Karina Milei desafía al PRO en la Ciudad de Buenos Aires y prepara una agenda reformista en la Legislatura

Karina Milei junto a Pilar Ramírez y Patricia Bullrich, referentes de LLA en CABA

Fue sugerente una de las consignas que dejó Karina Milei cuando el viernes pasado presidió una reunión junto a referentes porteños de La Libertad Avanza: la Ciudad no será territorio de negociación con el PRO para el 2027 y se buscará ganar la Jefatura de Gobierno con candidatos puros.

Se trata de un terreno pantanoso para los libertarios porque si comienzan a disputar abiertamente con el macrismo al interior de CABA, es probable que el espacio amarillo tenga incentivos de hacer lo mismo con las adhesiones de sus legisladores en el Congreso Nacional. Pese a todo, altas fuentes del partido nacional afirman que la decisión está tomada.

La jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña y principal armadora en el distrito, Pilar Ramírez, publicó el mes pasado un tuit que pareció marcar la estrategia de su espacio de cara a este año: “La Ciudad tiene que avanzar a la velocidad del país”. Es decir, la impronta reformista que se plantee desde la Casa Rosada prevé tener correlación al momento de presentarse propuestas en la Legislatura.

El viernes pasado se convocó a los senadores, diputados y legisladores electos por la Ciudad para reunirse con Karina Milei y Pilar Ramírez. También estuvo en ese encuentro la jefa de bloque en la cámara alta, Patricia Bullrich, que obtuvo el aval implícito de la hermanísima para comenzar a armar en el territorio porteño para una eventual candidatura a la Jefatura porteña.

Parte del equipo libertario en la Legislatura

Tres legisladores que estuvieron en las oficinas que La Libertad Avanza tiene en Avenida de Mayo dieron fe de que se habló principalmente de coordinar las agendas legislativas de la Nación y la Ciudad. “El objetivo es que haya un sentido en las presentaciones de los proyectos en cada uno de esos ámbitos”, describió uno de ellos. Otra dirigente marcó que se habló de la hoja de ruta de los proyectos que se impulsarán hacia la primera y segunda parte del año. “Tenemos un cronograma con todo planificado”, aseguran.

El presidente Javier Milei anunció en redes el envío de su proyecto de reforma electoral, que incluye, entre otras cuestiones, la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la Ficha Limpia, la iniciativa para que condenados en segunda instancia por delitos dolosos no puedan candidatearse para cargos electivos.

Minutos después, Ramírez dijo que también impulsará estos dos aspectos para la Ciudad. “Ya los presentamos y los vamos a defender. Basta de caprichos políticos pagados con los impuestos de los porteños y basta de impunidad”, asestó.

Las últimas elecciones legislativas de la Ciudad tuvieron una sola instancia luego de que Jorge Macri enviara en febrero del año pasado la suspensión de las PASO. En diálogo con LN+, el jefe de Gobierno porteño marcó que tomó esa decisión porque consideraba que no se justificaba unas primarias en unos comicios de medio término. Bajo ese razonamiento, marcó que creía necesario que se mantengan las PASO de la Ciudad para el año próximo.

El mileísmo porteño tiene diferentes lecturas a nivel interno sobre cuándo puede ser un momento preciso para avanzar con la reforma electoral. Un legislador afirmó que se va a buscar tratarlo en comisiones en las próximas semanas, mientras que uno de sus pares opinó que “todos van a esperar a lo que suceda en Nación”. La suspensión de las primarias implicó en 2025 un ahorro aproximado de $ 20.000 millones, según cifras esgrimidas por quienes votaron el proyecto macrista en ese entonces. El mileísmo va a utilizar ese argumento para justificar su proyecto medida.

De cualquier manera, en las filas de Ramírez esperan impulsar en el corto plazo una reforma en la Ley de Comunas para bajar de 105 a 15 la cantidad de integrantes de las Juntas Comunales, una reducción del 85%. Esto implicaría que en vez de elegirse siete personas por comuna, solamente se seleccione a una.

Karina Milei junto a legisladores nacionales y porteños de La Libertad Avanza de CABA el último viernes

En el corto plazo, La Libertad Avanza tiene intenciones de poner en agenda una discusión para impulsar un Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI) similar al que logró sancionarse semanas atrás en el Congreso pero adaptado para el caso porteño. La novedad es que esto no desagrada en sectores del peronismo porteño y, cuanto menos, mostraron disposición para debatir alternativas. Más lejano es el caso del RIGI porteño que presentó el mileismo a comienzos de año.

Los libertarios continúan con la intención de eliminar el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), bajo la excusa de que el organismo estaba sobredimensionado y que debe reorientarse políticamente. Esto no tiene adhesiones mayoritarias en la Legislatura y no corre con posibilidades de prosperar. En ese mismo combo había sido presentada la reforma de la Carta Orgánica del Banco Ciudad para limitar el financiamiento del banco a obras sociales para favorecer el acceso a la vivienda; pero esto perdió inercia luego de que Macri anunciara una nueva línea de créditos hipotecarios con tasa subsidiada para la clase media en la Ciudad de Buenos Aires.

Para los próximos meses quieren dar discusión en materia de endurecimiento de los delitos contravencionales, así la implementación del silencio administrativo positivo en la Ciudad. Esto último quiere decir que ante una falta de respuesta de la Administración Pública en cierto plazo, se interpreta como la aprobación automática de una solicitud ciudadana. También está en ciernes el impulso de una ley de inocencia comercial, el cual trae facilidades para que los comercios puedan comenzar a operar durante los trámites de habilitaciones, entre otros aspectos.