA”, sostienen los autores del estudio.

Sin embargo, también advierten que existen elementos estructurales que explican la situación actual. En ese sentido, remarcan que la flota operativa ya venía reducida antes del último recorte de servicios. “La flota operativa a marzo de 2026, previo al recorte de servicios, era un 12% inferior a la de 2019”, lo que equivale a 2.359 unidades menos en circulación.

La discusión por subsidios y tarifas

El informe también pone el foco en la cuestión fiscal del sistema. Según los cálculos del IIEP, para sostener el nivel de servicio sería necesario incrementar los subsidios en aproximadamente $17.500 millones mensuales. Esto se debe a que las compensaciones vigentes fueron definidas con un precio del combustible de $1.744 por litro, mientras que el valor actual de mercado supera los 2.100 pesos.

“Los subsidios vigentes fueron calculados en base a un valor del combustible fijado en $1.744 pesos por litro cuando el precio de mercado supera los $2.100”, indica el documento. Esa brecha explica parte de la presión financiera sobre el sistema y la reducción de la oferta.

El reparto de ese esfuerzo fiscal se distribuye entre distintos niveles de gobierno. Del total estimado, $7.595 millones corresponden al Estado nacional, $8.155 millones a la Provincia de Buenos Aires y $1.750 millones a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La merma de las frecuencias varía dependiendo de la jurisdicción del servicio.

En ese contexto, el informe plantea que una alternativa para compensar el aumento de costos sería trasladarlo a las tarifas. “De trasladarse la totalidad del incremento del combustible a los usuarios, se requeriría una suba de la tarifa de aproximadamente el 16%”, señalan los autores, lo que se sumaría a los ajustes ya previstos en el esquema vigente.

Cómo evolucionaron las tarifas y los subsidios

El estudio también describe cómo se define el esquema tarifario en el transporte público. En la mayoría de los casos, las tarifas son competencia de los gobiernos locales, mientras que los servicios interjurisdiccionales dependen de la Nación y los que conectan municipios son regulados por la Provincia.

En paralelo, el informe incluye una comparación con la evolución de las tarifas en el interior del país. Tras la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior en febrero de 2024, se registró un incremento significativo en los boletos.

A marzo de 2026, el boleto promedio en el interior se ubica en $1.526. En el AMBA, en tanto, el boleto mínimo para los servicios entre la Ciudad y el conurbano es de $700, mientras que los recorridos exclusivos dentro de la Ciudad cuestan $715 y los del Gran Buenos Aires, $871. Por su parte, el boleto mínimo de trenes es de $280 y el de subte asciende a 1.414 pesos.

El precio promedio del boleto mínimo en el interior del país es hoy de $1.526.

Medidas en valores constantes, las tarifas del AMBA se aproximan a los valores de 2019, mientras que en el interior del país se ubican un 45% por encima de ese nivel. Además, el informe señala que, en relación con los ingresos, el peso del transporte es mayor en varias provincias que en el área metropolitana.

Otro de los puntos que destaca el estudio es la evolución de los subsidios en los últimos años. Desde 2023, las compensaciones al transporte en el AMBA registran una caída del 34% en términos reales, en un contexto de aumentos tarifarios acumulados que oscilan entre el 1.200% y el 1.668%, según el tipo de servicio.

En este escenario, la combinación de mayores costos, menor nivel de subsidios y ajustes tarifarios configura un cuadro que impacta directamente en la cantidad de unidades disponibles en las calles. El informe concluye que, si bien el detonante reciente es el encarecimiento del combustible, la dinámica del sistema responde a una interacción entre factores coyunturales y estructurales que condicionan la oferta de transporte público en el AMBA.