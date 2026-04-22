Honduras: Congreso Nacional aprueba presupuesto de 444,335 millones de lempiras con foco en control fiscal y gasto social

El presupuesto 2026 contempla incrementos en educación y salud, según la propuesta aprobada por el Congreso Nacional.

Tras un amplio proceso de discusión legislativa, el Congreso Nacional aprobó el presupuesto general de ingresos y egresos de la República para el ejercicio fiscal 2026, fijado en 444,335.8 millones de lempiras (equivalentes a unos 16,758.4 millones de dólares). La aprobación contó con el respaldo de varias fuerzas políticas, incluyendo los partidos Nacional y Liberal, así como otras representaciones minoritarias, mientras que el partido Libre decidió no acompañar la iniciativa.

De acuerdo con las autoridades, el nuevo instrumento financiero busca imponer mayor control sobre el gasto público y sentar las bases para la estabilidad macroeconómica. El Ejecutivo ha destacado que el monto aprobado es aproximadamente 25 mil millones de lempiras menor que la propuesta elaborada previamente por la administración anterior, lo que —según su argumento— refleja un ajuste responsable orientado a sanear las finanzas públicas.

En términos comparativos, el presupuesto aprobado para 2026 supera en más de 13 mil millones de lempiras al vigente en 2025. Este aumento refleja un crecimiento moderado del gasto estatal, junto con una redistribución estratégica de recursos.

Sectores prioritarios

Emilio Hercules sostiene que el instrumento financiero aprobado permitirá una gestión más eficiente de los recursos públicos.

Uno de los aspectos centrales del nuevo presupuesto es el incremento en sectores prioritarios. Educación tiene una asignación de 46,460 millones de lempiras, representando un aumento de 3,700 millones en relación con el año anterior. El sector salud contará con 31,275 millones de lempiras, lo que implica un incremento de más de 2,000 millones.

También aumentan los fondos asignados a instituciones vinculadas a la seguridad y defensa. La Policía Nacional recibirá más de 13 mil millones de lempiras, mientras que las Fuerzas Armadas dispondrán de más de 12 mil millones. Se fortalecen además entidades encargadas de combatir la corrupción y administrar justicia, entre ellas el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.

En el caso de otras dependencias, el Poder Judicial tendrá un presupuesto de 4,396 millones de lempiras y el Congreso Nacional administrará 1,523 millones. La infraestructura figura como otra prioridad relevante, con más de 17 mil millones de lempiras asignados a este rubro.

Presupuesto y resultados

Dentro del sector público descentralizado, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) se mantiene como la principal beneficiaria de fondos, con una asignación que supera los 59 mil millones de lempiras. Le siguen el Banco Central de Honduras (BCH) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi). Aunque sus asignaciones son menores, resultan importantes para la actividad económica nacional.

El presupuesto establece una partida global superior a 45 mil millones de lempiras para inversión, destinando una parte significativa a la formación de capital y proyectos productivos.

Uno de los cambios destacados es la modificación de la “partida confidencial”, ahora llamada Administración de pasivos y contingencias, con un monto de 5,256 millones de lempiras. La Casa Presidencial contará este año con un presupuesto de 832.9 millones de lempiras.

Análisis legislativo

Emilio Hercules sostiene que el presupuesto aprobado garantiza recursos para fortalecer hospitales y centros de salud en 2026.

Durante la discusión legislativa, representantes del partido Libre plantearon objeciones respecto a la distribución de recursos, señalando que en el área de salud, en términos reales, habría una reducción. Por su parte, los legisladores que apoyaron el proyecto rechazaron estas afirmaciones y defendieron el incremento nominal asignado al sector.

Las autoridades financieras aseguran que el presupuesto aprobado es viable, transparente y enfocado en resultados, con la meta de equilibrar el manejo fiscal y responder a las necesidades sociales. Desde el Gobierno sostienen que este instrumento permitirá superar prácticas anteriores de gasto considerado excesivo y avanzar hacia una gestión más eficiente de los recursos públicos.