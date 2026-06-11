Tras venderle parte de su empresa a Live Nation, el empresario detrás de Duki y Bizarrap adelantó sus planes de inversión

Bizarrap, con la bandera argentina, se presenta enérgicamente ante una multitud masiva en el Ultra Miami, ofreciendo un show que incluyó a Daddy Yankee. (Dale Play)

Empezó a los 18 años vendiendo shows en discotecas de pueblos del interior del país, y hoy es el CEO de Dale Play, la compañía detrás de Duki, Bizarrap y Milo J, que acaba de sellar una alianza con Live Nation Entertainment, la mayor productora de recitales del mundo. Federico Lauría, CEO y fundador de la productora, recordó su recorrido y adelantó los próximos planes de la empresa en Experiencia Endeavor 2026, uno de los eventos de emprendedores más convocantes del año.

Lauría participó este jueves del foro que se realizó en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde fue entrevistado por Mario Pergolini. Allí repasó sus inicios, el vínculo con los artistas que definieron una generación y los planes que tiene para los próximos años, entre ellos una apuesta desconocida: la inversión en venues, arenas e infraestructura para la industria del entretenimiento en vivo.

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“Todo lo que hice me sirvió para estar hoy acá. Es muy importante no quemar etapas y, para valorar lo que está pasando hoy, tuve que transitar miles de kilómetros en combi, no tener prejuicios. Siempre entendí que el prejuicio era el peor mal de una generación”, dijo el empresario ante la sala.

Los comienzos

La historia de Lauría con la industria musical arrancó lejos de los grandes estadios. A los 18 años constituyó su primera empresa de management —“sin saber ni lo que era una empresa”, reconoció— y empezó a vender shows en discotecas del interior del país. Ese recorrido por la Argentina le dio, según recordó, la perspectiva que después aplicaría a escala global.

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Federico Lauria

Su primer contacto con un artista fue Bad Bunny. Lauría lo trajo a la Argentina cuando el cantante puertorriqueño hacía pocos meses que había dejado su trabajo como cajero de supermercado. “Fue todo muy rápido, pero empezaba a pasar algo, sobre todo en la manera de consumir la música”, recordó. Ese encuentro ocurrió un año y medio antes de que conociera a Duki, quien se convertiría en su primer “contacto carnal” con la generación Z.

El momento con Duki

La primera reunión con Duki, contó Lauría, no fue fácil. “Cuando lo contacté yo ya tenía nombre en la industria y él recién había lanzado sus primeras canciones. Me dijo: ‘¿Para qué te necesito?’”, relató.

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La conexión llegó cuando Lauría le planteó una idea que excedía lo individual: “Sentí que tenía que haber un movimiento colectivo para que podamos darle pelea a otros movimientos que estaban surgiendo de otros países. Él se sonrió y por primera vez sentí que conectamos”.

Esa visión colectiva es la que, según Lauría, explica el fenómeno que siguió. Dale Play representa hoy a Duki, Bizarrap, Lali, Rels B y Airbag, y produce espectáculos de Fito Páez, Calamaro, María Becerra, Karol G y Camilo, entre otros. También organizó el road show de Franco Colapinto en Palermo. Más de 300 personas trabajan en el núcleo de la compañía, que además incluye las divisiones de management y sello discográfico, con artistas como Cazzu, Tan Biónica, Paulo Londra, Wos y La Joaqui.

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El español como idioma global

Lauría volvió sobre un argumento que ya había planteado en el Coloquio de IDEA del año pasado: la música en español como fenómeno de alcance mundial y la necesidad de que la industria local se lo crea. “Hay 600 millones de hispanohablantes en el mundo. El español es la segunda lengua madre del mundo, después del mandarín. Hay 80 millones de latinos en Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo. Tenemos que empezar a creernos el mercado que somos“, afirmó.

La empresa produjo los sows de Bad Bunny en el Estadio River Plate

Para ilustrarlo, citó a Bad Bunny —su socio para las giras en Sudamérica— como un artista que llena estadios en Francia, Japón y Australia cantando en español. Y recordó el hito de Bizarrap: la sesión con el español Quevedo (BZRP Music Sessions, Vol. 52), que en 2022 alcanzó el número 1 global en Spotify y se mantuvo como la canción más escuchada del mundo durante varias semanas. “Nos hicieron creer que desde acá no se podía, que era muy difícil. Aprendí de esta generación a perderle miedo al mundo”, resumió.

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Sobre el estado del negocio, Lauría precisó: “La industria del entretenimiento en vivo está hoy muy por encima de los niveles prepandemia. En la Argentina no todo vende todo, pero hay muchísimo consumo. Sigue habiendo mucha gente que vive los conciertos“, señaló. Agregó que en las últimas semanas detectaron un pequeño repunte en la venta de entradas a principio de mes, algo que antes no observaban.

La última alianza global

Recientemente, Dale Play Live —la división de música en vivo del grupo— anunció una alianza estratégica con Live Nation Entertainment, la multinacional estadounidense que controla buena parte del negocio global de la música en vivo a través de la gestión de giras, la venta de entradas vía Ticketmaster y la explotación de recintos en decenas de países. Como parte del acuerdo, Live Nation adquirió la mayoría accionaria de Dale Play Live; Lauría continuará al frente de la dirección creativa y estratégica de la compañía.

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Tan Biónica forma parte del catálogo de Dale Play, la productora de Federico Lauría

“Dale Play se fundó con la visión de apoyar a los artistas y crear una plataforma que les permita crecer a nivel local y global. Asociarnos con Live Nation representa una gran oportunidad para seguir impulsando a artistas de Argentina y Latinoamérica a nivel mundial", declaró el empresario al momento del anuncio.

La operación se enmarca en una estrategia más amplia de Live Nation en la región: la empresa ya controla el 51% de DF Entertainment, de Diego Finkelstein —organizadora del Lollapalooza Argentina y de shows de Oasis y Coldplay—, y tiene participaciones mayoritarias en Bizarro Perú y en la colombiana Páramo Presenta, productora del festival Estéreo Picnic. En Buenos Aires, además, cerró en enero un acuerdo por 10 años para los derechos de presentación en el estadio Más Monumental, de River Plate, por un valor reportado de USD 110 millones.

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Fue en Experiencia Endeavor donde Lauría reveló lo que viene. La compañía trabaja en planes a mediano y largo plazo que incluyen inversión en venues, arenas e infraestructura: “Estoy trabajando todos los días para que la compañía me trascienda y eso pasa cada vez más. Estamos planificando en venues, en arenas, en infraestructura, en cosas que siento que son buenas para nosotros como compañía pero también para la industria”, adelantó. Lauría también fue distinguido este año como Emprendedor del Año 2026 por la consultora Ernst & Young.