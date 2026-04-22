Tras una semana con 75 tornados, nuevas tormentas severas amenazan a más de 10 millones de personas

La región central de Estados Unidos enfrenta una nueva secuencia de tormentas severas, con alertas activas por granizo, vientos y tornados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La región central de Estados Unidos experimenta una nueva secuencia de tormentas graves con riesgos de granizo grande, ráfagas de viento y posibles tornados, según alertaron organismos meteorológicos federales. El fenómeno afecta desde el miércoles 22 de abril a habitantes y comunidades de Texas, Dakota del Sur, Oklahoma y Minnesota, en un periodo en el que la inestabilidad atmosférica incrementa la probabilidad de eventos extremos. El alcance geográfico y la reiteración de daños recientes en infraestructura y servicios han motivado la atención de las autoridades.

De acuerdo con el Storm Prediction Center (SPC) de la NOAA, las condiciones para el desarrollo de tormentas graves se mantienen activas durante toda la semana, impulsadas por el avance de un sistema de baja presión desde las Rocallosas y una entrada de aire cálido y húmedo desde el Golfo de México. El miércoles se estableció una alerta de nivel 1 de 5, ampliada a nivel 2 para el jueves, con una franja de riesgo que involucra a más de 10 millones de personas, según registros del organismo federal y reportes de The Weather Channel, el canal meteorológico estadounidense.

El contexto inmediato se enmarca en una sucesión de eventos extremos durante abril, con 75 tornados confirmados la semana anterior y reportes de ráfagas de viento de 137 km/h (85 mph), granizo de más de 7,6 cm (3 pulgadas) y crecidas de ríos en Wisconsin y Michigan, de acuerdo con el National Weather Service (NWS). Estas cifras superan el promedio habitual para el mes en la región de las Llanuras, donde los tornados en semanas comparables suelen oscilar entre 40 y 60 episodios y las ráfagas más frecuentes no alcanzan tales velocidades. Las autoridades mantienen desplegados equipos de evaluación y monitoreo, mientras la zona central se prepara para nuevos episodios de clima grave.

¿Qué áreas están actualmente bajo alerta por tormentas graves en Estados Unidos?

El Storm Prediction Center identificó una amplia franja bajo riesgo desde el norte de Texas hasta Dakota del Sur, con expansión hacia Oklahoma, Kansas, Nebraska, Iowa, Minnesota, Misuri e Illinois en los días siguientes. El jueves, la alerta de nivel 2 cubre sectores con una población estimada en más de 10 millones de personas, según los mapas oficiales del SPC. Ciudades como Kansas City, Omaha y Wichita figuran entre las más expuestas, al igual que áreas rurales en las que la infraestructura podría estar más vulnerable.

El pronóstico, citado por Fox Weather, el medio especializado en meteorología, señala: “las condiciones meteorológicas favorecen la formación de tormentas supercelulares capaces de producir granizo de gran tamaño, vientos dañinos y, en menor medida, tornados”. La interacción entre un sistema de baja presión y la llegada de aire húmedo desde el sur crea un entorno favorable para convección intensa.

Las tormentas severas recientes causaron 75 tornados y ráfagas de viento hasta 137 km/h, superando el promedio histórico de abril en los Plains. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué fenómenos meteorológicos se esperan y cuáles son los principales riesgos asociados?

Según la NOAA y el Storm Prediction Center, la amenaza principal radica en la posibilidad de granizo de más de 5 centímetros de diámetro, ráfagas de viento superiores a 100 km/h, lluvias intensas con potencial de inundaciones y tornados aislados. El análisis técnico indica que la inestabilidad atmosférica aumentará hacia la tarde y noche, cuando el frente frío avance sobre el centro del país.

El informe oficial del SPC detalla: “Se espera que las tormentas más intensas produzcan granizo de gran tamaño y ráfagas de viento peligrosas. Algunos tornados pueden desarrollarse en áreas donde la inversión térmica se debilite en las próximas horas”. Este patrón implica la interacción entre la “cap” atmosférica —que inhibe inicialmente el desarrollo de tormentas—, el fenómeno conocido como “dryline” (la frontera entre aire seco continental y húmedo del Golfo de México), y la llegada de frentes fríos que rompen esa barrera hacia el atardecer.

De acuerdo con The Weather Channel, el canal meteorológico estadounidense, se anticipan los siguientes fenómenos principales:

Granizo de gran tamaño que puede dañar techos, vehículos y cultivos

Vientos fuertes capaces de derribar árboles y tendidos eléctricos

Tornados potenciales, especialmente en sectores donde la inestabilidad se combine con cizalladura en altura

Lluvias intensas con riesgo de crecidas repentinas

¿Por qué se producen tantas tormentas graves en los Plains en primavera?

La sucesión reciente de tormentas graves obedece a la interacción de sistemas atmosféricos propios de la temporada. Según la NOAA, el avance de sistemas de baja presión desde las Rocallosas hacia el centro de Estados Unidos, sumado al ingreso de aire cálido y húmedo procedente del Golfo de México, favorece la formación de tormentas supercelulares.

El Storm Prediction Center detalla que la “dryline”, una frontera de aire seco y húmedo, actúa como gatillo para el desarrollo de tormentas intensas. Además, la presencia de una “cap” atmosférica puede limitar los estallidos durante el día, pero suele romperse cuando el frente frío llega al atardecer. Este patrón contribuye a la alta frecuencia de fenómenos graves entre abril y junio en la región de las Grandes Llanuras.

¿Qué antecedentes inmediatos existen sobre estos eventos extremos?

El National Weather Service reportó durante la semana anterior la presencia de al menos 75 tornados confirmados en varios estados del Medio Oeste y las Grandes Llanuras. Algunos alcanzaron categoría EF-3 en la escala de Fujita mejorada, provocando daños graves en viviendas, escuelas y comercios de Missouri, Illinois, Wisconsin y Minnesota.

Las tormentas recientes causaron vientos de 137 km/h, granizo de más de 7,6 cm y desbordes de ríos en Michigan y Wisconsin. El NWS informó que cientos de miles de usuarios experimentaron cortes de energía, mientras que los equipos de emergencia trabajan en la restauración y evaluación de daños estructurales. “El monitoreo de daños continúa en distintas localidades afectadas por la actividad tornádica, con equipos de evaluación desplegados en campo”, indicó el organismo en un comunicado reproducido por Fox Weather.

Las principales amenazas meteorológicas incluyen granizo de más de 5 centímetros, vientos superiores a 100 km/h y posible desarrollo de tornados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo han respondido las autoridades a la nueva amenaza de tormentas severas?

Las autoridades meteorológicas, incluidas la NOAA y el NWS, sostienen un sistema de avisos y alertas públicas en tiempo real. Los habitantes de las zonas bajo riesgo recibieron recomendaciones para revisar planes de contingencia, identificar refugios temporales y mantenerse informados.

El portavoz del NWS consultado por Fox Weather señaló: “Las condiciones exigen máxima precaución y monitoreo constante, ya que la evolución de los sistemas puede modificar la intensidad y ubicación de los fenómenos graves”. El organismo reiteró la importancia de considerar los riesgos de granizo de gran tamaño y vientos fuertes ante el potencial de daños en infraestructuras y vehículos.

Entre las recomendaciones oficiales destacan:

Mantenerse atentos a alertas emitidas por radio, televisión o aplicaciones oficiales

por radio, televisión o aplicaciones oficiales Identificar refugios cercanos y rutas de evacuación

cercanos y rutas de evacuación Proteger ventanas y vehículos ante la amenaza de granizo

ante la amenaza de granizo Evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor riesgo

¿Qué pronóstico meteorológico hay para los próximos días en el centro y norte de Estados Unidos?

Según los últimos boletines del Storm Prediction Center, la amenaza de tormentas graves persistirá hasta el fin de semana, a medida que el sistema principal se desplace hacia el noreste y mantenga condiciones favorables para la convección. El patrón meteorológico indica la posibilidad de nuevos episodios de granizo, vientos intensos y lluvias fuertes en una amplia franja del centro y norte del país.

El monitoreo meteorológico permanece activo y las autoridades anticipan actualizaciones conforme evolucione el sistema. El NWS advirtió que las condiciones pueden cambiar rápidamente y que la vigilancia constante es clave para reducir el impacto de estos fenómenos.