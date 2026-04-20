Inflación abril: cómo vienen corriendo los precios en lo que va del mes y de cuánto será la desaceleración frente a marzo

Los relevamientos de las consultoras privadas indican que la inflación se va a ubicar entre 2,9% y 2,3% en abril

Tras el 3,4% de inflación registrado en marzo, las consultoras detectaron en abril una desaceleración en el alza de precios de alimentos y bebidas. Esta dinámica alimenta expectativas, ya que el Gobierno afirmó que la inflación de abril cortará la secuencia de subas iniciada en julio de 2025 y sostenida durante nueve meses. Sin embargo, aún persiste una brecha considerable respecto a la meta de una inflación mensual que inicie con cero, compromiso asumido por el presidente Javier Milei para mediados de año.

Distintas consultoras dieron a conocer sus relevamientos sobre la evolución de los precios en supermercados y cadenas comerciales. Durante la segunda semana de abril, LCG reportó una variación de 0,5%, lo que compensó la deflación de 0,4% de la anterior. Pero a pesar de ello, la inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas continúa desacelerando (-0,4 puntos porcentuales, a 1,2%).

En esa semana, los impulsos de la inflación vinieron de Carnes, que tuvo una suba de 1,5%, y Productos lácteos y huevos, con 0,6%. “La inflación mensual promedio de las últimas 4 semanas se desaceleró 0,4 p.p., ubicándose en 1,2%. Continúa la desaceleración promedio desde el pico de fines de febrero”, destacaron en el informe.

Los incrementos en el rubro Alimentos y bebidas fue una de las principales razones de la aceleración de la inflación hasta marzo. En lo que va del año, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), acumula una suba de 11,8 por ciento. Solo superado por Educación (14,1%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (14%).

En esa línea, el presidente Javier Milei compartió en la red social X, una publicación de Martín Rozada en donde afirma que el Índice de Precios al Consumidor nacional sin estacionalidad aumentó 2,3% en marzo impulsado por Transporte. “Interesante...”, escribió el mandatario en medio de su viaje a Israel.

Para Argentina, Brasil y Uruguay, el mercado chino representa un eje central de sus exportaciones de carne por lo que cualquier medida restrictiva podría desencadenar una reconfiguración de su estrategia comercial (Foto: Shutterstock)

Para la tercera semana de abril, Analytica registró una variación semanal del 0,2% en los precios de alimentos y bebidas comercializados en cadenas de supermercados en todo el país. Así, el promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 1,4%. Frente a ello, proyectan que el índice general tendrá una suba mensual del 2,9% durante abril, un dato que, de confirmarse, implicaría una desaceleración de 0,5 p.p. respecto a marzo.

El análisis regional de Analytica mostró diferencias en la dinámica de precios. Las menores subas se evidenciaron en el NOA y Cuyo, con un incremento de 0,1% en ambos casos, mientras la Patagonia lideró con una suba del 0,3%. En el promedio de cuatro semanas, la consultora remarcó los aumentos de pescados y mariscos (+2,6%) y azúcar, dulces, chocolates, etc. (+2,3%). En contraste, otros alimentos, como salsas y snacks, subieron 1,2%, y pan y cereales, 0,7%. El informe señaló una baja de 1,4% en el precio de las frutas.

Desde EconViews, el monitoreo semanal arrojó una suba del 0,2% en la semana dos de abril para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados. En ese período, se observaron incrementos en verdulería (+0,8%) y una baja en carne (-0,7%). El acumulado de cuatro semanas descendió a 1,6%, lo que refuerza la percepción de una desaceleración respecto a los meses previos.

Pero el relevamiento de Eco Go en la segunda semana de abril arrojó una variación semanal de alimentos levemente superior a la de Analytica y EconViews, con 0,3%. Según la consultora, la proyección para el mes ubica la suba de precios minoristas en alimentos en 2,3%. Eco Go destacó que “abril continúa marcado por la desaceleración en alimentos, lo que ayuda a compensar la inercia que arrastran otros rubros”.

Gráfico que muestra la inflación mensual, destacando que en marzo de 2026 el índice alcanzó un 3,4%. (Inflación marzo mensual)

Las mediciones de Analytica, Eco Go, EconViews y LCG coinciden en que la inflación de alimentos y bebidas mostró una tendencia descendente durante la primera mitad de abril, con variaciones semanales que no superaron el 0,5%. El promedio mensual proyectado por estas consultoras se ubicó entre 2,3% y 2,9 por ciento.

Entre los rubros, pescados, mariscos, azúcar y dulces encabezaron los aumentos, mientras que frutas y panificados registraron los menores incrementos, e incluso algunas bajas. Las consultoras subrayaron que la moderación de los precios en alimentos y bebidas contribuyó a contener la inercia inflacionaria en el resto de los sectores.

La promesa de Caputo

Cuando el Indec dio a conocer el mal dato de inflación de marzo, a pesar de estar en previa del viaje a Washington D.C., salió a explicar cuáles eran las causas y de qué dependerá en los próximos meses. “La inflación es un fenómeno monetario, y puede acelerarse por un aumento en la oferta monetaria, una caída en la demanda o una combinación de ambas. A medida que el impacto rezagado del desplome pre electoral en la demanda de dinero el año pasado vaya perdiendo fuerza, el orden fiscal y monetario permitirán que la inflación continúe su convergencia hacia niveles internacionales”, sostuvo.

De esta manera, en el equipo económico proyectan que en abril habrá una desaceleración de la inflación y se dejará atrás el 3,4% que marcó en marzo. Sin embargo, dependerá de lo que suceda con el conflicto en Oriente Medio; aunque, si salen mal, puede nuevamente identificarse como la causa que golpea el principal logro del Gobierno en los dos años de mandato.