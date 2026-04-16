Economía

Cuánto tiene que ganar una familia en CABA para pertenecer al 10% con mayores ingresos

De acuerdo con los datos oficiales, el 10% de los hogares con mayor poder adquisitivo de la Ciudad percibe en promedio más de 8 millones de pesos mensuales

Guardar
Primer plano de unas manos sosteniendo una billetera marrón abierta, de la cual sobresalen billetes de 20.000 y 10.000 pesos argentinos con diseños modernos.
El ingreso familiar promedio en el distrito porteño se ubicó en $2.486.731 durante el cuarto trimestre de 2025, un valor que fue ampliamente superado por la evolución de los precios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estructura social y económica de la Ciudad de Buenos Aires presenta matices que la distinguen del resto del país, especialmente en lo que respecta a la distribución de la riqueza y el costo de vida. De acuerdo con el último informe sobre ingresos publicado por la Dirección General de Estadística y Censos (Idecba), correspondiente al cuarto trimestre de 2025, el umbral para acceder al estrato superior de la pirámide de ingresos en el distrito porteño se ha consolidado por encima de los 4,8 millones de pesos mensuales.

Para que un hogar sea considerado parte del decil 10, es decir, el 10% de las familias con mayor poder adquisitivo de la Ciudad, debe percibir un Ingreso Total Familiar (ITF) superior a los $4.850.000. Este valor refleja la base de entrada a un segmento que, en promedio, percibe ingresos significativamente más altos, situándose la media de este grupo en los 8.082.853 pesos.

La composición de la pirámide de ingresos

La distribución del ingreso en la Ciudad de Buenos Aires muestra una marcada concentración en los estratos más altos. Según el documento oficial, “el 30% de los hogares con mayores ingresos (estrato alto) retiene el 53,7% de la masa total de ingresos de la Ciudad”. Esta cifra subraya la brecha existente con los sectores de menores recursos. En el extremo opuesto, el primer decil —el 10% con ingresos más bajos— percibe un promedio de apenas $417.682 por hogar.

El análisis del Idecba arroja que el Ingreso Total Familiar promedio en el distrito es de $2.486.731, mientras que el ingreso per cápita familiar (IPCF) —el resultado de dividir los recursos del hogar por la cantidad de integrantes— se ubica en $1.376.261. Estas cifras exponen que, para ser considerado parte de la élite económica local, una familia debe duplicar el ingreso promedio general de los hogares porteños.

Ingresos CABA

Un dato relevante que surge del informe es la fuente de estos recursos. En la Ciudad de Buenos Aires, el 79,4% de la masa de ingresos proviene de fuentes laborales, mientras que el 20,6% restante corresponde a ingresos no laborales, tales como jubilaciones, pensiones, rentas o ayuda social. Sin embargo, esta composición varía según el nivel socioeconómico: en los hogares de mayores ingresos, la dependencia de los ingresos laborales es mayor, mientras que en los deciles más bajos ganan peso las transferencias y los ingresos no laborales.

El impacto de la recuperación del poder adquisitivo

A diferencia de otros periodos de alta volatilidad, el cuarto trimestre de 2025 mostró una dinámica favorable para los ingresos en comparación con la evolución de los precios. El informe destaca que “la expansión del ingreso total familiar y del ingreso per cápita familiar (61,7% y 71,6%, respectivamente) queda muy por encima de los precios (32,6%)”.

Esta situación ha permitido una consolidación de la recuperación del poder adquisitivo. Al respecto, el organismo estadístico porteño señala: “La evolución de los ingresos laborales (62,4%) y de los ingresos no laborales (54,9%) queda por encima de la dinámica de los precios en el período. Esto se traduce en una consolidación de la recuperación del poder adquisitivo de los ingresos, lo que tiene repercusiones en las condiciones de vida de los hogares de la Ciudad”.

Diferencias por género y nivel educativo

El reporte de Idecba también profundiza en cómo se distribuyen los ingresos individuales de acuerdo con características demográficas. En la Ciudad, la brecha de género sigue siendo un factor determinante en la capacidad de generación de recursos. Mientras que los varones con ingresos perciben en promedio $1.799.961, las mujeres alcanzan los $1.335.850, lo que representa una diferencia salarial de 25,8 por ciento.

La formación académica actúa como un acelerador de ingresos. Los profesionales y personas con educación superior completa predominan en los deciles 9 y 10. Para este grupo, el ingreso promedio individual se dispara por encima de los 2,5 millones de pesos, mientras que aquellos que no completaron los estudios secundarios suelen quedar relegados a los primeros cuatro deciles de la distribución.

Temas Relacionados

IngresosCABAPoder adquisitivoSalariosEstratos socialesDesigualdadÚltimas noticias

Últimas Noticias

El INTI confirmó la eliminación de más de 600 servicios por falta de demanda

La determinación, expuesta en la resolución publicada en el Boletín Oficial, busca una reasignación de recursos hacia tareas prioritarias y una mayor eficiencia en la gestión estatal del instituto

El INTI confirmó la eliminación de más de 600 servicios por falta de demanda

“Hoy no tenemos ningún dato para ser optimistas”: la dura advertencia de la CAME

Las pymes atraviesan once meses consecutivos de caída en ventas y fuertes dificultades para acceder a crédito, según reconoció Salvador Femenía, secretario de prensa de la CAME, en Infobae al Regreso

“Hoy no tenemos ningún dato para ser optimistas”: la dura advertencia de la CAME

Licitación de deuda: el Gobierno consiguió otros USD 300 millones y no liberó pesos al mercado

La Secretaría de Finanzas refinanció el 127% de los vencimientos en moneda local y colocó USD 150 millones en el AO27 y la misma cifra en el AO28, con el foco puesto en un abultado compromiso en julio

Licitación de deuda: el Gobierno consiguió otros USD 300 millones y no liberó pesos al mercado

Jornada financiera: pese al acuerdo con el FMI, cayeron las acciones argentinas y el riesgo país tuvo una leve suba

El S&P Merval bajó 1,1% y los bonos en dólares cayeron 0,3%, con un riesgo país en los 527 puntos. El dólar al público bajó a $1.380 en el Banco Nación, nuevo piso desde el 13 de octubre. El BCRA compró USD 128 millones en el mercado

Jornada financiera: pese al acuerdo con el FMI, cayeron las acciones argentinas y el riesgo país tuvo una leve suba

Qué dijo el presidente de Nissan sobre los rumores de venta de la automotriz en Argentina

Durante el lanzamiento del nuevo SUV, el máximo ejecutivo de la marca japonesa habló de los rumores de venta de la filial argentina y dijo que el precio de los autos no solo no aumenta sino que está bajando

Qué dijo el presidente de Nissan sobre los rumores de venta de la automotriz en Argentina
DEPORTES
10 frases de Coudet tras el triunfo ante Carabobo: qué destacó de River, las lesiones de Fausto Vera y Quintero y el Superclásico ante Boca

10 frases de Coudet tras el triunfo ante Carabobo: qué destacó de River, las lesiones de Fausto Vera y Quintero y el Superclásico ante Boca

El gesto de Marcos Rojo que generó polémica tras la derrota de Racing ante Botafogo por la Copa Sudamericana

River Plate le ganó 1-0 a Carabobo, logró su primera victoria en la Copa Sudamericana y sigue invicto en la era Coudet

Aceleración de Páez y derechazo sorpresivo de Driussi: así fue el gol con el que River Plate rompió la resistencia de Carabobo

Alarma en River: Fausto Vera y Juanfer Quintero pidieron el cambio por lesión a cuatro días del Superclásico ante Boca

TELESHOW
¿Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano?: el cambio en la votación que puede modificar el futuro de la casa

¿Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano?: el cambio en la votación que puede modificar el futuro de la casa

Luis Brandoni debió suspender la temporada teatral de su obra en medio de sus problemas de salud

Griselda Siciliani, rotunda cuando le preguntaron por Luciano Castro: “Estamos separados hace ya un tiempo”

Jimena Barón se emocionó con un participante del ciclo de Guido Kaczka y le cumplió su sueño: “Yo te lo quiero pagar”

Así fue la entrada de Solange Abraham a La Casa de los Famosos de Estados Unidos en el intercambio de Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

La Ruta 66, un “museo lineal” de Chicago a Los Ángeles, cumple 100 años

La Ruta 66, un “museo lineal” de Chicago a Los Ángeles, cumple 100 años

Panamá destinará $5 millones para atraer vuelos chárter al interior del país

“Como bestias”: una nena criada por un “monstruo” y un pueblo con los prejuicios al aire

Bob Dylan y Los Beatles: cuando los Fab Four se convirtieron en los Fab Five

Dos visiones del lujo, un mismo destino: Fasano y Cipriani reconfiguran Punta del Este