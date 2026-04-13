Economía

¿Carnicería o supermercado? La carne es hasta $1.500 más cara según dónde se compre

En marzo subió cerca de 10%, más de tres veces la inflación proyectada, y acumula un alza del 68% en el último año. La brecha entre canales de venta ya pesa en el bolsillo

Guardar
Piezas de carne en una carnicería (Adobe Stock)
Con precios en niveles elevados, el consumo de carne vacuna se mantiene en mínimos de las últimas dos décadas (Adobe Stock)

En marzo, la carne volvió a moverse muy por encima de la inflación. Según estimaciones del sector, los precios subieron 10,6% en el mes, más de tres veces la inflación proyectada para el periodo (alrededor de 3%) y ya acumulan un alza del 68% en los últimos doce meses. Este aumento, adelantan algunas consultoras privadas, tendrá un fuerte impacto en el IPC que el Indec difundirá esta semana.

Pero más allá del nivel de precios, hay otra diferencia que pesa cada vez más en el bolsillo: no es lo mismo comprar en una carnicería que en un supermercado. Según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), el kilo promedio de carne en el AMBA se ubicó en $18.564 en marzo. Esa cifra, no obstante, esconde una brecha clara entre canales de comercialización.

Por un lado, en las carnicerías, precio promedio del kilo de carne supera los $20.000; por el otro, en los supermercados, esta se mantiene en torno a los 18.500 pesos. En términos prácticos, con lo que se paga un kilo en un supermercado, en una carnicería se compran 80 gramos menos. La diferencia también se explica por la dinámica de precios en cada canal. En marzo, las carnicerías registraron subas del 12,2% mensual y 73,5% interanual, mientras que en los supermercados el aumento fue de 7,1% en el mes y 57,9% anual.

La carne se consolidó en los últimos meses como uno de los principales motores de la inflación. Distintos análisis privados muestran que, sin el aporte del rubro cárnico, el IPC hubiera sido varias décimas menor en los últimos registros. En ese contexto, la suba cercana al 10% en marzo volvió a encender alertas, por su incidencia en el índice mensual .

Del carnicero a la góndola

La diferencia no siempre fue así. De acuerdo con datos del Ipcva, durante buena parte de 2024 los precios se movían casi en simultáneo. Pero, a lo largo de 2025, empezó a abrirse una brecha que en los últimos meses se profundizó.

En enero de 2024, el precio promedio de la carne en carnicerías y supermercados era similar, ubicándose ambos en torno a los $5.000 por kilo. En marzo de 2024, los precios comenzaron a separarse levemente, con carnicerías superando a los supermercados por un margen pequeño, aproximadamente $200 a $300 por kilo.

infografia

A lo largo de 2024, ambos canales mostraron un incremento sostenido, alcanzando en diciembre de 2024 un valor cercano a los $10.000 por kilo en carnicerías y unos $9.800 por kilo en supermercados. Para 2025, la brecha entre ambos se empezó a ampliar, mientras que en junio de 2025, el precio promedio en carnicerías llegó a los $12.000 por kilo y en los supermercados rozó los 11.500 pesos.

En diciembre de 2025, los precios en carnicerías superaban los $15.000 por kilo, en tanto que los supermercados alcanzaban aproximadamente $14.000 por kilo. En los primeros meses de 2026, el incremento se aceleró. En marzo de 2026, el precio promedio de la carne en carnicerías supera los $20.000 por kilo, mientras que en supermercados se ubica cerca de los $18.500. Entre los cortes, las mayores subas se dieron en la picada común (20,4%), la carnaza (17,7%) y la falda (13,4%), mientras que otros como el lomo (8,5%) o el matambre (7,6%) tuvieron aumentos más moderados.

El consumo de carne, en un piso histórico

El dato se vuelve más relevante en un contexto de consumo en retroceso. Según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, el consumo de carne vacuna cayó a 47,3 kilos por habitante en 2025, el nivel más bajo en dos décadas. En paralelo, el consumo se reconfiguró, de manera que crecieron tanto la participación del pollo y el cerdo, dos proteínas que funcionan como alternativas más accesibles a la carne vacuna.

La suba de precios, sin embargo, no vino de una mayor demanda, sino que, por el contrario, el consumo se mantiene a la baja, lo que marca un cambio fuerte en el patrón de la mesa argentina, que, según estimaciones realizadas en los primeros meses de 2026, esa tendencia no se revirtió e incluso podría perforar ese piso.

infografia

Detrás de este fenómeno hay una combinación de factores. Por un lado, la pérdida de poder adquisitivo. Por otro, un cambio en la oferta. Y, en tercer lugar, una mayor demanda externa, en un contexto en el que no hay límites -sino mayores incentivos- a las exportaciones.

En el mercado de hacienda, el precio del novillo volvió a moverse al alza. En marzo se ubicó en torno a los $5.100 por kilo vivo, con una suba cercana al 8% respecto de febrero. Esa referencia es clave porque termina trasladándose, con distintos márgenes, al mostrador.

Múltiples cortes de carne roja magra como filetes de res y chuletas de cordero, con romero, tomillo, sal y pimienta sobre una superficie de madera.
La carne acumula fuertes subas en el último año y se mantiene como uno de los productos que más presiona sobre la inflación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mismo tiempo, la oferta disponible se volvió más limitada. En los últimos meses, la producción de carne se redujo y parte de ese volumen se volcó a exportación, en un contexto donde la demanda externa se mantiene firme. Entonces, con menos hacienda disponible y un canal exportador que sigue traccionando, el resultado es un mercado más ajustado, donde los precios encuentran sostén incluso con consumo en baja, explican en el sector.

Hacia adelante, los analistas no ven un salto adicional en los precios, pero tampoco una baja significativa. Con valores ya en niveles elevados, el mercado encontró una especie de techo que, aseguran, se mantenderá por el próximo año. La carne podría moverse con leves correcciones —incluso con bajas puntuales cercanas a los $1.000 por kilo—, pero sin cambios bruscos. En un contexto de consumo debilitado, el desafío para el sector no es solo sostener precios, sino también lograr que el producto siga teniendo salida en el mercado interno.

Temas Relacionados

carneproteínacerdopollocarniceríainflaciónpreciossupermercadosúltimas noticias

Últimas Noticias

Mercados alterados: fuerte suba del crudo y caída de futuros bursátiles tras la decisión de Trump de bloquear el estrecho de Ormuz

El WTI y el Brent registraron fuertes subas en Asia, los mercados descuentan un impacto prolongado en la economía global y el FMI se apresta a reducir sus proyecciones sobre el crecimiento mundial

Mercados alterados: fuerte suba del crudo y caída de futuros bursátiles tras la decisión de Trump de bloquear el estrecho de Ormuz

Las empresas de colectivos dicen que pierden $370 millones diarios por la suba del gasoil

La falta de actualización de costos, profundizada por la suba del gasoil tras el conflicto en Medio Oriente, derivó en reducciones de servicios y tensiones con el Gobierno por el pago de subsidios.

Las empresas de colectivos dicen que pierden $370 millones diarios por la suba del gasoil

En el último año creció 35% el alquiler de cajas de seguridad en el sector privado: cuánto cuestan y qué se espera para este año

La demanda de resguardo patrimonial fuera del sistema financiero tradicional se aceleró en el último año. Cuál es el valor promedio y qué ofrecen los bancos

En el último año creció 35% el alquiler de cajas de seguridad en el sector privado: cuánto cuestan y qué se espera para este año

Matías Kulfas: “El país que más se benefició con la política económica de Milei fue China, no Estados Unidos”

Quien fuera ministro de Desarrollo Productivo de Alberto Fernández dijo que ni el presidente ni Federico Sturzenegger “conocen una fábrica”, pero también criticó el “peronismo hippie, berreta” de Juan Grabois. La sustentabilidad del modelo actual, afirmó, depende de lo que haga la oposición

Matías Kulfas: “El país que más se benefició con la política económica de Milei fue China, no Estados Unidos”

La startup argentina creada por estudiantes de secundaria que previene incendios y consiguió USD 2,7 millones para ayudar a combatirlos y expandirse a EEUU

Satellites On Fire nació como idea en 2020 y creció a partir del ingenio de 3 jóvenes. Integraron información satelital, cámaras e IA para detectar y prevenir focos ígneos y ya lo hacen más rápido que la NASA

La startup argentina creada por estudiantes de secundaria que previene incendios y consiguió USD 2,7 millones para ayudar a combatirlos y expandirse a EEUU
DEPORTES
La contundente respuesta de Gustavo Costas sobre la expulsión de Marcos Rojo en la derrota de Racing ante River

La contundente respuesta de Gustavo Costas sobre la expulsión de Marcos Rojo en la derrota de Racing ante River

13 frases de Coudet tras la victoria ante Racing: qué le falta a River, elogio a Costas y la rotación antes de jugar con Boca

Los mejores memes del triunfo de River ante Racing: de las rachas de Coudet y Beltrán a la nueva expulsión de Marcos Rojo

El termómetro del Cilindro durante Racing-River: la reacción del público hacia Coudet y Moreno, y el cántico para Acuña y Salas

Tras el triunfo de River sobre Racing, así quedaron las tablas del Torneo Apertura

TELESHOW
Emilia Mernes brilló en Coachella 2026 junto a Luísa Sonza: el sensual look que eligió

Emilia Mernes brilló en Coachella 2026 junto a Luísa Sonza: el sensual look que eligió

Anunciaron a la actriz de telenovelas de fama internacional que llegará a Gran Hermano en el lugar de Andrea del Boca

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira celebraron el segundo cumpleaños de su hijo Beltrán con una fiesta soñada

La tajante decisión que tomó Paula Chaves después de su pelea con Zaira Nara: “Una de mis hijas era su ahijada”

La euforia de Tini Stoessel por el show de Justin Bieber en Coachella: el video de su reacción

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV inicia en Argelia una histórica gira africana con un llamado a la paz y al diálogo entre religiones

El papa León XIV inicia en Argelia una histórica gira africana con un llamado a la paz y al diálogo entre religiones

Revelan cómo un pez tropical “elige” a sus parejas: la sorprendente estrategia detrás de su diversidad genética

Trump afirmó que no le importa si Irán retoma las conversaciones: “No tendrán un arma nuclear”

¿Qué consecuencias tiene el problema de la IA en el sector editorial para autores y lectores?

La Colección Klemm celebra 30 años con una muestra de obras inéditas y grandes nombres del arte