Economía

La industria se desplomó 8,7% en febrero: cuáles fueron los sectores más afectados

El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) también cayó 4% mensual y registró su nivel más bajo en el primer bimestre del año, afectado por caídas en 14 de sus 16 divisiones. El detalle por rubro

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metalmecanica - industrias - SNI
En los primeros dos meses del año, la industria acumula una baja del 6%

La actividad industrial argentina profundizó su tendencia decreciente durante el segundo mes del año. Según el último informe técnico del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) correspondiente a febrero de 2026 mostró una caída de 8,7% respecto a igual mes de 2025. Este retroceso consolida un escenario complejo para el sector fabril, que en el acumulado del primer bimestre del año ya presenta una disminución del 6,0% en comparación con el mismo período del año anterior.

La medición desestacionalizada también arrojó resultados negativos, con una variación de -4,0% respecto al mes anterior. El impacto de la crisis fue generalizado: catorce de las dieciséis divisiones que componen la industria manufacturera presentaron caídas interanuales durante el mes bajo análisis.

En febrero de 2026, catorce de las dieciséis ramas que componen la industria manufacturera mostraron descensos en la comparación interanual. Entre los sectores con mayores bajas se encuentran “Alimentos y bebidas”, con una caída del 6,9%; “Maquinaria y equipo”, 29,4%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 24,6 por ciento.

También exhibieron caídas “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 24,6%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 18,2%; “Productos de caucho y plástico”, 15,7%; “Industrias metálicas básicas”, 12,5%; “Productos textiles”, 33,2%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 12,3%; “Productos minerales no metálicos”, 7,2%; “Productos de metal”, 5,7%; “Productos de tabaco”, 14,9%; “Otro equipo de transporte”, 19,8%; y “Madera, papel, edición e impresión”, 1,5 por ciento.

En contraste, dos sectores registraron subas: “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” avanzó 19,7%, y “Sustancias y productos químicos” subió 3,7 por ciento.

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