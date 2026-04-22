Política

Esteban Paulón habló sobre el caso Adorni a días de su presentación en el Congreso: “El Presidente no tiene fusible”

El jefe de Gabinete brindará su informe de gestión el próximo miércoles y se espera la presencia de Javier Milei, por lo que el diputado socialista aseguró que ya se trabaja en el operativo de seguridad

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Esteban Paulón habló en Infoba en vivo sobre la Ley de Financiamiento Universitario

El diputado nacional Esteban Paulón anticipó la exposición de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados y advirtió sobre la falta de diálogo institucional en la agenda legislativa del gobierno de Javier Milei.

Durante la charla con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Paulón consideró insólito el operativo de seguridad previsto para la llegada de Adorni: “Ayer ya estaban empezando a trabajar en la Cámara, en el operativo de seguridad, porque, como vendría Milei a acompañarlo, a verlo desde el palco, algo que es insólito, ¿no? El jefe de Gabinete es el pararrayos del Presidente, no el Presidente el pararrayos del jefe de Gabinete”.

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“Que el Presidente tenga que venir a abrazarlo a Adorni para que nosotros lo tratemos bien, que nadie piensa en tratarlo mal tampoco”, analizó y remarcó: “¿Sabés por qué Karina Milei no es jefa de Gabinete? Porque el jefe de Gabinete es el fusible del Presidente. De hecho, Adorni es el tercer jefe de Gabinete de este Gobierno”.

El diputado socialista advirtió que la sobreexposición mediática y política de Adorni responde a la falta de amortiguadores institucionales: “Dos meses hablando desde el viaje de Nueva York, 9 de marzo, hasta acá estamos recorriendo semanas, semanas, desgaste todos los días sale algo nuevo”.

Manuel Adorni - Karina Milei
Manuel Adorni deberá dar su informe de gestión el próximo miércoles en el Congreso

Paulón dio un ejemplo concreto de la falta de consenso: “No tenemos sesión porque distintos bloques que habitualmente acompañan al gobierno para el quórum, para los temas, en una ley que es, este, no es una ley que está sosteniendo el sistema, el, el Estado de derecho en Argentina, la ley Hojarasca. El gobierno quería tratarla hoy. Y no la puede tratar porque no tiene quórum, no porque no tiene los votos”.

La tensión política, para el socialista, está en la manera en que se construye la agenda: “El funcionamiento que le imprime el oficialismo al Congreso, que es solo sesiones especiales, nunca—yo trabajé en el año 2007 por primera vez en el Congreso, era secretario de, del bloque del Partido Socialista. Todos los miércoles había una sesión. Hoy tratamos treinta temas que son importantes para la gente en el día a día, pero no son grandes titulares”.

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