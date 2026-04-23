El Gobierno lanzó el plan “Ver para ser libres” que busca mejorar el acceso la salud visual infantil

El Gobierno oficializó el programa nacional "Ver para ser libres" (Foto: Prensa Capital Humano)

Con la creación del Programa Federal “Ver para ser libres”, el Ministerio de Capital Humano apunta a brindar diagnóstico, prevención y atención visual oportuna a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social, prioritariamente en zonas rurales y periurbanas de la Argentina.

El programa fue oficializado por medio de la resolución publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. El objetivo declarado es “favorecer las trayectorias educativas, la integración social y la mejora de su calidad de vida” de quienes, por falta de recursos y asistencia sanitaria, enfrentan barreras estructurales en el acceso a derechos básicos.

El programa abarcará a niños y adolescentes de 6 a 17 años escolarizados en áreas de difícil acceso

El programa se dirige específicamente a menores de entre seis y diecisiete años de edad que estén escolarizados y vivan en contextos de vulnerabilidad social, focalizando en “comunidades desfavorecidas”, como se indica en la resolución firmada por Juan Bautista Ordoñez, secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano. El texto destaca que la baja densidad poblacional, la lejanía de los centros urbanos y el acceso restringido a servicios básicos y transporte dificultan, en muchos casos, la inclusión educativa y cultural, así como las oportunidades socio laborales actuales y futuras de este grupo etario.

La necesidad de una política sanitaria específica para salud oftalmológica en la infancia surge tras un diagnóstico territorial que identificó una brecha crónica: niños y adolescentes de áreas alejadas y sin recursos quedan, de hecho, excluidos tanto del sistema de salud general como de acceso a profesionales de la visión. El documento oficial precisa que la integración y la igualdad de acceso dependen de estrategias sostenidas de acompañamiento educativo, sanitario y comunitario.

El Programa Federal “Ver para ser libres” prevé una serie de intervenciones articuladas entre niveles estatales —federal, provincial y municipal— con el fin de implementar planes de acción adaptados a las particularidades de cada región y de unir esfuerzos logísticos con otros organismos nacionales y locales, como especifica la resolución de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

La Subsecretaría de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano tendrá la autoridad de aplicación y coordinación del programa

El nuevo programa establece como autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano, dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Esta área será responsable de dictar “normas complementarias y aclaratorias, suscribir convenios con provincias, municipios y comunas, y adoptar las medidas necesarias para la implementación, ejecución, monitoreo y seguimiento del Programa”, de acuerdo con la resolución publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. El gasto requerido será atendido con fondos asignados en las partidas presupuestarias vigentes.

El programa se inscribe en el marco legal y administrativo definido por el Decreto N.º 50 de diciembre de 2019, que rige la estructura organizativa y las funciones de las unidades del Ministerio. El diseño de la política fue fundamentado en un informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Articulación Territorial, y contó con la intervención de las áreas de presupuesto, jurídico y auditoría del Ministerio.

El desarrollo integral y la inclusión social como ejes de la política pública

El análisis elaborado por las autoridades nacionales sostiene que la salud visual no solo impacta en el desempeño escolar inmediato sino también en la perspectiva de integración social y laboral de los niños y adolescentes afectados. Por ello, se subraya la importancia de que la acción estatal priorice a las poblaciones más expuestas a desigualdades persistentes en el acceso a bienes públicos fundamentales. La normativa impulsa una articulación sostenida entre políticas educativas, sanitarias y territoriales para asegurar la equidad y la permanencia de los beneficiarios en el sistema educativo.

De este modo, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia da un paso para garantizar que la geografía y la falta de recursos no sigan siendo un obstáculo insalvable para el pleno ejercicio del derecho a la salud y la educación en la infancia argentina, según se desprende de la resolución firmada el 15 de abril de 2026 y publicada oficialmente el 23 de abril.

Toda la normativa relacionada, incluyendo los lineamientos generales aprobados como Anexo, está disponible para consulta en la edición digital del Boletín Oficial y el sitio oficial de la República Argentina.