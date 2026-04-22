El diplomático Jorgan K. Andrews asume oficialmente el cargo de encargado de negocios de Estados Unidos en Guatemala

El ministro de Gobernación, Marco Villeda, se reúne con el nuevo Ministro Consejero de la Embajada estadounidense en Guatemala, Jorgan Andrews, para discutir asuntos de interés bilateral. (Ministerio de Gobernación de Guatemala)

Jorgan K. Andrews asumió funciones oficialmente como Encargado de Negocios en la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala este 21 abril de 2026, respaldado por más de 30 años de experiencia en el ámbito diplomático y de seguridad nacional en regiones como Latinoamérica, Asia y Europa, así como en instancias del Consejo de Seguridad Nacional.

Deacuerdo, con la información de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, durantesu gestión como SubsecretarioAdjunto de Asuntos Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley entre 2018y 2021, Andrewssupervisó programasde asistencia en justicia y seguridad en Europa y Asia y,previamente, dirigió dosde los programas más grandes de INL en Colombia y México. Además,lideró la Direcciónde Asuntos de Europa Oriental en el Departamento de Estado de 2016a 2018 y realizó asignaciones en Kazakhstan,Guatemala y Rusia.

Laformación académica de Andrews abarcauna licenciatura en Derecho y una maestría en Asuntos Exteriores por la Universidad de Virginia, unamaestría en Estrategia de Seguridad Nacional otorgada por el National War College y unalicenciatura en Lengua Rusa y Asuntos Internacionales expedida por la Universidad de Colorado en Boulder.Habla español,ruso y cierto dominio de ucraniano y anteriormente ejerció laabogacía en Colorado.

El nuevo Encargado de Negocios de EEUU, Jorgan Andrews, se reúne con la presidenta del Organismo Judicial. (Embajada de Estados Unidos en Guatemala)

EEUU prioriza cooperación en seguridad y justicia tras la llegada de Jorgan K. Andrews

Como parte de su agenda inicial, Andrews sostuvo una serie de reuniones oficiales previas a su asunción formal. Entre los encuentros más destacados figuran audiencias con el presidente de la república Bernardo Arévalo y el ministro de relaciones exteriores Carlos Ramiro Martínez Alvarado, el 15 de abril, el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda recibió por primera vez en su despacho al entonces recién nombrado ministro consejero Andrews, acompañado por John M. Barrett, quien hasta ese momento ocupaba la posición de Encargado de Negocios, y Kelly Hapka, integrante de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL).

La visita de Andrews al Ministerio de Gobernación tuvo como eje la voluntad de “ratificar el interés por fortalecer la cooperación en seguridad pública y combate al crimen organizado transnacional”. Ambas delegaciones establecieron la coordinación estratégica como pilar para ampliar la capacidad operativa estatal frente a amenazas regionales. Esta meta expresa las preocupaciones compartidas ante el incremento de la criminalidad organizada.

Estados Unidos refuerza el vínculo con el sistema judicial guatemalteco

En paralelo con la agenda de seguridad, la diplomacia estadounidense priorizó el fortalecimiento del vínculo con el sistema judicial guatemalteco. Claudia Paredes, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial de Guatemala, recibió en la sede del poder judicial a Jorgan Andrews y a su antecesor John Barrett. En dicho encuentro, los funcionarios estadounidenses expresaron su “respaldo institucional” y disposición a apoyar el fortalecimiento de la administración de justicia en el país.

La cita entre magistrados y diplomáticos giró en torno a prioridades bilaterales: el impulso a la transparencia, la lucha coordinada ante desafíos de seguridad regional y el reforzamiento del sistema judicial. Según información provista por el Organismo Judicial, Andrews y Barrett destacaron la importancia de “intensificar la lucha contra el crimen organizado y el narcoterrorismo” para asegurar una efectiva rendición de cuentas en los tribunales y favorecer la seguridad regional. El Organismo Judicial reafirmó a la delegación estadounidense su compromiso con la transparencia y la cooperación multilateral, identificadas como herramientas clave para robustecer el acceso a la justicia y fortalecer la confianza internacional en las instituciones guatemaltecas.

De esta manera, la oficialización de Jorgan K. Andrews como Encargado de Negocios introduce una etapa en la que convergen la cooperación en seguridad pública, el apoyo institucional al sistema de justicia y la articulación de mecanismos conjuntos para enfrentar los desafíos transnacionales vinculados al crimen y la transparencia.

El diplomático John Barrett asumirá liderazgo de misión estadounidense en Venezuela

John Barrett, experimentado representante del Servicio Exterior de Estados Unidos, asumirá próximamente como Encargado de Negocios en Venezuela, encabezando la misión diplomática estadounidense en Caracas tras dejar su puesto en Guatemala. Este traslado marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre Washington y Caracas, según informó la actual encargada saliente, Laura F. Dogu, a través de un comunicado en redes sociales divulgado.

El reemplazo de Dogu por Barrett se inscribe en la estrategia diplomática estadounidense orientada a fortalecer la cooperación y la presencia institucional en Venezuela. Dogu detalló en su mensaje que, tras concluir su misión temporal en Caracas, retornará a sus funciones en el Departamento de Estado en Washington y puntualizó la relevancia de esta transición para los vínculos bilaterales.

Barrett fue promovido oficialmente desde Guatemala en abril de 2026, de acuerdo con información de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. Inició funciones en el país centroamericano el 23 de enero de 2026 como Encargado de Negocios, liderando la misión durante una etapa marcada por ajustes adoptados tras decisiones de la administración Trump. Entre sus prioridades figuraron la cooperación bilateral, la seguridad y la gestión de temas migratorios, mantuvo una agenda activa con autoridades locales y realizó visitas a instituciones de seguridad.