Política

Está definido el Tribunal Oral Federal que juzgará a los integrantes de la banda de Edgardo Kueider

Lo presidirá la jueza María Claudia Morgese Martín y lo completarán Silvina Mayorga y Walter Benditti. Las defensas de los imputados presentan reparos a que el juicio se concrete

Guardar
Edgardo Kueider está detenido en Paraguay acusado de contrabando
Edgardo Kueider está detenido en Paraguay acusado de contrabando

El Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de San Isidro tendrá a su cargo el enjuiciamiento de la banda liderada por el ex senador nacional Edgardo Kueider. Estará presidido por la jueza María Claudia Morgese Martín y lo completarán Silvina Mayorga y Walter Benditti. Se juzgará a seis personas y cinco sociedades, informaron fuentes judiciales a Infobae.

El caso se elevó a esta instancia luego de una investigación que estuvo a cargo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y el fiscal de la jurisdicción, Federico Domínguez. Todos los investigados estarían vinculados a las supuestas maniobras que desarrolló Kueider para ocultar un crecimiento patrimonial que no se corresponde con sus ingresos, según la instrucción realizada.

Los cargos que enfrentará la banda serán lavado de activos, falsificación de balances y adulteración de documentos públicos. Kueider no estará involucrado en esta etapa.

En el banquillo estarán socios y colaboradores cercanos del ex legislador por Entre Ríos. Los principales son Daniel González, alias “Gonzalito” o “Pajarito”, y su primo, Javier Rubel. Ambos formaron parte de Betail SA.

Domínguez y Arroyo Salgado coincidieron en calificar a esta firma como una “fachada”. Su fin sería encubrir el presunto incremento patrimonial de Kueider mediante fondos provenientes de la corrupción.

Edgardo Kueider
Uno de los allanamientos realizados en Concordia durante la investigación a la banda liderada por Kueider

En un segundo escalón estarán el contador José Carlos Noguera; su esposa, Gabriela Saint Pierre; y la empleada de su estudio Débora Ferreyra. A ellos se suma Adriana Crucitta, pareja de González.

Asimismo, la acusación irá contra seis sociedades. Se trata de Lectus SA, Felsir Biotecnológica SRL, Vijusa, Industrial Argentina SA, Nopor Service SA y Vía SNP Logística. Betail quedó fuera.

Cuál es la estrategia de las defensas

El arma principal que esgrimirán los abogados defensores tendrá aspectos formales y materiales. Será el TOF 5 el que deberá evaluar su pertinencia.

La defensa considera que no se puede llevar adelante el juicio cuando aún está pendiente definir la competencia sobre qué tribunal debe investigar a Kueider.

Frente BETAIL
El frente del domicilio de la empresa Betail, que finalmente no será incluida en este juicio (Maximiliano Luna)

Es que además del proceso en San Isidro hay otro abierto en Concordia. Está a cargo del juez entrerriano Ives Bastián y del fiscal José Arias. Ambos investigan al ex senador por el mismo delito. El conflicto deberá ser definido por la Corte Suprema. Antes, tendrá que dictaminar el procurador general Eduardo Casal. El expediente junta polvo en su escritorio desde el 5 de noviembre del año pasado.

En la misma línea, las defensas entienden que no puede haber juicio si no está en el banquillo el principal acusado: Kueider. “Ni siquiera se lo indagó aún”, comentó a Infobae un letrado que patrocina a varios imputados.

Fuentes de la Justicia Federal ajenas al expediente consideran, sin embargo, que el juicio se puede hacer aun cuando estas dos cuestiones estén pendientes.

Senador Edgardo Kueider y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado
Edgardo Kueider y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado

En lo referente a que la resolución de competencia se encuentra sin resolver, arguyen que no es impedimento para avanzar sobre los demás.

En lo que respecta a que el principal implicado no esté en el juicio, sostienen la misma postura. Esgrimen que el ejemplo más claro para sostener el argumento es el caso de una gavilla de 5 miembros en la que dos están prófugos. Las audiencias contra los tres capturados pueden desarrollarse sin problemas. Si caen los otros luego, deberá sortearse un tribunal distinto y hacerse otro juicio.

Las defensas también pondrán sobre la mesa del TOF 5 la necesidad de realizar una instrucción suplementaria. El fin es incorporar a la causa pruebas que Arroyo Salgado y Domínguez obviaron, según la postura que esgrimen. El tribunal deberá hacer zoom sobre este punto y decidir si son o no pertinentes y si no se trata de una maniobra dilatoria de las defensas.

Temas Relacionados

Edgardo KueiderCorrupciónLavado de activosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Impulsan un proyecto para regular el propofol y sancionar a hospitales y clínicas que no denuncien su robo

La propuesta presentada por la diputada Silvana Giudici contempla incluir al anestésico bajo control especial de la autoridad reguladora nacional, con responsabilidades penales para el personal que incumpla las nuevas medidas preventivas

Impulsan un proyecto para regular el propofol y sancionar a hospitales y clínicas que no denuncien su robo

Karina Milei desafía al PRO en la Ciudad de Buenos Aires y prepara una agenda reformista en la Legislatura

La filial porteña de La Libertad Avanza, a cargo de Pilar Ramírez, busca discutir en comisiones una serie de iniciativas presentadas a comienzos de año. La hoja de ruta libertaria y los proyectos que planean impulsarse en el corto plazo

Karina Milei desafía al PRO en la Ciudad de Buenos Aires y prepara una agenda reformista en la Legislatura

Reforma electoral: una jugada de coyuntura que intenta cambiar el foco político y abre fisuras en el frente oficialista

El Gobierno busca recuperar iniciativa y vuelve con el discurso anticasta, dañado por el caso Adorni. El proyecto enviado al Congreso es múltiple y requiere mayoría especial para su sanción. Pero la anulación de las PASO es resistida por socios políticos. Y Ficha Limpia no convence a algunos gobernadores

Reforma electoral: una jugada de coyuntura que intenta cambiar el foco político y abre fisuras en el frente oficialista

Javier Milei va al Congreso sin garantías y ya hay diferencias sobre la estrategia para 2027

El Presidente adelantó el envío de un proyecto clave sin tener los respaldos asegurados. En paralelo, crece la disputa judicial y la fractura sin retorno entre Karina Milei y Santiago Caputo amenaza el armado electoral

Javier Milei va al Congreso sin garantías y ya hay diferencias sobre la estrategia para 2027

Amenazas de tiroteos en escuelas: el gobierno de Córdoba se sumó a la iniciativa y cobrará a las familias el costo de los operativos

La normativa provincial determina que familiares de alumnos identificados judicialmente por amenazas infundadas deberán financiar los recursos estatales utilizados durante las intervenciones de seguridad en centros educativos

Amenazas de tiroteos en escuelas: el gobierno de Córdoba se sumó a la iniciativa y cobrará a las familias el costo de los operativos
DEPORTES
Incertidumbre por la renovación del Changuito Zeballos en Boca Juniors: por qué podría ser vendido en el próximo mercado

Incertidumbre por la renovación del Changuito Zeballos en Boca Juniors: por qué podría ser vendido en el próximo mercado

“La imagen del día”: los cuatro penales que tapó el arquero de la Lazio para llevar a su equipo a la final de la Copa Italia

Un triunfo inolvidable, una fiesta multitudinaria y un cinturón perdido: el insólito festejo de Ulberg tras ser campeón en la UFC

La chance de gol fallada por Icardi que lo convirtió en meme en la eliminación del Galatasaray de la Copa de Turquía

Interna en el arbitraje de Tapia: Paletta criticó a Herrera y se despegó de la polémica del Superclásico

TELESHOW
Paren La Mano sorprende con su nuevo show Circus: humor, locura y entretenimiento teatral

Paren La Mano sorprende con su nuevo show Circus: humor, locura y entretenimiento teatral

Darío Barassi reveló el impensado gasto de dinero que le genera un elemento de su casa: “Lo amo, pero hay que pagar y cuesta”

Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada: nueve jugadores quedaron al filo de la eliminación

Momi Giardina, contundente sobre las críticas y versiones de que está agrandada: “Antes era porque no la pegaba”

La visita de Nora Portela y Tini de Bucourt a un hogar de ancianos: “Compartir el cariño fue maravilloso”

INFOBAE AMÉRICA

Los ministros de Medio Ambiente del G7 se reúnen en París para debatir la conservación de los océanos, la biodiversidad y la desertificación

Los ministros de Medio Ambiente del G7 se reúnen en París para debatir la conservación de los océanos, la biodiversidad y la desertificación

Científicos revelan el impacto de la higiene bucal en la prevención de la neumonía

Axel Kicillof se va de excursión

Panamá debe tener reglas claras y estables para pertenecer a la OCDE, afirma Chapman

Denuncian a funcionarios y docentes por participar en una presunta red de corrupción dentro del Ministerio de Educación de Panamá