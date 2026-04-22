Cómo inscribirse en el plan del Gobierno para personas desocupadas que ofrece capacitación laboral

El Ministerio de Capital Humano será el encargado de coordinar la oferta formativa. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El Gobierno lanzó el Programa Formando Capital Humano, una iniciativa orientada a ofrecer formación profesional a personas que enfrentan dificultades para acceder al mercado laboral. El objetivo principal del programa es fortalecer las competencias laborales y aumentar las oportunidades de inserción.

El Ministerio de Capital Humano será el encargado de coordinar la oferta formativa, articulando con instituciones educativas, asociaciones de trabajadores, empleadores y organizaciones de la sociedad civil.

Una de las principales características del programa es la implementación de un sistema de vouchers, que otorga a los beneficiarios la posibilidad de seleccionar la capacitación que mejor se ajuste a sus necesidades y gestionar directamente su participación.

Uno de los cursos disponibles es de albañilería en Misiones (Canva)

El programa se orienta a personas que enfrentan dificultades para acceder a empleo, identificadas como parte de los grupos con mayores obstáculos para incorporarse al empleo formal o avanzar en el mercado laboral.

En líneas generales, los participantes tendrán acceso a una amplia variedad de cursos y trayectos formativos, con prioridad para aquellos que respondan a necesidades específicas del mercado.

“Será el primer centro de formación virtual de capital humano del país, accesible desde todo el territorio nacional y desde cualquier dispositivo electrónico conectado a internet. Conforma una plataforma de vanguardia que, mediante un test de autoconocimiento y el uso de Inteligencia Artificial, se adapta a las necesidades de cada ciudadano”, destacaron desde la cartera a cargo de Sandra Pettovello.

A su vez, los ex beneficiarios del programa Volver al Trabajo podrán utilizar sus vouchers para acceder a la oferta académica del Centro de Formación Capital Humano, los Centros de Formación Profesional del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y las instituciones que se adhieran. Allí tendrán la posibilidad de buscar capacitaciones, formaciones profesionales, preinscribirse y acceder a un perfil de usuario.

Los ejes de formación propuestos son Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, Capacitación Laboral, Capacitación Docente, Promoción Humana y Adultos Mayores.

En lo que respecta a Capacitación Laboral, este incluye talleres y cursos para mejorar la empleabilidad, con herramientas para armar el CV y acceso a una bolsa de trabajo.

El programa se orienta a personas que enfrentan dificultades para acceder a empleo (La Capital de Mar del Plata)

Algunos de los cursos presenciales disponibles son:

Instalando Calor Seguro - Metrogas (CABA)

Tecnico en Refrigeracion Heladeras Familiares y Circuitos Comerciales (CABA)

Formacion Maquinista Grupo Mitre (CABA)

Programa de Formación en Panadería (CABA)

Operador de Informática para la Administración y Gestión (Misiones)

Albañil (Misiones)

Auxiliar Electricista Industrial (Misiones)

Cosmetólogo/a Esteticista (Misiones)

Montador Electricista Domiciliario (Santiago del Estero)

Soldador (Santiago del Estero)

Capacitación Laboral en Informática orientada a tareas administrativas contable (Santa Fe)

Para inscribirse, es necesario ingresar al sitio web de Formando Capital Humano, dependiente de Secretaria de Empleo y Seguridad Social, dirigirse a la sección “Capacitación Laboral” y luego hacer clic en “Portal Empleo”, donde se desplegará el menú con todas las actividades disponibles.

En el caso de los Centros de Formación Profesional del INET, se busca preparar, actualizar, y desarrollar las capacidades de las personas para el trabajo, a través de procesos que aseguren la adquisición de conocimientos tecnológicos y de competencias básicas, profesionales y sociales para la inserción en el ámbito económico productivo.

Quienes deseen inscribirse deberán ingresar al sitio web de Formando Capital Humano, dirigirse a la sección “Capacitación Laboral”, hacer clic en “INET” y completar el formulario correspondiente.

Vale destacar que todos los cursos tiene un cupo, por lo que es conveniente inscribirse lo antes posible y estar atento a las nuevas publicaciones.

La implementación del programa surge a partir del diagnóstico de que los avances tecnológicos y productivos plantean oportunidades y desafíos en el ámbito laboral.

Sectores como la automatización, la digitalización, las energías renovables y la industria 4.0 requieren perfiles con competencias técnicas específicas y habilidades ajustadas a procesos de innovación.