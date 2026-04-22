Inician manifestaciones en Ciudad de Guatemala: exigen reforma universitaria y defensa del territorio frente a crisis social y ambiental

Este video documenta la marcha de un numeroso grupo de personas en una vía urbana. Los participantes portan banderas blancas, algunas con el logo 'CODECA', y una pancarta principal que dice '¡LA TIERRA NO SE VENDE, SE DEFIENDE! ¡ABYA YALA EN RESISTENCIA!'. Una caravana vehicular acompaña el desplazamiento. La movilización corresponde a 'La Columna del Trébol', con presencia de comunidades de Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu y la costa de San Marcos. Crédito CODECA Guatemala

Desde las primeras horas del 22 de abril, miles de integrantes de organizaciones campesinas y estudiantiles, bajo la convocatoria del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), se reunieron en puntos estratégicos de Ciudad de Guatemala con el fin de iniciar una jornada de manifestaciones.

El objetivo central es protestar contra la designación de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y exigir la transparencia en el proceso de selección del fiscal general. La movilización coincide con el Día Internacional de la Madre Tierra, reforzando la exigencia de respeto y defensa de los recursos naturales, según la información publicada por Codeca en sus canales oficiales.

Al recorrido se sumaron comunidades de la costa sur y parte baja de San Marcos, así como representantes del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), el Frente Nacional de Lucha (FNL) y agrupaciones estudiantiles de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

La marcha partió a las siete de la mañana desde cuatro puntos principales: El Trébol, El Periférico, El Obelisco y Calle Martí, desplazándose hacia la Plaza de la Constitución a través del Centro Histórico. El dirigente campesino Carlos Hernández junto a Sandra Xinico Báez, Cristian Sánchez y Leocadio Juracán formalizaron estos anuncios en conferencia de prensa e hicieron un llamado a la sociedad civil para sumarse a la protesta, de acuerdo con declaraciones recogidas por Codeca.

A las siete de la mañana, varias arterias principales —entre ellas Calle Martí, Calzada Aguilar Batres, Puente El Trébol, Periférico bajo puente Bethania y Plaza El Obelisco— registraron bloqueos, de acuerdo con Amílcar Montejo de la Policía Municipal de Tránsito (PMT). Los distintos grupos avanzaron de manera coordinada, en espera de que más columnas confluyeran en el casco central de la capital.

La jornada de movilización está marcada por la denuncia de organizaciones campesinas, estudiantiles y sociales, que cuestionan las imposiciones y la falta de transparencia institucional.

El epicentro de la protesta es la exigencia de un proceso legítimo de elección en la USAC, el rechazo a la presunta “cooptación” del Consejo Superior Universitario y el respaldo al doctor Rodolfo Chang como el único rector reconocido por los manifestantes.

Además, piden que el proceso de selección del fiscal general garantice justicia e independencia, solicitando al presidente Bernardo Arévalo que rompa con los acuerdos de impunidad que, aseguran, prevalecen en la vida política guatemalteca. Los participantes reclaman también reformas estructurales para la gestión de fondos estatales, respeto a los derechos sociales y la revisión profunda de los salarios y beneficios de los diputados del Congreso.

Las movilizaciones iniciadas el 22 de abril reunieron a miles de personas que demandan procesos transparentes en la Universidad de San Carlos y la selección del fiscal general, además de reclamar justicia ambiental y reformas agrarias inclusivas. (fotografía: CODECA Guatemala)

Rechazo a la explotación ambiental y exigencia de políticas agrarias inclusivas

Portavoces de las organizaciones atribuyeron la situación actual del país a una histórica explotación del territorio, agravada por la expansión de monocultivos y la instalación de hidroeléctricas, elementos que, según afirman, destruyen los ríos y reducen el espacio para la producción agrícola campesina. Durante la transmisión desde la Columna del Trébol, una líder campesina expresó: “Para Codeca, la tierra es nuestra madre, la casa común donde coexistimos con todos los seres vivos, sin los cuales no podríamos vivir”.

Además, sostuvo que no debería considerarse la Tierra como un recurso explotable que pueda ser destruido para enriquecimiento, situación que, acusó, promueven el capitalismo y el imperialismo.

En el transcurso de la manifestación, los líderes enfatizaron que solo 2 % de la tierra está destinada a la producción agrícola, mientras que el 98 % se utiliza para monocultivos de caña, banano, palma, hule e hidroeléctricas.

Esta distribución profundiza la desigualdad y amenaza la soberanía alimentaria de la población rural, de acuerdo con sus denuncias. Sostuvieron también que los desalojos y la expansión empresarial incrementan la vulnerabilidad social y alimentaria de cientos de familias campesinas.

Dentro de sus demandas, los manifestantes insistieron en la nacionalización de servicios esenciales, sobre todo la energía eléctrica. Según representantes de Codeca, “La energía eléctrica es un derecho, no un negocio” y exigieron su nacionalización para impedir un mayor conflicto en las comunidades.

Protestas multisectoriales: reclamos sociales y demandas transversales

El pliego presentado el 22 de abril incorpora demandas por políticas para frenar la inflación, reducir el precio de los combustibles y medidas contra abusos de empresas del sector eléctrico. Los organizadores señalaron el salario de 66.000 quetzales recibido por los diputados del Congreso, que consideran incompatible con las condiciones de precariedad en las comunidades.

Las organizaciones convocantes exigieron también la garantía del derecho a la resistencia y denunciaron la persecución y criminalización de defensores de derechos humanos y de la naturaleza. Un vocero indicó que: “Los efectos de la destrucción de la Madre Tierra los están sufriendo principalmente los grupos sociales que históricamente han sido excluidos e empobrecidos, quienes al defenderla terminan siendo criminalizados”, mientras que los responsables de la situación permanecen impunes y protegidos por el Gobierno.

Se sumaron a las protestas estudiantes en resistencia de la USAC, quienes exigieron la autonomía universitaria y el cese de la corrupción interna, articulando así la movilización con la conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra.