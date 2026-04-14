Se derrumbó la tasa del plazo fijo en pesos, pero el dólar sigue en baja: por qué facilita el plan del Gobierno

La baja del dólar y las tasas de interés en pesos ayudan al plan económico del Gobierno para reactivar la economía y bajar la inflación. REUTERS/Willy Kurniawan

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró ayer otros USD 112 millones, pero ni así pudo contener una nueva caída del tipo de cambio. El dólar oficial se alejó de los $1.400 para finalizar en $1.385, su menor valor del año. Los dólares financieros operaron todos en baja y la cotización mayorista cerró a un valor impensado hace pocas semanas: 1.354 pesos.

Lo curioso de estas caídas del tipo de cambio es que se dan en un contexto no solo de compras por parte del BCRA, sino además de fuerte descenso de la tasa de interés en pesos. Bancos de primera línea como Nación, Santander, Galicia o Ciudad ya bajaron el rendimiento de sus plazos fijos a menos del 20% anual por colocaciones a 30 días.

Pero ni siquiera los rendimientos tan bajos en pesos impulsan al tipo de cambio. En la medida que la cotización no reaccione, los inversores prefieren seguir apostando a ganar con colocaciones en moneda local, al menos hasta que no se vea cierto repunte en el valor del dólar.

En el corto plazo, la mayoría de los analistas considera que hay poco margen para que la moneda estadounidense pegue un salto. Sobre todo porque se viene la oferta de divisas de la cosecha gruesa. Este escenario le permitirá al Banco Central comprar más en el mercado y fortalecer un balance, luego de haber adquirido unos USD 5.500 millones en esta primera parte de 2026.

Aunque se esperaba un dólar relativamente estable para esta época del año, casi nadie sospechaba a fines del año pasado que la cotización incluso perforaría los 1.400 pesos. Con una inflación que en marzo habría superado el 3%, se produce un claro encarecimiento de la economía en dólares. La apreciación del peso perjudica a las empresas que deben competir con una importación en auge. Por eso, directamente muchos empresarios prefirieron dedicarse a traer del exterior en vez de fabricar en Argentina.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, aseguró que esta dinámica es justamente lo que busca el plan del Gobierno: “Baja la tasa corta, baja la tasa larga y bajan las expectativas de depreciación. Esto es el sueño de un macroeconomista que está diseñando un programa de estabilización”.

Una hipótesis detrás de la estabilidad cambiaria es que hay un aumento de la demanda de pesos, que había caído fuerte el año pasado en los meses preelectorales. Esa decisión de los argentinos de desprenderse de su moneda se reflejó en compras récord de dólares y una fuerte suba de la cotización. Fue necesaria en aquel momento la intervención del Tesoro norteamericano para estabilizarlo.

Si efectivamente aumenta la propensión a quedarse en pesos, entonces el Central tiene un margen mayor para emitir y comprar dólares sin necesidad de esterilizar luego. La dinámica del primer trimestre fue diferente: la base monetaria incluso se contrajo ante la decisión del Tesoro de retirar todos los pesos emitidos del mercado.

Pero ahora estarían dadas las condiciones para poner en marcha a pleno la “fase 4” del plan monetario, que consiste en comprar dólares pero al mismo tiempo remonetizar la economía. Se trata de una jugada que le daría más impulso al nivel de actividad, que todavía sigue floja en algunos rubros, especialmente consumo masivo.

El dólar tan planchado también es clave para otro de los objetivos principales que tiene el Gobierno: bajar la inflación en los próximos meses. Hoy se conocerá el dato de marzo, posiblemente con un pico por arriba del 3 por ciento. Pero la expectativa es que el proceso de desaceleración se ponga en marcha desde abril y bajar lo antes posible del 2 por ciento.